진보당 "농지 공공매입해 청년·임차농에게 돌려줘야"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

진보당충북도당(위원장 이명주)이 충북 농촌 현장의 고령·영세 농가 피해를 막고, 공공 매입으로 청년농·임차농에게 농지를 돌려줘야 한다고 주장했다.22일 진보당충북도당은 성명을 내고 "경자유전 헌법 정신의 칼날은 기획부동산과 투기 세력을 향해야 한다"고 밝혔다.이들은 "헌법 제121조에 명시된 '경자유전(耕者有田)'의 원칙은 결코 타협할 수 없는 농정의 대원칙"이라며 "오늘날 우리 충북지역의 오송·오창 등 신규 산단과 개발 호재, KTX 역세권과 고속도로망 확충 등을 틈타 외지 투기꾼과 기획부동산, 일부 공직자들이 농지를 불로소득의 먹잇감으로 삼아왔다"고 지적했다.진보당충북도당은 "땀 흘려 농사짓는 진짜 농민은 치솟는 땅값과 임차료에 밀려 쫓겨나고, 농지법의 허점을 파고든 투기 세력은 농촌 공동체를 파괴하며 배를 불렸다"며 "이재명 정부가 단행하는 대대적인 농지 전수조사는 무너진 농지 정의를 바로 세우고 식량주권을 지키기 위한 지극히 정당하고 불가피한 조치"라며 정부 정책을 옹호했다.이어 "농지 조사의 칼날이 현장을 지켜온 충북의 흙 묻은 손을 겨누어서는 결코 안 된다"며 "부득이 이웃에게 농사를 부탁한 노인들, 대대로 물려받은 텃밭 같은 영세 농토, 서류 작업에 익숙지 않아 구두 계약으로 관행 임대차를 이어온 영세 농가들이 기계적 잣대에 밀려 졸지에 '불법 비자경 농지' 처분 통보를 받을 위기에 내몰리고 있다"며 문제점을 지적했다.그러면서 "충청북도와 각 시·군 지자체가 단죄해야 할 대상은 '개발 차익을 노리고 위장 전입해 농지를 사들인 투기 세력"이라고 강조했다.진보당충북도당은 "투기 목적의 외지인 농지와 충북 현장의 고령·영세 생계형 농지를 엄격히 구별하라"며 "처분 명령 농지는 국가와 충북도가 공공 매입하여 청년농과 영세 임차농에게 우선 공급하라"고 요구했다.