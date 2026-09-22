서산 공보의 8명→1명, "의료 체계 다시 짜야"

큰사진보기 ▲제315회 서산시의회 정례회 5분 자유발언 중인 이정수 서산시의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시 의과 공중보건의사(공보의)가 2023년 8명에서 올해 1명으로 줄었다. 남은 공보의 1명은 부석·팔봉 두 지역을 오가며 진료하고 있다. 시의회에서는 인력 감소가 이어질 가능성에 대비해 주민의 이동 여건과 의료 수요를 기준으로 농어촌 진료체계를 다시 짜야 한다는 제안이 나왔다.이정수 서산시의원은 22일 열린 제315회 서산시의회 정례회 5분 자유발언에서 "대책이 '의사 한 명을 더 채용하는 것'에서 끝나서는 안 된다"며 "핵심은 줄어드는 공중보건의를 전제로 의료체계를 다시 설계하는 것"이라고 말했다.이 의원이 인용한 서산시 자료에 따르면 시 전체 공보의는 2023년 22명에서 올해 10명으로 절반 넘게 줄었다. 이 가운데 의과 공보의는 8명에서 1명으로 감소했다.인력 감소는 보건지소 운영 방식의 변화로 이어졌다. 대산·운산·해미·고북 보건지소는 진료보다 건강관리와 예방사업에 무게를 둔 건강증진형으로 운영된다. 인지·지곡·성연·음암에서는 보건진료 전담공무원이 진료를 맡는다. 보건진료 전담공무원은 간호사·조산사 면허를 갖고 별도 교육을 받은 뒤 정해진 범위 안에서 진료하는 인력이다. 부석·팔봉은 의과 공보의 1명이 순회진료를 한다.이 의원은 농어촌 주민에게 보건지소는 혈압·혈당 등 만성질환을 꾸준히 관리받는 일차 의료 거점이라며, 인력이 줄더라도 주민의 진료가 끊겨서는 안 된다고 강조했다.공보의 감소는 전국적인 현상이다. 보건복지부가 지난 3월 발표한 자료에 따르면 올해 신규 의과 공보의는 98명으로, 복무를 마치는 450명의 약 22%에 그쳤다. 전체 의과 공보의는 지난해 945명에서 올해 593명으로 약 37% 줄었다. 복지부는 의대생 교육과 전공의 수련 공백, 병역 선택 경향의 변화 등을 들어 인력 부족이 2030년대 초반까지 이어질 것으로 전망했다.정부는 순회·방문진료 강화와 원격협진 확대, 시니어 의사 등 다양한 인력 확보를 대책으로 제시했다. 서산시도 지난 4월 10개 보건지소의 운영체계를 개편하고 의료취약지역 원격협진을 운영하고 있다고 이 의원은 설명했다. 이번 제2회 추가경정예산안에는 시니어 의사 1명 채용을 지원하는 예산도 담았다.이 의원은 시의 대응을 평가하면서도 인력 충원과 함께 지역별 진료 수요를 반영한 운영계획이 필요하다고 지적했다.우선 주민이 의료기관을 이용하는 데 실제로 얼마나 어려움을 겪는지 점검하자고 제안했다. 보건지소까지의 거리뿐 아니라 고령 주민의 교통수단, 버스 운행 횟수, 왕복 이동시간과 의료 수요를 함께 살펴 인력 배치와 순회진료의 기준으로 삼자는 것이다. 거리가 가까워도 교통편이 부족하면 진료를 받기 어려운 사정을 반영하라는 취지다.민간 의료기관과의 협력 확대도 요구했다. 의료·요양 통합돌봄의 방문진료와 재택의료를 활용해 거동이 불편한 농어촌 고령층을 찾아가고, 이를 위해 지원 대상자를 발굴하는 한편 참여하는 지역 의원을 늘리자는 제안이다. 필요하다면 순회진료를 전담할 기간제 의사 확보도 검토해 달라고 요청했다.이 의원은 이 같은 대책을 2027~2030년에 적용되는 제9기 지역보건의료계획에 구체적으로 담아야 한다고 강조했다. 공보의가 추가로 줄어들 경우 지역별 의료공백 위험을 평가하고, 인력 확보·배치 기준과 순회진료·방문진료·원격협진의 연계 방안을 미리 마련하라는 주문이다.그는 "공중보건의를 늘리는 것은 서산시만의 힘으로 해결할 수 없는 문제"라면서도 "줄어드는 인력 속에서도 시민의 진료 기회를 지켜내는 것은 우리가 준비해야 할 몫"이라고 말했다.