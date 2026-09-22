쌀 숨기고 돼지 몰래 잡고... 실향민 아버지가 회고하는 고향 추석 풍경

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큰사진보기 ▲추석 앞두고 붐비는 제주 오일장추석 연휴를 이틀 앞둔 22일 제주시 민속오일시장이 제수를 준비하려는 이들로 붐비고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이북 고향에서의 추석을 회고하는 아버지, 6.25 전쟁 이후 갈 수 없는 고향과 가족을 애타게 그리고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

추석 연휴가 내일모레부터 시작된다. 백수를 앞둔 실향민 아버지는 이북 고향에서의 추석을 평생 잊을 수 없다며 담담히 회고했다. 일제 강점기 1930년생 아버지는 어린 시절의 추석 풍경을 생생하게 기억하고 있다. 초근목피로 끼니를 해결하다 추석이 다가오면 몸이 먼저 반응했다. 추석에 평소 먹을 수 없는 귀한 음식을 맛볼 수 있기 때문이다.할아버지와 할머니는 추석이 다가오면 한 달 전부터 마음이 바빴다. 차례상에 올린 제물은 쌀이 섞인 보리밥과 나물, 감, 밤, 배가 전부였다. 순전한 쌀밥과 쇠고기는 언감생심이었다. 사과는 귀해 읍에 나가 별도로 구입했는데 할아버지가 사과를 깎으면 다섯 형제가 서로 껍질을 먹으려고 눈독을 들였다.할머니는 추석에 쓰려고 지은 쌀을 조금 숨겨두었다. 당시 쌀은 대부분 일본으로 공출돼 먹을 것이 없어 농사를 지어도 보리로 연명했다. 쌀밥은 생전에 먹고 싶은 버킷리스트에 들어있을 정도다. 우리 집에 이런 일도 있었다. 모아 둔 쌀은 먼 친척이 오면 봉투에 넣어 건네주고 했는데 이것이 그만 일경에 들켜 집안의 증조할아버지가 모진 고문을 당하고 그 후유증으로 돌아가셨다.차례상에 올릴 구이와 전을 굽는 냄새에 서성거리면 할머니는 "창아 오늘만 참아라"는 말을 자주 했다. 먹으라고 주고 싶어도 부족해 차례 지낼 때까지 조금 기다리라는 것이다. 내일 추석에 먹을 수 있다고 회유하는 말이었다. 할머니는 쌀로 막걸리도 몰래 빚었다. 술을 함부로 담그지 못하던 시절이다.추석 즈음 키우던 돼지를 드물지만 집에서 몰래 잡았다. 돼지 도살은 엄중한 처벌이 따르지만 발각되는 경우는 거의 없었다. 일가들이 서로 눈감아 주었던 것이다. 당시 돼지와 소 매매는 일본 순사의 허락으로 이뤄졌다. 팔려간 소와 돼지는 일본 군수물자로 쓰였다.장단이 고향인 할머니는 20살 때 30살 할아버지에게 시집와 시할아버지까지 모시며 평생 고생했다. 어린 나이에도 아버지는 1년 12번 제사를 준비하는 종가 며느리인 할머니가 얼마나 힘들고 불쌍한지 일찍 알아차렸다. 추석빔을 준비하느라 밤새기 일쑤인 할머니는 잠을 못 자 눈이 퉁퉁 부었다고 한다.장손인 아버지는 증조할아버지, 할아버지와 함께 겸상을 했다. 추석 때 다른 식구에 비해 아버지 밥에는 할아버지들과 비슷하게 보리밥에 쌀이 더 들어갔다. 일제 강점기 추석은 지금과 달리 하루 쇠었다. 명절 쇠는 걸 반가워하지 않은 일본은 조선인 정서를 전혀 무시할 수 없어 형식적으로 인정한 것이다.어느 날 할아버지는 독사에 물려 발뒤축을 절단해야 했다. 이후 할아버지는 평생 보행장애를 갖고 살았다. 그것은 아이들에게 놀림의 대상이었다. 아버지는 동생들이 장애인 아버지를 두었다는 놀림을 당했다고 하면 분을 참지 못했다. 동생들이 입은 마음의 상처를 보면 욕한 사람이 누구든 응징해 동네에서 깡패라는 소리까지 들었다고 한다.10살이 조금 넘은 나이의 아버지는 할아버지가 장애인이 되면서 장남으로서 동생을 돌보며 집안일을 찾아서 했다. 산에서 나무를 캐고 돼지와 소도 직접 키웠다. 특히 소에게 여물을 주고 소를 몰고 들에 나가 풀을 뜯게 하는 시간은 중요 일과였다. 어려운 사정은 모두가 비슷했다. 솜바지 하나로 겨울을 났다. 운이 좋으면 할머니가 할아버지 두루마기로 만든 바지를 얻어 입을 수 있었다.중일전쟁이 일어난 1937년 이후 일본의 경제적 수탈과 핍박은 더욱 심해졌다. 일본은 집에 있는 쇠붙이를 전쟁물자 조달 목적으로 모두 걷어갔다. 생활은 시간이 갈수록 피폐했다. 어려운 집안살림은 해방이 돼도 나아지기 않았으며 이는 6.25 전쟁이 발발할 때까지 계속됐다.아버지는 6.25 전쟁을 맞아 국군에 자원해 참전했다. 고향에 부모형제를 남겨 두고 단신 월남했다. 고향을 떠나 효도를 하지 못한 자책감이 평생 짓눌렀지만 재회할 수 있는 기대와 희망으로 살았다. 76년 동안 아버지의 잃어버린 추석을 두고 우리 부자의 대화는 점점 깊어지고 있다.아버지가 어린 시절 추석과 고향과 부모님을 여전히 잊지 못하고 기억하는 것은 고향 집에서 느낀 온기 때문이다. 아무리 가난하고 힘들어도 가족은 버틸 수 있는 힘이라는 것이다. 이산가족으로 사는 삶은 지금도 계속되고 있다. 고향 가지 못하는 아버지의 설움과 아픔을 공감하기 때문에 필자에게도 추석은 애틋하다. 추석을 맞아 고향의 부모님과 형제를 애타게 그리는 아버지의 장수를 기원하고 싶다.