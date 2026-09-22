목청 높인 장동혁·말 아낀 정점식... 국힘 추석 뒤 국회 밖으로?

큰사진보기 ▲"이 대통령 재판 재개" 목청 높인 장동혁 대표장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 이 대통령 재판 재개를 촉구하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"이재명 정부는 지금 대한민국이라는 집을 송두리째 무너뜨리고 있다." - 장동혁 국민의힘 당 대표

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 국민의례를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'이재명 정권 실정 대국민 보고대회' 참석한 장동혁-정점식국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 '정책실패·인사참사 대통령은 사죄하라'라고 적힌 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 당원과 함께 '정책실패·인사참사 대통령은 사죄하라'라고 적힌 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘이 추석 연휴를 앞두고 '민생 파탄'과 '헌정 파괴'를 양대 축으로 대여 총공세에 나섰다. 부동산과 단일종목 레버리지 ETF, 농지 전수조사 등 먹고사는 문제부터 사관학교 통폐합과 대북정책, 검찰·사법부 문제까지 한꺼번에 '추석 민심 밥상' 위에 올렸다.국민의힘은 22일 오전 국회 본관 앞 중앙계단에서 '이재명 정권 실정 대국민 보고대회'를 열었다. 장동혁 대표와 정점식 원내대표 등 지도부와 소속 의원, 당협위원장·당원 등이 참석한 가운데 "민생 파탄, 헌정 파괴 강력 규탄한다", "정책 실패, 인사 참사 대통령은 사죄하라" 등의 구호를 외쳤다.당은 사전 참여 의사를 밝힌 인원이 1만여 명이라고 전했다. 추후 장외집회로의 확대를 염두에 둔 행사였기에, 당이 사실상 총력전에 나선 자리였다. 그러나 장외투쟁에 적극적이었던 장동혁 대표와 달리, 정점식 원내대표는 다소 말을 아끼는 모습이었다.장동혁 대표는 이날 이재명 정부를 '무너지는 집'에 빗댔다. 안보를 '담장', 민주주의와 법치주의를 '기둥', 국가 시스템을 '지붕'으로 표현한 뒤 부동산·주식·농지 문제를 '세간살이'에 비유하며 정부의 국정 전반을 싸잡아 비판했다.장 대표는 우선 "무엇보다 중요한 안보라는 담장을 허물어뜨리고 있다"라며 대북정책과 사관학교 통폐합 문제를 꺼냈다. 전날 지뢰 폭발 사고와 평양 강동군 병원 지원 문제, 한미연합훈련 등을 차례로 거론한 뒤 이날 임명이 재가된 강신철 국방부 장관을 향해서도 "도대체 무엇 때문에 북한을 주적이라 부르지 못하는 자를 대한민국의 국방부 장관이라는 자리에 앉혀야만 하는 것인가"라고 목소리를 높였다.이어 장 대표는 "검찰을 해체했고 사법부를 장악했다"라며 "대한민국 민주주의와 법치주의라는 기본 기둥을 하나씩 무너뜨리고 있다"라고 주장했다. 대법관 재제청 요구와 대법원장 탄핵론 등을 근거로 들었다. 지방선거 투표용지 부족 사태와 수시 원서접수 서버 장애도 끌어와 "대한민국 시스템이 여기저기에서 구멍이 나고 있다. 지붕이 다 새고 있다"라고 날을 세웠다.민생 분야에서는 부동산과 주식, 농지 문제를 한데 묶었다. 장 대표는 "부동산 정책을 통해서 국민들의 집과 재산을 빼앗아 가고 있다. 주식시장으로 국민들의 통장이 녹아내리고 있다. 이제 농민들의 농지까지 약탈하겠다고 하고 있다"라고 주장했다. 특히 단일종목 레버리지 ETF로 54조 원의 손실이 발생했다는 국민의힘 주장을 반복하며 이 대통령의 "누군가는 결정했겠죠"라는 발언을 끌어왔다. 그는 "우리는 그 누군가가 이재명이라고 의심하고 있다"라며 특검 도입을 요구했다.이날 대회에 연사로 나선 이들도 현 정부의 분야별 '실정(失政)'들을 나열했다. 예컨대, 박대출 의원은 집값과 월세 상승, 대출 규제와 세금 문제를 앞세워 정부 부동산 정책을 공격했고, 박성훈 수석대변인은 단일종목 레버리지 ETF 도입 과정과 투자자 손실을 문제 삼았다.강승규 의원은 농지 전수조사가 고령농과 상속농지 보유자에게 부담을 줄 수 있다며 중단을 요구했다. 송윤선 국민대 교수는 육·해·공군사관학교 통폐합을 "안보 자해행위"라고 규정했고, 김태규 의원은 검찰 폐지와 보완수사권 폐지, 조희대 대법원장을 둘러싼 여권의 공세를 '사법 장악'으로 묶었다.추석을 앞두고 김승원 전 법무부 장관 후보자 문제에 집중됐던 대여 전선을 부동산과 증시처럼 체감도가 높은 민생 현안, 농촌 표심과 맞닿은 농지 문제 등으로 최대한 확장한 모양새다.특히 국민의힘은 추석 연휴 여론의 흐름에 따라 추가 장외집회 여부를 결정한다는 방침이다. 이 때문에 '원내' 사령탑인 정점식 원내대표의 의중에도 관심이 쏠린다.참고로 정점식 원내대표는 이날 별도의 긴 연설 대신 "우리 의원님들이 다 하셨기 때문에 저는 당 대표께서 충분히 말씀하실 수 있도록 구호에만 선창하고 가겠다"라며 "정책 실패, 인사 참사 대통령은 사죄하라"를 외쳤다.정 원내대표는 그간 장외투쟁 가능성을 열어두면서도, 보다 적극적인 장동혁 대표와는 미묘한 온도 차를 보여왔다. 이런 가운데 당 지도부가 총력을 기울인 이날 행사에서도 별도의 연설 없이 구호만 선창하고 내려간 것이다.민주당은 이날 오전부터 국민의힘의 보고대회를 '추석용 정쟁'으로 규정하며 맞불을 놓았다. 한병도 원내대표는 원내대책회의에서 "추석을 앞두고 국민의 장바구니와 귀성길을 살피기는커녕 또다시 정쟁의 판을 벌이겠다는 못된 심보"라며 "민족의 최대 명절마저 정쟁의 무대로 삼으려는 행태를 멈추기 바란다"라고 비판했다.한 원내대표는 이 대통령이 지난 18일 기자회견에서 연임 의사가 없다고 밝히고, 이른바 '조작기소 특검법'에서 공소취소 관련 조항을 삭제해달라고 요청한 점도 상기시켰다. 그러면서 "대통령께서 무얼 해도, 무슨 말씀을 하셔도 일단 비난부터 쏟아내고 보는 그야말로 맹목적 국정 발목잡기"라고 받아쳤다. 천준호 원내운영수석부대표 역시 "국민이 정치권에 바라는 것은 장외 확성기가 아니다"라며 국회에서 추석 물가와 소상공인 지원, 민생법안 처리에 협조하라고 요구했다.특히 농지 전수조사를 두고서는 보다 구체적인 반박이 나왔다. 김윤 원내부대표는 상속·고령·질병 등 불가피한 사유의 농지를 일률적으로 처분하지 않고 농지은행 위탁 등을 통해 정상화하겠다는 보완책을 강조했다. 임미애 원내부대표는 전수조사의 법적 근거가 된 농지법 개정안을 국민의힘 의원들도 대거 찬성했고 장동혁 대표 역시 찬성표를 던졌다고 지적하며 "자기 손으로 법을 통과시켜 놓고 이제 와 농심을 흔든다"라고 반박했다.다만 임 원내부대표는 전수조사를 추진하는 과정에서 비농민의 농지 소유를 곧바로 투기로 보는 듯한 인상을 주면서 농민들의 불안을 키운 점에 대해서는 "정중히 고개 숙여 사과드린다"라고 인정했다. 야당의 '농지 약탈' 공세에는 반박하면서도 정부 정책 집행 과정의 문제는 일정 부분 인정하고 보완을 약속한 셈이다.