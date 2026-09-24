공론화 좋다, 거기에 '원전 짓지 않을 자유'도 포함되나

지난 16일, 고리와 영광, 울진과 세종을 거쳐 올라온 탈핵순례단이 서울에 모였다. 이들은 이재명 대통령을 향해 제12차 전력수급기본계획(아래 전기본)에서 신규 원전과 소형모듈원전(아래 SMR) 건설을 전면 배제할 것을 촉구하는 요구서를 전달했다.
순례 시작 일주일 전에는 송전탑 건설 반대를 외치며 한 달간 전국을 걸어온 이들이 청와대 앞에서 밤새 대통령의 답변을 기다렸다. 발전소와 송전탑을 삶의 이웃으로 두고 살아온 이들이 길 위에서 물었다. 전기를 소비하는 곳과 위험을 감내하는 곳은 왜 늘 갈라져야 하는가. 새로운 발전소를 결정하는 그 무거운 자리에는 왜 그곳에서 살아가는 이들의 목소리가 늘 뒤늦게 도착하는가.
기후에너지환경부(아래 기후부)는 제12차 전기본 수립을 위한 원전 공론화 추진계획을 22일 발표했다. 약 3개월간 시민참여단의 학습과 숙의토론, 공개토론회와 온라인 의견수렴을 진행하겠다는 것이다. 정부가 국민 의견을 듣는 건 필요한 일이다. 그러나 사람들을 모으고 토론 시간을 마련했다고 공론화의 공정성이 저절로 보장되지는 않는다.
이재명 정부에게 묻고 싶다. 이번 공론화에는 신규 원전을 짓지 않는 선택도 동등하게 열려 있는가?
늘어날 수요는 전제가 되고, 원전은 답이 된다
기후부 보도자료는 인공지능 데이터센터와 반도체 산업 등의 전력수요 급증에 대응하고 탄소중립을 달성하기 위해 원전의 역할을 논의한다고 설명한다. 원전을 여러 대안 중 하나로 검토하겠다고도 했다. 문제는 발전원을 비교하기 전에 수요 증가가 이미 확정된 현실처럼 놓여 있다는 점이다.
전력수요 전망은 자연현상이 아니다. 어떤 기업의 투자계획을 반영하고, 공장이 언제 얼마나 가동될 것으로 가정하며, 효율 향상과 수요관리를 어느 수준까지 적용하느냐에 따라 달라진다. 기업이 신청한 전력과 실제 사용할 전력도 같지 않다.
시장 상황과 자금 조달에 따라 사업은 늦어지거나 취소될 수 있다. 제12차 전기본 수요 재전망을 둘러싼 논란도 여기서 시작됐다. 지난 4월에 이어 8월에 다시 정부가 내놓은 2040년 전력수요 전망치를 보면, 서울시가 4년 동안 사용하는 전력량에 맞먹는 190TWh로 폭증했다(2024년 동안 서울시가 사용한 전력은 약 50.35TWh였다, 관련기사 : 넉 달 만에 '서울 4년치 전기'가 생겨났다
).
그러나 과연 시민들에게 그 엄청난 증가분의 타당성을 검증할 충분한 자료와 시간이 주어졌는가. 기업의 확정수요와 막연한 잠재수요는 엄격히 구분되었는가. 반대로 사업이 지연되거나 취소될 가능성 역시 같은 무게로 검토되었는가. 수요를 늘리는 가상 전망만 적극적으로 반영하고 줄어들 가능성은 의도적으로 배제한다면, 공급 확대는 이미 계산을 시작하기도 전에 정해진 '답정너' 결론이 될 수밖에 없다.
수요를 과소 예측하면 전력이 부족할 수 있다. 그러나 과다 예측 역시 공짜가 아니다. 불필요한 발전소와 송전망에 자원이 묶이고, 건설비와 갈등 비용이 사회에 남는다. 원전이라면 해체와 핵폐기물 관리의 책임까지 이어진다. 기업의 투자계획은 바뀔 수 있지만, 한번 들어선 핵시설의 부담은 쉽게 되돌릴 수 없다.
따라서 시민참여단은 발전원만 선택할 것이 아니라 수요 전망의 전제도 검토할 수 있어야 한다. 데이터센터의 효율 기준을 높이고, 대기업에 재생에너지 조달 책임을 지우며, 전력을 많이 쓰는 시설의 입지를 조정하는 방안도 논의해야 한다. 공급량을 늘리는 것만 정책이고 수요를 바꾸는 것은 정책 밖의 일일 수 없다.
중립적인 사람보다 중요한 것은 중립적인 질문
정부는 단순한 신규 원전 찬반을 넘어 원전의 역할을 종합적으로 논의하겠다고 한다. 찬반을 넘어 조건과 대안을 살피는 것은 필요하다. 그러나 '원전이 필요한가'와 '원전이 어떤 역할을 해야 하는가'는 다른 질문이다. 후자는 설계에 따라 필요성을 먼저 인정하고 규모와 방식만 선택하도록 만들 수 있다.
원전의 현재 역할을 인정하는 것과 신규 원전 건설에 동의하는 것도 다르다. 기존 원전의 운영, 노후 원전의 계속운전, 신규 대형 원전, 소형모듈원자로는 안전성과 비용, 공급 시점이 서로 다른 사안이다. 이를 하나의 질문으로 묶어 얻은 응답을 모든 원전 정책에 대한 동의로 확대해서는 안 된다.
공론화위원회의 중립성도 선언만으로 확보되지 않는다. 정부는 이해관계자가 아닌 인사를 위촉한다고 밝혔지만, 이해관계의 범위와 선정 기준은 제시하지 않았다. 산업계의 연구비와 용역, 자문 이력은 어떻게 판단할 것인가. 위원 선정에 이의를 제기할 절차는 있는가. 원전산업 정책을 담당하는 부처가 운영을 지원하는 만큼, 정책 추진과 숙의 운영 사이의 독립성을 어떻게 지킬지도 밝혀야 한다.
더 중요한 것은 학습자료다. 보도자료는 원전 분야 전문가로 별도 전문위원회를 구성해 정보를 제공한다고 한다. 아직 구성되지 않은 위원회를 편향됐다고 단정할 수는 없다. 다만 여러 전력수급 대안을 비교하는 자리에 원전 전문가만으로 충분한지는 물어야 한다. 재생에너지와 저장장치, 수요관리와 계통 운영, 건설 금융, 폐기물과 지역 갈등을 다룰 전문성도 필요하다.
같은 기준으로 비교하는 일도 중요하다. 재생에너지에는 저장장치와 계통 비용을 더하면서 원전에는 건설 지연, 금융비용, 출력조절과 폐기물 부담을 빼서는 안 된다. 반대로 재생에너지의 변동성과 입지 문제도 감춰서는 안 된다. 자료의 출처와 불확실성을 공개하고, 시민이 다른 전문가를 부르거나 추가 분석을 요구할 수 있어야 한다. 제공받은 자료의 테두리를 벗어날 수 없다면 학습은 판단의 확장이 아니라 선택의 제한이 된다.
시민에게는 권고를, 정부에는 선택권을
발전소 주변 주민을 어떻게 참여시킬지도 중요하다. 운영위원의 이해충돌을 막는 것과 위험을 직접 부담하는 사람들의 발언을 보장하는 것은 별개의 문제다. 전국 표본에서 주민의 비율이 작다는 이유로 그들의 경험까지 작게 취급해서는 안 된다.
월성원전 인근 나아리 주민들의 오랜 이주 요구와 밀양 송전탑 피해 주민들이 겪어온 깊은 아픔은 바로 이 지점을 입증한다. 발전소와 고압 송전탑을 바로 곁에 두고 살아가야 하는 주민들에게 피폭과 사고의 위험은 설문지 위의 단순한 찬반 항목이 아니다. 평생을 살아온 집을 떠날 수 있는지, 가족과 어떤 내일을 계획할 수 있는지가 걸린 사활의 문제다. 전국 단위의 여론조사나 표면적인 의견 수렴이 현장 지역주민의 생존권과 부지별 정밀 판단을 결코 대신할 수 없는 이유다.
3개월이라는 기간만으로 졸속이라고 단정할 수는 없다. 모집과 자료 준비 시간을 제외하고 실제 숙의 시간이 얼마나 주어지는지가 중요하다. 시민이 상반된 설명을 듣고 다시 질문할 수 있는지, 쟁점이 남으면 기간을 연장할 수 있는지 확인해야 한다. 정해진 정책 일정에 시민의 이해를 끼워 맞춰서는 안 된다.
결과의 처리 방식도 불분명하다. 공론화위원회는 정부에 권고하고, 정부는 전력수급과 계통 등 전문적 검토를 종합해 계획을 수립한다. 최종 책임이 정부에 있다는 것은 맞다. 그러나 시민의 권고를 어떤 기준으로 수용하거나 거부할지 미리 밝히지 않으면, 유리한 결과는 국민의 뜻으로 내세우고 불리한 결과는 배제할 여지가 생긴다.
전문적 검토가 중요하다면 그 자료부터 숙의 전에 공개해야 한다. 정부와 다른 결론이 나왔을 때도 권고별 수용 여부와 이유를 설명해야 한다. 공론화는 정책의 책임을 시민에게 넘기는 절차가 아니라, 정부가 더 분명하게 책임지도록 만드는 과정이어야 한다.
원전의 이익과 책임을 함께 물어야
공론화의 논의 범위에는 원전 산업의 기득권적 계약과 책임 구조가 반드시 포함되어야 한다. 건설 허가가 떨어지기도 전에 대규모 기자재와 공사를 계약하는 '선발주'는 사업 중단의 부담을 늘려 결국 규제기관의 안전 판단을 압박하게 된다. 선발주를 원전 생태계 지원이라는 명목으로 정당화하기 전에, 계약 규모와 집행 내역, 사업 취소 시 책임 소재부터 투명하게 공개해야 하는 이유다.
원전 생태계를 살린다는 구호 역시 실제 자금의 흐름으로 검증해야 한다. 대기업 원청에 수조 원대 계약을 몰아주는 것이 과연 현장 중소기업의 기술력 강화와 노동 조건 개선으로 이어지고 있는가. 하도급 단계에서 정당한 대가가 지급되고 있는지, 안전과 품질 확보에 필요한 비용이 보장되는지 철저히 따져봐야 한다. 이익은 특정 대기업이 독식하고 손실과 위험은 국민과 공공이 떠안는 구조라면, 이재명 정부가 강조하는 '억강부약(강한 자를 억누르고 약한 자를 돕는다는 뜻의 고사성어)'은 원전 정책에서도 예외 없이 적용되어야 한다.
SMR(소형모듈원전) 역시 예외가 될 수 없다. '소형'이라는 이름이 안전성 검사와 정비, 사고 대응 능력의 입증을 대신해 주지는 않는다. 일체형 내부 기기를 실제로 어떻게 점검하고 교체할 것인지, 다중 모듈 사고에는 어떻게 대응할 것인지, 개발 목표와 실제 검증 수준을 명확히 구분해 시민 앞에 공개해야 한다. 미완의 개발 계획을 마치 이미 확보된 안전성과 경제성인 것처럼 포장하고 홍보해서는 안 된다.
발전소를 결정하는 일은 마을의 미래를 결정하는 일
이재명 정부가 탄소중립과 국민주권을 말한다면, 산업계가 요구하는 전력을 먼저 확정한 뒤 발전소와 주민의 삶을 거기에 맞추는 순서부터 바꿔야 한다. 전력수급기본계획은 공급설비의 목록이 아니다. 어떤 수요를 감당하고, 어떤 위험을 줄이며, 한정된 재원을 어디에 먼저 쓸 것인지 결정하는 계획이다.
지역에 대형 원전을 더 짓고 그 전기를 수도권으로 보내는 정책은 송전망 확대를 동반한다. 원전 건설은 발전소 울타리 안에서 끝나지 않는다. 전기를 실어 나를 초고압 송전선로가 필요하고, 그 길에는 산과 논밭, 사람들이 사는 마을이 있다. 발전소 부지의 주민뿐 아니라 송전탑이 들어설 길목의 주민들도 국가 전력계획의 부담을 떠안는다. 원전의 역할을 논의하면서 송전망 건설의 비용과 갈등을 별개의 문제로 밀어놓아서는 안 된다.
송전탑 반대 행진과 전국 탈핵순례는 바로 그 연결을 드러낸다. 한쪽은 전기를 보내는 길에서, 다른 한쪽은 전기를 만드는 곳에서 출발했지만 질문은 다르지 않았다. 왜 수도권의 전력 소비를 늘리는 결정이 지역의 산과 마을을 내주는 결정으로 이어져야 하는가. 전기를 쓰는 기업의 투자계획은 국가가 보장하면서, 그 전기를 보내기 위해 삶의 터전을 내놓아야 하는 주민의 권리는 왜 뒤로 밀리는가.
송전망은 재생에너지 전환에도 필요하다. 그러나 그 필요성이 모든 노선과 건설 방식을 정당화하지는 않는다. 수요를 줄이고, 소비지 가까이에서 전기를 생산하며, 전력 다소비 시설의 입지를 조정하는 대안부터 검토해야 한다. 주민에게 물어야 할 것도 보상금을 얼마 받을 것인가만이 아니다. 이 선로가 정말 필요한지, 다른 길과 방식은 없는지, 누가 비용과 위험을 책임질지 함께 결정할 수 있어야 한다.
정부는 공론화의 의제와 설문, 학습자료, 수요 산정 근거와 권고 반영 규칙을 먼저 공개해야 한다. 시민이 정부의 수요 전망을 수정하고 신규 원전 없는 대안을 선택할 권리까지 보장해야 한다. 공론화가 진행되는 동안 원전과 송전망 건설을 기정사실로 만드는 결정이 쌓인다면, 시민에게 남는 선택지는 점점 좁아질 뿐이다.
순례단과 송전탑 반대 행진에 나선 사람들이 길 위에서 요구한 것은 더 많은 보상이 아니라 다른 결정이었다. 발전소를 더 짓기 전에 수요를 검증하고, 송전탑을 세우기 전에 그 아래 살아갈 사람들의 말을 들으라는 요구였다. 국민과 함께 논의하겠다면 정부는 먼저 답해야 한다. 국민에게는 원전을 짓지 않을 자유도, 자신의 마을을 송전선로로 내주지 않을 권리도 있는가.