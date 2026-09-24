공론화 좋다, 거기에 '원전 짓지 않을 자유'도 포함되나

▲‘신규 핵발전소와 소형모듈원자로(SMR) 추가 중단과 영덕-기장 신규부지 선정 철회’를 요구하며 지난 1일 고리, 영광, 울진, 세종 4곳에서 출발한 신규핵발전소저지와 핵없는사회를 위한 전국행동 ‘탈핵순례단’이 16일 오후 세종대로를 지나 마무리 장소인 청와대를 향해 행진하고 있다. 성원기 삼척핵발전소반대투쟁위원회 공동대표(강원대 전자공학과 명예교수)가 ‘32기 너무 많다! 신규핵발전소 NO’가 적힌 가슴현수막을 달고 행진에 참여하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기