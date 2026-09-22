김성환 "신규 원전 건설, 공론화서 결정하지 않는다"

향후 원자력발전의 미래 방향을 두고, 국민이 직접 논의하는 공론화 절차에 들어간다. 이를 위해 원전 관련 중립적인 전문가 등으로 구성된 별도의 공론화위원회가 꾸려진다. 위원회는 3개월 동안 논의를 거쳐, 오는 12월 정부에 권고안을 제출할 예정이다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 이같은 내용이 담긴 '원전 공론화 추진계획'을 발표했다. 이번 공론화는 반도체·인공지능(AI) 확산으로 전력 수요가 급증하는 가운데 안정적 전력 공급, 탄소중립, 전력 경제성 등을 종합 고려하기 위해 마련됐다.
김 장관은 "국민들의 의견을 충분히 듣는 게 더 중요하다고 판단했다"며 "기왕에 공론화 과정을 거치는 거면 실제로 숙의 민주주의 과정을 거치는 게 좋다고 판단했다"고 설명했다.
정부의 추진계획에 포함된 공론화위원회는 위원장 1명을 포함해 11명 이내로 구성된다. 인문사회·과학기술·조사통계·갈등관리·에너지 등 분야의 후보자를 추천받아 원전과 직접 이해관계가 없는 중립적 인사 중심으로 꾸려진다(관련 기사 : 국민에게 원전 건설, 미래 전력 수급까지 묻는다 https://omn.kr/2jvcj
).
김 장관은 "원전이 어떤 역할을 하는 것이 좋은지에 대한 종합적인 논의를 할 수 있도록 하고자 한다"며 "경제성과 안전성, 객관성 문제도 그 과정에서 충분히 논의될 수 있을 것"이라고 말했다.
시민참여단에는 원전과 전력수급에 관한 충분한 정보를 제공한 뒤 숙의·토론을 진행한다. 전문가 공개토론회와 온라인 국민 의견수렴도 병행한다. 원전 찬반 전문가들은 공론화위원회와 별도의 전문위원회에 참여해 관련 정보를 제공한다. 공론화위원회의 권고안은 12월께 기후부에 제출될 예정이다.
다만 공론화 과정에서 신규 원전의 구체적인 숫자나 설비용량까지 결정하지는 않는다. 김 장관은 "거기서 원전을 몇 개를 하자, 이것을 결정하기는 쉽지 않을 것"이라며 "그 세부 내용은 12차 전기본(전력수급기본계획) 위원회와 기후부의 판단 등을 고려해서 최종적으로 확정할 예정"이라고 밝혔다.
이미 부지가 확정된 원전이나 계속운전 신청 원전 등 기존 행정절차가 진행 중인 사안도 이번 공론화의 직접적인 영향을 받지는 않는다. 김 장관은 "기 부지가 확정된 영덕 원전이나 설계 수명 연장을 신청한 것은 법적 계획이거나 행정 절차적 계획"이라며 "공론화의 직접적인 영향을 받지는 않는다"고 말했다.
향후 위원회의 권고안 수용 여부에 대해 김 장관은 구체적인 '수용률'이나 기준을 제시하지 않았다. 다만 공론화 결과를 단순 참고자료로 취급하지는 않겠다는 입장이다. 그는 "국민의 뜻이기 때문에 그것을 수렴해서 최종안을 만들게 될 것으로 보여진다"며 "무슨 답을 정해 놓고 하는 게 아니기 때문에 여기까지 말씀드릴 수밖에 없다"고 답했다.
원전의 안전성과 함께 논란이 돼온 사용후핵연료와 고준위 방사성폐기물 문제도 공론화 과정에서 다뤄질 전망이다. 김 장관은 최근 관련 비용을 반영해 원전 발전단가(LCOE)를 다시 산정한 결과, 과거 kWh당 65원 수준이던 발전단가가 여러 비용을 반영하면서 79원으로 올라갔다고 설명했다.
특히 사용후핵연료 영구처분시설을 건설하는 데 필요한 비용 등이 현재 원전 발전단가에 반영돼 있다는 게 김 장관의 설명이다. 고준위 방폐장 부지 선정 등에는 대략 9~13년이 걸릴 것으로 전망했다.
이번 공론화의 배경에는 지난 정부들의 에너지 정책을 둘러싼 사회적 갈등도 자리 잡고 있다.
김 장관은 "우리 사회가 문재인정부와 윤석열정부를 거치면서 소위 에너지의 원전과 재생을 둘러싸고 거의 8년간 제로섬 가까운 게임을 한 바 있다"며 "그런 8년을 거치고 나서 이재명정부는 이 문제를 어떻게 해야 될 것인가에 대한 여러 가지 면에서의 고민이 있어서 한 차례 더 공론조사를 통해서 국민 여론을 수렴할 필요가 있겠다고 판단한 것"이라고 말했다.
특히 그는 11차 전기본 당시의 의견수렴과 이번 공론화의 차이를 강조했다. 11차 전기본은 전임 정부의 결정을 수용할지를 판단하는 성격이 강했다면, 이번에는 "이재명 정부의 온전한 의사 결정"을 앞두고 보다 깊이 있게 국민 의견을 듣겠다는 것이다.
김 장관은 "원전을 둘러싼 문제만큼은 우리 사회가 오랜 기간 갈등을 거쳤던 사안"이라며 "이런 과정을 한 번 더 거친다고 이해해 주시면 좋겠다"고 말했다.
기후부는 원전 공론화와 함께 전력수요, 재생에너지, 송변전망, 전력시장 등 분야별 논의를 이어간 뒤 공론화 결과까지 반영해 연말 12차 전력수급기본계획 정부안을 마련할 계획이다.