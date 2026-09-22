캔버스에 쌓아 올린 기억의 흔적

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큰사진보기 ▲아트리움12김병주작가 전시 장소 아트리움12 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲아트리움12 갤러리김병주 작가 아트리움12 ⓒ 김충중 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아트리움12 전시장김병주 작가 개인전 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시장모습김병주 작가 전시장 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병주 작가사인하는 모습 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병주 작가 전시 ⓒ 김충중 관련사진보기

매일 똑같이 굴러가는 지루하고 무채색인 일상 속에서, 우리의 삶이 거대하고 찬란한 하나의 '축제'임을 깨닫게 하는 특별한 전시가 충주에서 열려 주목받고 있다.충주 아트리움 12 갤러리에서 막을 올린 김병주 작가의 제 14회 개인전은 작가가 오랜 시간 고독하게 쌓아 올린 노동과 수행의 기록이자, 상처받은 현대인의 마음을 어루만지는 따뜻한 위로의 서사시이다.김병주 작가의 작업은 거칠고 단단한 캔버스 위에 어둠의 속성을 지닌 '활성탄'을 올리는 노동으로 시작된다. 작가는 그 거친 입자 위에 빛을 품은 흰 젯소를 덧입히며 경계를 세우고, 색과 선을 끊임없이 중첩해 나간다. 세포가 분열하듯 유기적으로 얽힌 하얀 선들과 화면 전체를 거칠게 감싸 안은 단단한 마티에르(질감)은 작가가 홀로 견텨낸 고독과 극도의 인내를 증명한다.예술을 '시간을 붙잡는 일이 아니라 시간을 견텨내는 일'이라 말하는 작가의 고백처럼, 묵묵히 반복된 붓질은 단순한 표현 기법을 넘어선 하나의 수행이다. 화면 위에 쌓아올린 물질은 지나간 시간의 흔적이며, 그 위로 피어난 빛은 결국 삶을 견디고 기억을 품어 안은 사람만이 가질 수 있는 희망의 언어로 다가온다.작가는 "나는 기억이 사라지는 것이 아니라 시간 속에서 끊임없이 다른 모습으로 변한다고 생각한다"고 말한다. 그의 작업실에서 탄생한 작품들은 처음 의도했던 모습에서 벗어나 새로운 기억으로 탈바꿈한다.이번 전시의 핵심 주제인 '축제, 페스티벌'은 소용돌이치는 색의 흐름과 기운차게 유영하는 '물고기(치어)'의 움직임을 통해 역동적인 생명력으로 뿜어져 나온다.특히 "온세상 꽃밭 되는 것"은 척박한 현실 속에서도 긍정의 에너지를 잃지 않는 인간의 삶과 닮아 있다. 화려한 색채는 마치 긴 겨울을 버텨낸 대지가 봄날의 폭죽을 터트리는 듯한 강렬한 시각적 해방감을 선사한다.안영길 미술평론가는 김병주작가의 화풍을 "삶에 대한 간절한 바람과 동경이 한 편의 축제처럼 펼쳐지는 공간"이라 평하며, 작가가 스스로 '축제의 전령사'가 되어 세상에 사랑과 희망을 전하고 있다고 짚었다.김병주 작가에게 회화는 완성된 답을 보여주는 일이 아니다. 한 사람의 기억이 또 다른 사람의 기억과 만나는 따뜻한 공명의 공간을 만드는 일이다.인천창조미술협회 임원빈 회장은 추천사를 통해 "이 아름다운 축제는 작가의 끝없는 반복과 수행을 거쳐 비로소 관람객과 함께 완성된다"며 "작품 속에 스며있는 시간과 기억, 그리고 삶의 온기를 천천히 마주하며 오래도록 감동을 품고 돌아가기를 소망한다"고 전했다.아트리움 12 갤러리 김인숙 대표는 "독창적인 예술 세계를 구축해 오신 김병주 작가의 전시를 개최하게 되어 뜻깊다"며 "빛의 각도에 따라 숨 쉬듯 요동치는 생동감 넘치는 질감을 통해, 일상에 지친 시민들이 온몸으로 긍정의 에너지를 느끼고 따뜻한 위로와 쉼을 얻어가길 바란다"고 밝혔다.내 그림 앞에 선 관람객이 자신만의 시간과 기억을 떠올릴 수 있다면 그 순간 그림은 비로소 완성된다고 믿는 김병주 작가, 청명한 가을날, 충주 아트리움 12 갤러리에서 펼쳐지는 그의 찬란한 축제는 지친 우리의 일상을 위로하고 삶을 향한 축복의 메시지를 건네고 있다. 전시는 2026년 9월 20일부터 10월 20일까지 충주 아트리움 12 갤러리에서 열린다.올가을 내내 관람객들을 맞이할 예정이다.