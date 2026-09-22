오송참사 추모공간 설치, 결국 해 넘긴다

큰사진보기 ▲오송참사시민대책위원회 관계자에 따르면 지난 19일 유가족협의회와 행정안전부 오송참사피해지원단, 충북도와 청주시 관계자가 참여해 추모공간 설치를 논의했다. 사진은 청주시청임시청사에 마련된 시민분향소 모습. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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오송참사유가족협의회(이하 유가족협의회)와 충북도·청주시가 추모공간 설치에 소요 예산을 2027년 예산에 반영키로 합의했다.오송참사시민대책위원회 관계자에 따르면 지난 19일 유가족협의회와 행정안전부 오송참사피해지원단, 충북도와 청주시 관계자가 참여해 추모공간 설치를 논의했다.논의 결과 충북도와 청주시는 설치공간 예산을 내년 본예산에 반영할 것과 일정기간 이상을 운영하기로 합의했다.추모공간을 유지하는데 필요한 비용은 충북도와 청주시가 공동으로 분담하기로 했다.추모공간을 설치 할 장소는 확정하지 못했다. 유가족협의회는 충북도와 청주시가 소유·관리하는 공간에 설치를 희망하고 있다. 충북도와 청주시는 여유공간이 없다며 유가족협의회의 요청에 대해 난색을 표했다.다만 최대한 이른 시일 내에 논의를 거쳐 추모공간을 설치할 장소를 확정하기로 했다. 내년 본 예산에 충북도와 청주시가 추모공간 예산을 반영하기로 하면서 추모공간 설치는 해를 넘기게 됐다.앞서 유가족협의회와 행안부, 충북도와 청주시는 지난 해 추모공간을 설치하기로 합의가 된 상태였다. 이를 바탕으로 행정안전부는 오송참사 추모공간 설치예산을 2026년 예산에 편성했다.하지만 충북도와 청주시는 본 예산에 반영하지 않았고, 지난 추경에서도 예산을 편성하지 않았다. 지난 6월 치러진 지방선거에서 신용한 도지사와 이장섭 청주시장은 추모공간을 설치하는 내용을 약속했었다.