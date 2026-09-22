허태정 "성심당에 파리 지점 개설·테마파크 조성 건의했다"

큰사진보기 ▲22일 오마이TV에 출연한 허태정 대전시장. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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허태정 대전시장이 성심당 측에 프랑스 파리 지점 개설과 빵을 소재로 한 체험형 테마파크 조성을 제안했다고 밝혔다. 대전을 대표하는 빵 브랜드를 세계에 알리는 동시에, 빵을 사러 온 방문객들이 다양한 체험과 문화예술까지 즐길 수 있도록 도시의 매력을 넓히겠다는 구상이다.허 시장은 22일 오전 오마이TV에 출연해 최근 성심당 대표와 만난 이야기를 소개하면서 "두 가지 제안했어요. 하나는 파리에다가 성심당점을 하나 내자는 것하고, 두 번째는 빵을 소재로 해서 시민들이 이곳에 와서 빵만 먹는 게 아니라 빵과 관련된 다양한 체험들을 할 수 있는 테마파크를 하나 하자는 것"이라고 말했다.그는 성심당이 대전에서 사업을 이어오며 많은 방문객을 불러 모으는 데 대해 감사의 뜻을 전했다면서, "분점을 안 내시는 건 좋은데 제가 하나 개인적인 건의 사항이 있다고 했다"며 파리 진출을 제안한 배경을 설명했다.이어 "빵의 도시 파리에 가서 성심당 브랜드를 갖고 한번 빵집을 내봅시다"라고 제안했다며 "대한민국을 상징하는 빵집이고, 우리 대한민국 빵이 이런 정도 수준이라는 걸 보여주고 세계에 있는 사람들이 성심당을 한번 찾아오게 하자"고 말했다.다만 파리 지점 개설 제안에 대한 성심당 측 반응을 묻는 대화에서는 "답변을 안 하시더라"고 밝혀, 실제 출점이 합의되거나 확정된 사안은 아니라는 점도 드러냈다.허 시장은 빵축제도 전국적·세계적 축제로 발전시키겠다는 뜻을 밝혔다. 민선 7기 당시 민간의 아이디어를 받아들여 빵축제를 시작했고 예상보다 많은 사람이 몰렸다면서, 앞으로는 빵을 중심으로 관련 먹거리를 함께 즐기는 축제로 확대하겠다고 설명했다. 올해 빵 축제는 오는 10월 17일 부터 18일까지 대전엑스포과학공원 일원에서 개최된다.그는 "앞으로 빵은 기본이고 빵에다 디저트, 커피 이런 걸 연결해서 정말 빵을 중심으로 한 음식 축제를 만들어 보겠다는 게 제 생각"이라고 말했다.빵을 사러 온 방문객들의 소비가 새로운 서비스로 이어지는 사례도 소개했다. 허 시장은 케이크처럼 들고 다니기 어렵거나 냉장 보관이 필요한 빵을 맡긴 뒤 시내 관광이나 야구 관람을 할 수 있는 이른바 '빵장고'가 생겨나고 있다며, 빵을 매개로 한 지역 관광의 변화를 설명했다.여기에 문화예술을 더하기 위한 구상으로는 옛 충남도청사의 현대미술관 대전관 활용을 제시했다. 최근 당정협의회에서도 대전역과 성심당, 야구장, 보문산을 찾는 방문객들이 문화까지 즐길 수 있도록 미술관 조성을 지원해 달라고 요청했다는 것이다.허 시장은 "젊은 청년들이 빵도 사고 맛있는 칼국수에 두루치기도 먹고 야구장도 갔는데 문화를 즐길 수 있어야 될 것 아니냐"며 "과학과 문화예술이 융합되는 그런 도시를 만드는 것이 정말 21세기 AI 시대의 도시 경쟁력이라고 생각한다"고 강조했다.이날 인터뷰에서는 지역화폐 온통대전2.0과 국군사관학교, 공공기관 이전 등 주요 시정 현안에 대한 설명도 이어졌다.허 시장은 온통대전2.0에 대해 "캐시백 기능을 기본으로 하고 거기에 여러 가지 정책 기능을 담았다"며 대중교통 이용과 걷기, 봉사활동 등에 따른 마일리지로 시민 참여를 유도하고 있다고 밝혔다. 기본 캐시백은 10%이며, 추석이 있는 이달에는 15%를 제공한다고 설명했다.이어 "내년도부터는 정책 지원금 300억도 이 온통대전에 담아서 지급되면 지역 내 소비를 유도하게 된다"며 지역공동체를 지원하고 청년과 어려운 이웃에게 더 많은 기회를 주는 "생활경제 플랫폼으로서의 온통대전"을 만들어가겠다고 말했다.월 사용 한도를 30만 원으로 정한 데 대해서는 재정 여건과 고액 소비에 혜택이 집중되는 문제를 고려했다고 설명하면서, 향후 재정 상황이 좋아지면 한도 확대를 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.국군사관학교와 관련해서는 자운대의 군 교육 기반과 인근 계룡대, 카이스트·충남대 및 연구기관 등을 대전의 강점으로 꼽았다. 기존 기반시설과 주거 여건을 활용할 수 있고 교육·연구 인력도 확보하기 좋은 입지라는 설명이다.허 시장은 "대전이 국군사관학교를 통합적으로 운영하기에 가장 좋은 입지 여건과 기반이 있다"고 강조하면서도, 기존 사관학교 소재 지역에는 상응하는 기관이나 기업 등을 지원해 지역의 상실감을 함께 보듬어야 한다고 말했다.공공기관 이전에 대해서는 지방이 고사 위기에 처한 상황에서 "절체절명의 기회"라고 평가했다. 최근 당정협의회에서 "시청사도 비워줄 수 있다"고 말했다며 적극적인 유치 의지를 재차 밝혔다.그는 주거·교육·의료·문화 여건을 갖춘 거점을 키우는 전략이 필요하다면서 "거점의 역량을 강화해서 그 거점이 지역 내 중소도시와 협력하는 관계로 가야 된다"며 "대전과 같은 도시를 수도권에 대응할 만한 도시로 키워주는 게 오히려 충청권의 광역경제권을 형성하는 데 도움이 된다"고 주장했다.허 시장은 최근 7개 공공기관 노동조합이 대전시청을 찾아 이전 희망 의사를 전했다고 소개하면서, 대전의 정주 여건을 바탕으로 공공기관 유치에 적극 나서겠다고 밝혔다.