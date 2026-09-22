울산시, 자동차·조선·석유화학에서 AX 실증사업 본격화

큰사진보기 ▲신민식 울산시 경제부시장이 22일 울산시청 프레스센터에서 울산 산업AX 실증사업 추진사항에 대한 설명을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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자동차, 조선, 석유화학을 주력산업으로 하는 울산광역시가 현재 100건, 1조 4947억 원 규모로 이 분야 AI(인공지능) 관련 사업을 추진 중이며, 이 가운데 제조 현장의 데이터를 수집하고 산업별, 공정별 AI 솔루션을 개발 검증하는 산업 AX 실증사업은 14건, 6087억 원에 달하는 것으로 파악됐다.국가 주력 제조산업에 인공지능을 접목하며 '대한민국 산업 인공지능전환(AX) 선도도시'로의 전환을 본격화한다는 목표가 깔렸다.이에 대해 신민식 울산시 경제부시장은 22일 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 "울산시는 AX 기반구축, 데이터 센터, 인재양성 등 여러 가지 사업을 이미 추진 중에 있고, 다양한 신규 사업들을 기획하고 있다"며 울산시의 산업 AX 실증사업 추진 현황과 방향을 설명했다.브리핑에 따르면 첫 번째, 자동차 분야의 대표적인 실증사업으로 '고가반하중 이동식 로봇팔 기반 셀조립 자율생산 시스템 개발사업'이 있다.이 사업은 기존 자동차공장의 컨베이어처럼 차종별로 고정된 생산설비를 두는 방식에서 벗어나,무거운 차체 부품을 들고 이동할 수 있는 시스템을 이용해서 여러 차종을 조립하는 가변형 생산체계다. 이를 통해 다차종 생산 환경에 유연하게 대응할 수 있을 것으로 전망된다.두 번째, 석유화학 분야에서는 '울산 석유·화학 AX 실증산단 구축사업'이 진행 중이다.SK에너지의 실제 플랜트 데이터를 이용해서 공정을 예측하고, 설비를 사전에 보수하면서 사고를 방지하며 결과적으로 안전한 근로환경을 조성하게 된다. 특히 실제 공장을 그대로 복제한 '가상공장'을 만들어 시뮬레이션을 적용한 후 실제 공장에 적용할 방침이다.이어 세 번째, 조선산업의 AX는 가장 폭넓게 진행되고 있다.이미 HD현대중공업에서 디지털화가 상당 부분 이루어졌고, 정부와 울산시는 '조선 파운데이션 AI 모델' 개발을 진행 중이며, 또한 협력업체의 기자재 실증도 진행 중이고 완성된 선박의 AI 두뇌도 개발 중이다.신민식 부시장은 이를 두고 "한마디로 말하면, 금년은 '조선 AI의 공통 두뇌를 만드는 1년 차'라고 하겠다"고 밝혔다.또한 초광역 협력에 대해서는 "울산의 AX 강점을 다른 지역의 강점에 연결하여 하나의 산업AX 생태계로 만들어가는 것이 중요하다"며 "내년부터 '울산-전남광주 휴머노이드 기반 자동차산업 MAX 전환 지원사업'을 추진할 계획이며 이를 시작으로 장차 'AI Defined Factory' 사업도 두 지자체가 적극 협력하여 기획해 나가겠다"고 덧붙였다.신 부시장은 "이제는 이러한 실증 경험을 바탕으로 AI 기술개발과 현장 실증을 뒷받침할 연구 인프라를 확충하고자 한다"며 "울산과기원(UNIST)를 중심으로 산업AX 연구와 실증을 뒷받침하게 해야 하는데, 이를 위한 핵심사업이 '산업AX실증센터 구축'"라고 설명했다.하지만 신 부시장은 "현재 정부안에는 반영되지 않았지만, 우리 시는 지역 국회의원과 긴밀히 협력하여 내년도 예산의 국회 심의 과정에서 반영될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 강조했다.또한 "이러한 노력이 향후에는 하나의 공간에서 연결되는 '산업AX NEXUS 실증단지 구축사업'도 함께 기획하고 있다"며 "그 핵심과제로서 '울산형 Heavy-Duty AI'​를 기획하고 있다"고 덧붙였다.'울산형 Heavy-Duty AI'​에 대해 "조선·석유화학·플랜트 등 울산의 거대·복잡·고위험·극한환경 산업을 대상으로 AI를 개발하고 실증하는 거점"이라며 "이제 기획 단계이므로 향후 대형 예비타당성 조사 등 단계를 밟아 적극 추진하도록 하겠다"고 밝혔다.신 부시장은 마무리 발언으로 '민간 주도의 개방형 산업 AX 네트워크 강화'를 강조했다. "산업 AX는 행정의 노력만으로는 완성하기 어렵다"고 전제하면서다.신 부시장은 "우리 시는 지난 7월 앵커기업, AI 기업, 대학과 연구기관 등이 참여하는 '울산산업AX 협의체'를 출범시켰다"며 "앞으로는 이 협의체를 전국 범위로 확대하고자 한다. 울산을 위한 산업 AX가 아닌 우리나라의 산업 AX를 위한 개방형 협력 네트워크로 발전시켜 보겠다"는 포부를 밝혔다.