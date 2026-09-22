[주장] CTX 도심통과 지하철, 왜 적자운영이 불가피한가

이 글은 정호선 충북모두의공공교통 사무국장의 기고글입니다.

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

'경기도 지하철 年 적자 1000억... 2년새 2배로 뛰어'

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주에 지하철이 생기면 많은 사람이 이용하고, 이용객이 많으면 운영도 흑자가 날 것이라고 생각하기 쉽다.그러나 우리나라 지방 도시철도의 현실은 전혀 다르다. 도시철도는 막대한 건설비도 문제이지만 개통 후 운영의 문제가 더 중요하다.개통한 뒤에는 기본적인 역사 관리, 전기 통신비, 시설 유지·보수, 안전관리, 인건비 등 막대한 고정비용이 발생하게 된다. 수익을 내려면 그 만큼의 고정 승객이 지속적으로 받쳐주어야 한다.하지만, 지방 대도시권의 인구 구조와 통행 패턴은 수도권의 밀집도와는 근본적으로 다르다.청주시정연구원의 자료에 의하면 대전과 세종에서 청주로 유입되는 통행량은 청주 내부 통행량에 비해 각각 3.26%, 3.34%에 불과하다.대전 세종 광역교통망이니 이 둘의 수치를 합친다 하더라도 7% 남짓의 통행량이다.주로 승용차 이동일 것으로 보이는 7% 정도의 통행량이 전부 승용차에서 지하철로 바꿔 타 대전, 세종으로 이동할 것으로 기대할 수도 없다.CTX 지하철의 운영비용을 승객이 내는 요금만으로 감당하는 건 사실상 불가능에 가깝다. 좀 더 직설적으로 말하면 운임만으로는 "돈이 안 되는 사업"이라는 것이다.이 사업에 뛰어드는 민간건설회사가 이를 모를 리가 없다. 그렇다면 민간건설회사는 어디서 수익을 내려고 할까?2025년 11월 민자적격성조사를 통과한 CTX사업은 지방권 광역철도 중 최초로 BTO+BTL 혼합형 민간투자 방식으로 추진되는 사업이다.여기서 민간사업자는 투자비를 두 가지 방식으로 회수한다. 하나는 이용객이 내는 운임(BTO)이고, 다른 하나는 정부, 지자체가 장기간 지급하는 지급금, 즉 시설임대료(BTL)이다.민간기업에게는 이용객 수가 적어도 정부의 지급금이 있기 때문에 수십 년간 안정적으로 투자비를 회수하게 되는 구조이다.2025년 11월 국토부의 보도자료에 의하면, "지자체는 CTX사업의 건설비 중 15%만 부담하고, 운영 중 손실 발생시 민간이 부담한다"고 명시하고 있다.여기서 '운영 중 손실 발생'이란 이용객의 운임수입의 적자, 즉 BTO 부분의 손실발생시 민간기업의 부담을 말하는 것이다.민간기업은 바보가 아닌 이상 수조 원의 건설비용을 들였는데 운영 손실분까지 감수하는 누적적자를 떠안겠는가?바로 BTL, 즉 철도 시설임대료 형식의 정부지급금이라는 안정적인 비용이 수십 년에 걸쳐 투입되면서 투자비 회수와 수익보장으로 이어질 것이다.5조 1135억원의 건설비 중 지방비 15%만 투입되니 지자체는 건설비와 운영비 부담이 적다고 현혹한다.일단 지어지고 나면 운영 적자의 메우기는 지자체의 몫으로 남게 될 것은 불보듯 뻔한 일이라는 게 필자의 생각이다.2025년 4월, 문화일보 기사제목이다.뻥튀기 수요예측으로 실제 이용객이 적어 파산한 의정부 경전철과 수천억 원 적자인 용인 경전철 등은 이제 쉽게 찾아볼 수 있다.청주보다 인구가 훨씬 많은 대전은 어떠한가?대전 도시철도 1호선은 20년째 누적적자가 눈덩이처럼 쌓여 8천억 원에 가까워지고 있다.대전은 매년 수백억원의 적자를 발생하고 있다.광주지하철도 운송원가의 10%도 요금으로 회수하지 못하고 있다.부산지하철도 2025년 손실액만 1800억 원이다. 서울시민의 발인 서울지하철도 매년 3000억 원 이상의 손실금이 발생하고 있다.CTX 만은 예외가 될 것이라고 말할 수 있는가?몇 개 되지도 않는 CTX 지하철역에 예측이용객도 얼마되지 않는데 수조 원의 건설비를 충당할 만큼의 수익을 낼 수 있을까?교통은 시민의 발이자 공공재이다. 지속가능하지 않은 거대 토건사업은 결국 공공의 이익이 아니라 재정파탄이라는 부메랑으로 돌아올 것이라는 점을 지자체는 간과하고 있거나 외면하고 있다.CTX 지하철이 들어오면 광역급행철도의 도심 접근성, 지역 균형발전에 도움, 결국 청주가 발전할 것이다는 화려한 청사진으로 시민들을 현혹시킨다.지금이라도 정부와 지자체는 청주시민이 원하는 대중교통체계가 무엇인지 마음을 다해 관심을 기울이고 청주 전체 시민을 위한 길이 무엇인지 진지하게 고민해야 할 것이다.