"일하고도 돈 못 받은 노동자들, 명절의 기쁨보다 생계 걱정이 앞선다"

큰사진보기 ▲2026년 상반기 부산지역 임금체불 현황 분석결과 발표 민주노총부산본부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

9월 22일 화요일 오전 10시 부산노동청 앞에서 2026년 상반기 부산지역 임금체불 현황 분석결과 발표 민주노총부산본부 기자회견이 개최됐다.민주노총부산본부는 "가족과 함께 명절을 준비해야 할 시기이지만, 일하고도 임금을 받지 못한 노동자들에게는 명절의 기쁨보다 생계 걱정이 앞선다. 임금체불은 노동자의 생계를 위협하는 중대한 범죄이며, 이를 예방하고 피해를 신속히 구제하는 것은 노동행정의 중요한 책임이다. 노동청은 모든 노동자가 일한 대가를 제때 받을 수 있도록 실질적이고 책임 있는 대책을 마련해야 한다"며 기자회견 개최 취지를 밝혔다.이지원 민주노총부산본부 상담국장은 "2026년 상반기 부산지역 임금체불액은 497억 원으로 2025년 상반기와 비교하여 10.8% 감소하였다. 전국 임금체불액은 2026년 상반기 9248억 원으로 전년 동기보다 10.7% 감소하여 부산지역도 비슷한 감소율을 보였지만 부산 노동자 1인당 임금체불액은 약 5% 늘었다. 사업장 규모별로 볼 때 30인 미만 영세사업장에 신고 82.9%, 체불액 70.9% 집중되어 있다"며 민주노총부산본부가 파악한 임금체불 통계를 보고했다.김성구 민주노총부산본부 상담부장은 "신발 제조업체가 갑자기 도산 및 폐업했다. 노동자 약 30명의 임금 및 퇴직금 약 6억 원 정도가 체불되었다. 노동청에서 진정을 고소로 전환했지만 담당 감독관이 바뀌는 동안 수사결론이 나오지 않아 도산대지급금 신청도 제대로 진행하지 못했다. 현재 법인에 남은 재산이 약 9천만 원 정도여서 체납세금에도 미치지 못하고 있다"고 말했다.이어 "임금 체불은 단순히 사용자의 임금을 지급하지 않았다는 법 위반 문제가 아니다. 임금을 받지 못한 순간부터 생계비, 생활비 등의 생계 문제를 걱정해야 되고, 정작 피해를 입은 노동자들이 자신의 임금을 돌려받기 위해 증거를 모으고 노동청에 진정하고 오랜 시간 조사 절차를 기다려야 하는 것이 현실이다. 노동청이 임금 체불 피해 노동자들이 신속하게 구제받을 수 있도록 조사와 감독을 강화하고 반복적인 임금 체불이 발생하지 않도록 적극적인 대응과 역할을 촉구한다"며 임금체불 상담 사례를 발표했다.신승원 민주일반노조 부산본부 아트하랑지회 지회장은 "피눈물 나는 임금체불과 산재 외면, 노동자를 방패막이로 사용한 '아트하랑' 사태를 세상에 알린다. 지금까지 정당하게 일하고도 마땅히 받아야 할 임금을 받지 못하고 있다"고 말했다.그는 "지금까지도 회사가 사업을 정상화할 것이라는 헛된 약속만 믿고 견뎌왔다. 그러나 그 결과 돌아온 것은 임금체불과 부당 대기발령, 육체적 부상, 그리고 철저한 외면뿐"이었다고 주장하며, "우리가 요구하는 것은 대단한 특혜나 보상이 아니다. 일한 만큼의 정당한 임금을 당장 지급하라는 것이다. 업무 중 발생한 재해를 정당한 절차에 따라 산재로 처리하라는 것이다. 그리고, 노동자를 쓰다 버리는 부속품 취급하지 말라는 것이다"라고 호소했다.원경환 건설노조 부산건설기계지부 수석부지부장은 "전국적으로 최근 임금체불로 취합된 게 한 55억이다. 이 중 부산이 15억 정도가 된다. 이 중에서 절반 이상이 관급 공사다. 분명히 발주처는 돈을 줬는데 원청이 받아서 하청한테 줬는데 건설 노동자들은 돈을 받지 못하고 있다. 이 고질적인 다단계 구조 속에서 건설 공사비는 떼이고 건설사는 도산하고 우리 노동자들은 돈을 받지 못하고 있다"고 말했다. 그는 "우리는 투쟁을 통해 건설 현장의 안전 문제도 많이 바꿔왔고 법 제도도 바꿔 왔다. 하지만 아직까지도 임금체불 문제가 해결이 되고 있지 않다. 법의 사각지대에 있는 건설 기계 노동자들의 권리를 찾기 위해서 계속 투쟁할 것이다"고 말했다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 기자회견문 낭독을 통해 "반복체불 사업장에 대한 전수조사와 특별감독을 강화해야 한다. 노동기준 조사·감독 인력을 즉시 충원해야한다. 상습체불 사업주에 대한 제재를 철저히 집행해야 한다. 피해 노동자의 신속한 생계보호를 위한 원스톱 구제체계를 구축해야 한다. 원청의 임금 지급 책임을 강화하고 부산시 발주사업부터 임금비용 구분지급제를 선제적으로 시행해야 한다"고 부산본부의 요구안을 발표했다.