강미애 교육감 '교육활동 보호 책임지원제' 본격 추진

큰사진보기 ▲세종시교육청은 22일 기자회견을 열고, 민선 5기 핵심 공약인 ‘교육활동 보호를 위한 법률 지원망 확대’를 중심으로 한 종합 지원 대책을 발표했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종교육 「교육활동 보호 책임지원제」 본격 추진을 발표하고 있는 강미애 세종시교육감 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이날 기자회견에서 강미애 교육감은 직접 ‘교육활동 보호 지원단’의 단장을 맡아 현장을 책임지겠다고 밝혔다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종특별자치시교육청이 교원이 안심하고 교육활동에 전념할 수 있도록 법률 지원부터 현장 대응, 치유와 예방까지 아우르는 '교육활동 보호 책임지원제'를 본격 추진한다.세종시교육청은 22일 기자회견을 열고, 민선 5기 핵심 공약인 '교육활동 보호를 위한 법률 지원망 확대'를 중심으로 한 종합 지원 대책을 발표했다. 이번 대책 발표는 강미애 교육감의 민선 5기 출범 이후 교육계 현안과 관련해 교육감이 주재한 '첫 번째 공식 기자회견'이라는 점에서 이목을 집중시켰다.취임 직후 첫 일성으로 교육활동 보호를 내세운 것은, 최근 심의 건수의 표면적 증감보다 아동학대 신고와 법적 분쟁 등 현장이 겪는 심리적·법적 압박이 그만큼 심각하다는 진단 하에 교육감 본인이 직접 교권 보호의 최고 책임자로 나서겠다는 강력한 의지의 방증으로 풀이된다.이날 발표에 따르면, 교육청은 교원이 교육활동 침해 앞에 혼자 서지 않도록 전담 변호사 제도를 대폭 강화한다. 현재 10명인 '우리변호사'를 2027년 20명, 2028년 40명, 2029년까지 50명으로 단계적으로 확충한다. 이를 통해 현재 교원 약 522명당 변호사 1명인 구조를 2029년 '교원 약 100명당 변호사 1명' 수준으로 끌어올려 전국 최상위권의 밀착형 법률지원 체계를 구축할 방침이다. 또한 비대면 법률 자문부터 수사기관 동행까지 원스톱으로 지원하는 '온라인 법률 지원 플랫폼'도 2027년 시범 운영될 예정이다.이날 기자회견에서 강 교육감은 직접 '교육활동 보호 지원단'의 단장을 맡아 현장을 책임지겠다고 밝혔다. 교원·변호사·상담사·관계조정 전문가로 구성된 현장지원단 '바로샘'을 통해 학교 요청 시 직접 현장을 찾아 통합 지원에 나선다.특히 사안 발생 시 교육청이 정해진 기한 안에 책임지는 '1·2·30 책임대응 기준'이 새롭게 도입된다. 사안 접수 후 1일(24시간) 이내 피해 교원에게 첫 연락을 취하고, 중대·복합 사안은 2일(48시간) 이내 현장을 즉시 지원하며, 사안 종결 후 30일 이내에 회복 상태와 보호조치 이행 여부를 철저히 점검한다는 계획이다.다만, 이날 기자회견에서 이번 대책의 실효성을 가를 핵심 쟁점인 '인력 수급과 행정 부담'에 대한 현장의 우려도 면밀히 살펴야 한다는 문제도 제기됐다. 일선 교원들 사이에서는 각종 지원단(세움지원단)이나 TRUST 사업 등이 자칫 학교 현장에 또 다른 업무 가중이나 행정적 부담으로 돌아오지 않겠냐는 목소리와 함께, 실질적으로 현장을 도울 전문 인력이 안정적으로 수급될 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있다.이에 대해 강미애 교육감은 "평생교육원에 별도의 전문가 조직을 구성하여 지원단과 '바로샘'을 뒷받침할 인력을 확보해 나가고 있다"며, "바로샘'에는 교원뿐만 아니라 상담 전문가, 법률 전문가 등이 함께 참여하고 있다"고 설명했다. 아울러 "'세움지원단'은 세종시 전역의 교원 중심의 지원 조직으로 운영하고, 학교 단위 'TRUST 사업' 역시 현장 부담이 가중될 경우 교육청이 적극 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.변호사 확충 및 사업 추진에 필요한 예산 범위에 대해서도 구체적인 수치가 제시됐다. 교육청은 2027년도 교육활동 보호와 관련된 총예산을 약 7억 6천만 원 규모로 수립할 예정이라고 밝혔다. 이 중 법률 지원에 약 1억 2600만 원, 교육활동 보호 사업에 9100만 원, 교권 회복에 약 2억 원 등을 편성해 지원할 계획이다. 아울러 50명 규모의 변호사 확충 역시 한 번에 지원하는 것이 아니라 예산 상황에 맞춰 순차적으로 늘려갈 방침이다.강미애 교육감은 "교사의 오늘이 빛날 때 학생의 내일도 설렐 수 있다"며, "교원이 교육활동 침해 앞에 혼자 서지 않도록 변호사가 곁을 지키고, 현장에 홀로 남지 않도록 지원단이 함께 대응하며, 상처를 혼자 견디지 않도록 일상 복귀까지 동행하겠다. 그 경험이 학교의 문화로 남도록 하겠다"고 강조했다.취임 첫 일성으로 교권 보호 종합 대책을 꺼내 든 세종시교육청이, 일선 현장이 우려하는 행정적 부담과 인력 수급의 과제를 어떻게 풀어나가며 실효성을 증명해 낼지 주목된다.