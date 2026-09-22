"비번 기억 안 나" 임성근, 징역형 집행유예로 감형

국회에서 기억에 반해 고의로 위증한 혐의를 받는 임성근 전 해병대 1사단장이 항소심에서도 유죄를 선고받았다.
서울고등법원 형사합의2-3부(재판장 김영현 고법판사)는 22일 오후 2시 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 선고기일에서 그에게 징역 1년 집행유예 2년을 선고했다. 채해병특검(특별검사 이명현)은 임 전 사단장에게 징역 3년을 구형한 바 있다.
임 전 사단장은 2025년 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에서 "비밀번호를 알려줄 의사는 있으나 기억하지 못한다"는 취지로 답했다. 그러나 특검은 임 전 사단장이 구속영장 청구 직전 "기적적으로 휴대전화 비밀번호를 확인했다"며 스무자리 비밀번호를 수사팀에 제공한 점을 근거로, 이 발언을 위증이라고 판단했다.
김 재판장은 '비밀번호를 기억하지 못한다'는 발언을 위증으로 판단하며 "선서 후 기억에 반하는 허위 증언으로 국회 감시를 저해했다"며 "다수 국민에게 광범위하게 영향을 미칠 수 있으므로 엄정히 처벌해야 마땅하다"고 질책했다.
다만 김 재판장은 임 전 사단장이 '해병대 쌍룡훈련 초청 명단을 기억하는지'와 '이종호 전 블랙펄인베스트 대표와와 만난 적 있냐'고 묻는 말에 위증한 혐의에 대해선 충분히 증명되지 않았다고 보고 이유무죄로 판단했다.
임 전 사단장은 2025년 10월 국회 국정감사에서 임 전 사단장이 이 전 블랙펄인베스트 대표와의 만남 여부 및 관계에 대한 질문을 받고 모른다는 취지로 답했다. 하지만 배우 박성웅씨가 '2022년 서울 강남에서 임 전 사단장, 이 전 대표와 함께 식사를 했다'는 취지로 특검에 진술하면서, 해당 발언 또한 위증 혐의로 기소됐다.
또 해병대 쌍룡훈련에 대통령경호처 출신 송아무개씨를 초청하지 않았다고 위증한 혐의로도 기소된 바 있다. 송씨는 임성근 구명로비 의혹의 진원지인 해병대 골프모임 단톡방 멤버 중 하나다.
한편, 이 사건 1심 재판부인 서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사)는 임 전 사단장의 위 3가지 발언을 모두 위증으로 보고 지난 6월 11일 징역 1년 6개월을 선고한 바 있다.
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