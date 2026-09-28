원자력안전위원회, 위원장부터 바꿔야하는 이유

큰사진보기 ▲8월 4일 최원호 원자력안전위원장이 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲설계수명이 다해 영구 정지된 고리원자력발전소 1호기(오른쪽)와 재가동을 위해 계속운전 절차를 밟고 있는 고리2호기의 모습. ⓒ 김보성 관련사진보기

노후 원전의 수명연장 허가가 안전규제기관의 포상 대상이 됐다. 원자력안전위원회(이하 원안위)는 지난 5월 18일 고리 2호기 계속운전 허가와 소형모듈원자로(SMR) 규제 로드맵 수립을 '우수 성과'로 선정하고 내부 포상을 실시했다. 그 결정의 영향을 감당해야 할 주민과 시민사회가 안전성 평가와 심사 과정의 허점을 지적하는 동안, 허가를 내준 규제기관은 스스로의 결정을 성과로 자축했다. 주민의 불안과 규제기관의 자찬 사이에 원안위가 잃어버린 존재 이유가 드러난다.원안위는 2011년 일본 후쿠시마 원전사고의 교훈 속에서 출범했다. 원자력 이용을 확대하는 진흥정책으로부터 독립해 국민의 생명과 환경을 지키라는 요구가 그 바탕에 있었다. 정부가 원전을 더 짓겠다고 하더라도, 사업자가 가동을 서두르더라도, 안전성이 충분히 입증되지 않으면 멈춰 세우는 기관이어야 했다. 그러나 최원호 위원장 체제의 원안위는 무엇을 검증하고 통제할 것인지보다 어떻게 인허가를 신속히 진행할 것인지에 더 많은 힘을 쏟고 있다.규제기관의 성과는 허가 건수나 처리 속도로 평가할 수 없다. 놓친 위험을 찾아내고, 사업자의 설명을 검증하며, 필요한 설비 개선을 이끌어냈는지가 기준이어야 한다. 허가 자체가 성과로 인정받는 조직에서 심사관은 얼마나 자유롭게 결함을 지적할 수 있을까. 위원들은 충분히 질문하고 검토할 수 있을까. 최원호 위원장의 책임은 바로 이 질문에서 시작된다.SMR 규제체계 구축을 둘러싼 예산과 조직 운영은 원안위가 무엇을 우선하는지 적나라하게 보여준다. 원안위가 발표한 2027년 예산안 3030억 원 중 가장 큰 비중인 705억 원(약 23%)이 'SMR 상용화 대비 규제체계 구축 가속화'에 배정됐다. 비경수형 SMR 평가체계 R&D(80억 원), 사전검토(27억 원), 혁신형 SMR(i-SMR) 기술개발(123억 원) 등 세부 내역만 보더라도 원안위의 역량이 규제 본연보다 상용화 일정 맞추기에 쏠려 있음을 알 수 있다.원안위는 예산 편성 단계부터 사업 범위와 산출 근거를 투명하게 공개해야 한다. 무엇보다 안전 규제 예산을 활용해 산업계의 '일감 발굴'과 진흥에 골몰할 것이 아니라, 그 예산으로 어떤 위험을 검증하고 누구의 안전을 지키려는지 명확히 답해야 한다.새로운 원자로를 심사하려면 규제연구가 필요하다. 연구비가 많다는 이유만으로 산업 지원이라고 단정할 수는 없다. 그러나 운전경험이 부족한 기술의 불확실성을 찾아내는 연구와 상용화 일정에 맞춰 인허가 통로를 만드는 연구는 목적부터 다르다. 기존 원전의 안전과 노후화, 방사성폐기물과 주민 방재에 필요한 규제 역량을 충분히 확보하면서 새로운 수요에 대응하고 있는지도 따져야 한다.SMR 사전검토 제도 역시 심사의 독립성을 보장해야 한다. 설계 초기의 위험을 발견하는 것은 필요하지만, 개발자와 규제기관이 오랫동안 협의한 결론이 본심사에서 뒤집기 어려운 선행판단으로 굳어져서는 안 된다. 사전검토가 허가를 보장하지 않으며 본심사를 생략하거나 축소할 근거가 될 수 없다는 원칙을 명확히 해야 한다. 새로운 시험결과나 사고정보가 확인되면 이전 판단을 다시 검토할 수 있어야 한다.사업자는 기준을 만드는 단계부터 참여하는데 주민은 주요 결정이 끝난 뒤 설명을 듣는다면 대등한 소통이라고 할 수 없다. 신청자료와 검토 쟁점, 보완요구와 답변, 미해결 사항을 주민이 의견을 낼 수 있는 시점에 공개해야 한다. 규제의 예측 가능성은 사업자에게만 필요한 것이 아니다. 주민에게도 국가가 어떤 위험을 허용하려는지 미리 알고 이의를 제기할 권리가 있다.원전을 어디에 지을 수 있는지, 사고가 나면 주변 주민에게 얼마나 피해를 줄지를 판단하는 기준도 논란이다. 시민사회는 2025년 9월 바뀐 규칙과 고시를 적용하면 사고 때 방출될 것으로 가정하는 방사성물질인 아이오딘-131의 양이 이전보다 훨씬 적게 계산된다고 지적한다. 실제 위험은 줄지 않았는데 계산상으로만 주민 피해가 작게 나타날 수 있다는 우려다.이 문제는 주민의 장기적인 건강과 직결된다. 아이오딘-131은 호흡이나 오염된 음식물을 통해 몸에 들어오면 갑상선에 모여 방사선을 방출하며 갑상선암 위험을 높일 수 있다. 특히 어린이와 청소년이 취약하다. 위험의 크기는 갑상선이 받은 방사선량과 노출 당시 나이에 따라 달라지며, 노출 직후 증상이 없더라도 수년에서 수십 년 뒤 갑상선암이 나타날 수 있다.원안위는 계산방식이 달라졌다는 설명에 그쳐서는 안 된다. 예상 피폭선량이 낮아졌다면 실제 안전설비가 개선된 결과인지, 사고 시나리오와 평가 가정이 바뀐 결과인지 밝혀야 한다. 동일한 사고 조건에 신구 기준을 각각 적용한 비교 결과와 평가의 불확실성을 공개하고, 장기적인 건강위험까지 충분히 고려했는지 주민과 독립전문가가 검토할 수 있도록 해야 한다. 계산값이 낮아졌다는 사실만으로 주민의 안전이 나아졌다고 말할 수는 없다.같은 원칙은 SMR의 방사선비상계획구역 축소에도 적용돼야 한다. 부지경계 밖에서는 대피가 불필요하다는 주장은 사업자가 입증해야 할 설계목표이지, 규제기관이 미리 받아들일 결론이 아니다. 다수모듈의 동시사고와 외부재해, 부지 전체의 방사성물질 총량뿐 아니라 인구분포와 실제 대피에 필요한 시간까지 함께 따져야 한다. 방재구역의 범위는 사고 때 주민을 보호하는 데 무엇이 필요한지를 기준으로 정해야 한다.고리 2호기 계속운전 허가는 이러한 규제 논란이 주민의 삶에 직접 닿은 대표적 사례다. 시민사회는 중대사고 영향평가의 적정성과 심사기준의 법적 근거를 끊임없이 문제 삼아 왔다. 본래 사고관리계획서는 중대사고를 예방하고 피해를 줄이기 위한 핵심 안전 기준이어야 한다. 그러나 현실에서 사고관리계획서는 위험을 방지하는 수단이 아니라, 사업자의 수명연장 허가를 위한 '면피용 서류'로 악용되고 있다.사업자와 규제기관은 단지 서류가 존재한다는 이유만으로 중대사고 발생 가능성을 부정하거나 통제할 수 있다고 강변한다. 하지만 종이 서류가 방사능 재앙을 막아줄 수는 없다. 대응 실패로 방사성 물질이 누출되는 최악의 상황까지 평가해야 실효성 있는 주민 보호 대책이 세워진다. 서류 제출을 명분 삼아 안전 검증을 요식 행위로 치부하는 것은 규제기관의 본분을 포기한 행태다.고리 3·4호기와 한빛 1·2호기의 사고관리계획서 및 관련 운영변경허가 안건을 함께 상정한 방식도 살펴야 한다. 이 심의는 계속운전 허가심사 자체는 아니지만, 중대사고 대응능력을 판단한다는 점에서 이후 계속운전의 안전성 판단과도 연결된다. 같은 노형이라고 같은 위험을 가진 원전은 아니다. 운전기간과 정비이력, 설비 상태가 다르고 부지별 지진·침수 조건도 다르다. 각 호기의 위험을 검토할 충분한 자료와 시간을 확보하고, 적용한 평가기준과 시점, 제출 이후 변경된 내용도 명확히 확인해야 한다.개별 원전의 차이와 함께 여러 시설이 밀집해 생기는 위험도 평가해야 한다. 정상운전 중 방사성물질 배출을 합산하는 것과 여러 시설이 동시에 사고를 겪는 상황을 평가하는 것은 다르다. 지진이나 정전이 같은 지역의 원전과 사용후핵연료 저장시설에 함께 영향을 미치면 비상대응에 필요한 도로와 통신, 장비와 인력도 동시에 사용해야 한다.기장과 인접 지역은 이 문제가 집약된 곳이다. 고리원전과 새울원전이 밀집해 있고, 여기에 연구용 원자로와 4개 모듈로 구성된 SMR까지 들어서는 계획이 추진되고 있다. 고리 부지 안에서도 해체 절차를 밟는 1호기, 계속운전이 허가된 2호기, 계속운전을 추진하는 3·4호기가 서로 다른 단계에 놓여 있다. 오랫동안 쌓인 사용후핵연료의 저장과 관리 문제도 겹쳐 있다. 원자로의 운전 여부만으로 이 지역의 위험을 판단할 수 없는 이유다.시설마다 특성에 맞는 평가기준은 필요하다. 그러나 평가를 시설별로 나누는 데 그치면 공통 재해에 따른 동시사고와 시설 간 영향, 방재자원의 한계를 놓칠 수 있다. 주민은 허가서별로 나뉜 공간에서 살지 않는다. 같은 마을에서 여러 시설의 위험을 함께 감당한다. 원안위는 개별 시설의 심사와 함께 지역 전체의 누적위험을 검증하고, 그 결과를 인허가 판단에 반영해야 한다. 다수호기 위험평가를 연구에만 남겨두어서는 안 된다.계속운전 심사를 특정 시점까지 차질 없이 마무리하겠다는 최 위원장의 발언을 가볍게 넘길 수 없는 이유도 여기에 있다. 사업자의 가동 일정에 맞춰 규제 심사의 기한을 임의로 정해두고 추진하는 방식은 규제기관이 결코 해서는 안 될 일이다. 행정적인 일정 계획을 세울 수는 있다. 그러나 심사 기한을 사전에 정해놓고 맞추려 드는 행태는 규제기관 스스로 검증의 엄밀성을 포기하고 사업자의 편의를 우선시하겠다는 선언과 다름없다.상시 검사를 둘러싼 논란에서도 핵심은 검사의 실효성과 안전성이다. 운전 중 검사를 한다는 이유만으로 위험하다고 단정할 수는 없다. 그러나 정지 상태에서 확인해야 할 설비와 작업을 충분한 검증 없이 운전 중 검사로 대체해서도 안 된다. 검사 대상과 방법이 어떻게 달라지는지, 정비기간 단축이 필수 점검의 축소로 이어지지 않는지 공개적으로 검증해야 한다. 가동률 상승은 안전성 입증을 대신할 수 없다.시민단체가 제기한 위원들의 자료 접근 제한과 발언 제지 문제도 바로잡아야 한다. 합의제 기관에서 표결은 의사결정의 방식이다. 그러나 다수의 찬성이 미해결 안전문제까지 해결해 주지는 않는다. 위원장은 충분한 검토와 토론을 보장하고, 소수 의견과 그에 대한 답변을 기록해야 한다. 검증을 요구하는 목소리를 행정 지연으로 취급하는 순간 합의 제의 의미는 사라진다.원안위의 문제는 최 위원장 한 사람에게서 시작되지 않았다. 부족한 전문인력과 기술지원기관에 대한 의존, 진흥정책으로부터 충분히 독립하지 못한 조직구조도 함께 고쳐야 한다. 그렇다고 기관장의 책임이 없어지는 것은 아니다. 무엇을 성과로 포상하고, 어떤 일정에 우선순위를 두며, 비판적 의견을 어떻게 대하는지는 기관장이 정하는 방향이다.최원호 위원장은 그 책임을 지고 사퇴해야 한다. 대통령도 원안위의 독립성과 국민의 신뢰를 회복할 인선에 나서야 한다. 원자력 분야에 오래 몸담았다는 경력만으로 적임자를 판단해서는 안 된다. 관료인지 학자인지보다 정부와 사업자의 요구 앞에서 어떤 판단을 해왔는지, 이해충돌을 공개하고 관리할 수 있는지 살펴야 한다.후임은 원자로 기술뿐 아니라 방사선 방호와 재난 대응, 환경과 건강, 법과 행정을 함께 이해하고 다양한 전문성을 심사에 반영할 사람이어야 한다. 주민의 질문을 불편해하지 않고, 불확실한 문제에는 추가 검증을 요구하며, 안전성이 입증되지 않으면 허가를 거부할 수 있어야 한다. 정부는 후보자의 이해관계와 규제 철학을 공개하고 국회와 시민의 검증을 받아야 한다.원전 가까이 사는 주민은 오늘도 아이를 학교에 보내고 일상을 꾸리며 그곳에서 잠든다. 이들의 안전은 상용화 목표나 재가동 일정에 맞춰 조정할 수 없다. 원안위를 만든 이유는 그 일상을 지키기 위해서였다. 최 위원장의 퇴진과 후임 인선은 그 약속을 다시 세우는 출발점이어야 한다. 대통령은 허가를 잘 내줄 사람이 아니라, 안전을 위해 멈출 수 있는 사람을 원안위원장으로 선택해야 한다.