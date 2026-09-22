'재제청 거부' 조희대 엄호 나선 국힘 "대통령 재판 재개하라"

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 마이크를 잡고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

조희대 대법원장이 청와대의 대법관 후보자 재제청 요구를 거부하자 국민의힘이 즉각 지원사격에 나섰다. 정점식 원내대표는 이재명 대통령을 향해 손봉기 대법관 후보자 임명동의안을 국회로 보내라고 요구하는 동시에, 법원에는 이 대통령의 형사재판 재개를 촉구했다. 국민의힘은 조 대법원장의 결정을 '사법부 독립을 지킨 결단'으로 규정하며 청와대의 재제청 요구를 삼권분립 침해라고 거듭 비판했다.정점식 국민의힘 원내대표는 22일 페이스북에 "대통령은 대법관 임명동의안을 국회로 이송하고, 사법부는 대통령 재판을 재개하라"라고 요구했다.이날 조 대법원장은 지난달 28일 청와대가 보낸 재제청 요청에 대해 "구체적인 사유와 그 헌법적 근거가 적혀있지 않다"라며 응할 수 없다는 입장을 내놨다. 조 대법원장은 앞서 8월 18일 손봉기 대구지법 부장판사를 노태악 전 대법관 후임으로 제청했지만, 청와대는 '실질적 협의 없는 일방적 서면 제청'이라며 재제청을 요구해 왔다.정 원내대표는 헌법 제104조 2항을 들어 "대통령이 재제청을 요구한다는 것은 사실상 대법원장의 제청권을 무력화시키고 대통령 마음대로 대법관을 임명하겠다는 뜻"이라며 "명백한 위헌"이라고 주장했다. 전날 국민의힘이 헌법재판소에 권한쟁의심판을 청구한 사실도 거론하며 "사법부와 입법부의 권한을 동시에 짓밟는 삼권분립 파괴책동"이라고 목소리를 높였다.또한 이 대통령의 형사재판을 거론하며 "대통령이 (대법관 재제청을 남발하면) 자기 재판의 재판관을 고르게 되는 것"이라고 주장했다. 그러면서 "사법부가 권력의 눈치를 보지 않고 자기 역할에 충실할 때 법치주의를 수호할 수 있다"라며 "대통령 재판을 당장 재개하라"라고 촉구했다.당 차원의 논평도 잇따랐다. 박충권 수석대변인은 조 대법원장의 재제청 거부를 "헌법을 지킨 결단"이라고 평가하면서 "대법관 공백의 책임은 청와대에 있다"라고 주장했다. 특히 대통령의 재제청 요구에 대해 "대법원장 고유의 제청권을 대통령 승인 절차로 격하시키려는 자의적 해석"이라고 비판했다.김태규 원내수석대변인 역시 "끝까지 사법권 독립을 지켜낸 대법원장에게 깊은 존경을 표한다"라며 조 대법원장을 엄호했다. 그는 대법원장의 제청권을 "사법부가 대법원 구성에 참여하는 유일한 권한"이라고 강조한 뒤, 청와대의 재제청 요구를 "사법권 침해"라고 규정했다.국민의힘은 이날 조 대법원장의 결정을 비판한 민주당도 함께 겨냥했다. 박 수석대변인은 민주당이 재제청 거부를 '사법쿠데타'라고 비판한 데 대해 "헌법이 부여한 제청권을 행사한 것을 쿠데타라 부른다"라고 반박했다. 김 원내수석대변인도 "헌법이 정한 권한을 행사했을 뿐"이라며 민주당의 국정감사 진상 규명 방침을 비판했다.한동훈 무소속 의원도 이날 페이스북을 통해 조 대법원장을 엄호했다. 한 의원은 "대한민국 헌법과 헌법정신에 맞는 대한민국 대법원장의 입장을 강력히 지지한다"라며 조 대법원장의 재제청 거부 입장문을 공유했다. 이어 별도 글에서는 이 대통령을 향해 "네로 황제 흉내냅니까"라며 "대통령 마음대로 하지 말라고 대법원장 제청권을 헌법에 보장한 것인데, 이재명 대통령은 자기 마음에 들 때까지 재제청하라고 대법원장에게 명령할 수 있다고 우기는 것"이라고 비판했다. 그러면서 "그러려면 차라리 계엄해서 왕이 되세요"라고 비꼬았다.