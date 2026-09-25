북한산 능선이 멋지게 펼쳐지는 물줄기 창릉천

큰사진보기 ▲북한산 능선이 멋지게 펼쳐지는 창릉천 ⓒ 김종성 관련사진보기

* 창릉천 여행길 : 고양대덕생태공원 - 창릉천 - 강매석교공원 - 에피소드 카페 - 지축역 (약 11km)

큰사진보기 ▲한강과 창릉천이 만나는 고양대덕생태공원 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲슬쩍 꼬리로 호감을 표시하는 고양이 ⓒ 김종성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲공원 이름을 낳은 옛 돌다리 강매석교 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲체형이 사각형에다 말똥냄새가 난다는 말똥게 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲정겨움이 느껴지는 창릉천 물길 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲창릉천 최고의 수목은 단연 버드나무 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲창릉천과 구파발천 합수부에 있는 '은평 에피소드 카페' ⓒ 김종성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그에도 실립니다.

경기도 고양시에는 조선 왕릉의 이름을 딴 창릉천이라는 물줄기가 있다. 인근에 자리한 왕릉인 서오릉에 있는 창릉(昌陵)에서 따왔다. 세조의 아들로 조선 8대 임금 예종이 묻혀있는 능이다. 즉위한지 1년 6개월만에 사망한 비운의 왕이다.창릉천은 북한산에서 발원하여 서울시 은평구와 고양시 덕양구를 적시며 흐르다 한강으로 흘러간다. 길이 약 22km에 이르는 고양시에서 가장 긴 물줄기다. 지하철 3호선 원흥역, 삼송역, 지축역이 천변에 있어 찾아가기 편하다.생태공원, 시골 풍경 담긴 텃밭, 천변 작은 카페 등 다채로운 풍경이 여행자를 반긴다. 가장 좋았던 건, 하천 뒤로 멋진 북한강 능선이 내내 펼쳐져 발길이 가뿐하고 즐거웠다.창릉천과 한강이 만나는 곳에 자리한 고양대덕생태공원에서 하천여행을 시작했다. 도시의 하천은 개발이라는 이름으로 도시화 돼 어디나 비슷비슷하고 밋밋하지만, 창릉천엔 풋풋한 하천풍경이 남아있어 좋다.총 거리 3.8km, 면적 81만 ㎡(약 24만 평)의 고양대덕생태공원은 한강의 민물과 서해의 바닷물이 만나는 한강하구의 독특한 매력을 느낄 수 있는 곳이다. 다른 한강공원들과 달리 휴일에도 사람들로 북적이지 않아 한적하고 여유롭게 강변 공원을 즐길 수 있다.공원 앞으로 펼쳐지는 한강은 강둑이 넓고 잔잔해서 마치 호수 같아 '행호(杏湖)'라는 옛 별칭이 있다. 이곳은 예부터 행주동 지역으로 행주대첩으로 유명한 행주산성이 행호를 바라보며 우뚝 서있다. 조선 후기 겸재 정선의 그림 <행호관어도>에 주변 풍경이 잘 그려져 있다.도시에 사는 길냥이와 조금 느낌이 다른 강변에 사는 고양이들도 만나게 된다. 고양이를 좋아하는 사람들이 밥을 주곤 하는지 가까이 다가가도 도망가지 않는다. 어떤 녀석은 슬며시 꼬리로 내 다리를 휘감으며 호감을 표시하기도 한다.창릉천 하류에 있는 강매석교공원은 이름처럼 옛 돌다리가 나 있고, 풍성한 갈대숲과 버드나무 그리고 반가운 가을 손님 참게가 많이 사는 곳이다. 고양시에 남아있는 가장 오래된 돌다리인 강매석교를 건너면 갈대섬으로 불리는 하중도(河中島)가 나타난다.이 공원 일대는 과거 새우젓을 싣고 서해에서 한강으로 올라오던 배들이 정박하던 나루터가 있던 곳이라고 한다. 천변에서 만나는 '강매슈퍼'는 촌스러워 인기있는 곳이다. 가게 앞 야외에 마련된 쉼터에서 공원을 바라보며 간식이나 음료를 즐기기 좋다.이맘때 강매석교공원에는 어른 주먹만한 참게, 말똥게들이 나타나 발길이 절로 머문다. 참게는 체형이 동그랗고, 말똥게는 사각형이다. 말똥냄새가 나서 그런 이름이 붙었다니 재밌다. 가을철 알을 낳기 위해 한강이나 임진강을 거슬러 서해 기수역으로 이동하는 대표적인 토종 게다.참게로 담근 간장게장은 조선 시대 임금님 수라상에 오르는 진상품이었단다. 도토리를 맺는 참나무에서 보듯 우리 조상들은 쓰임이 많고 백성들의 주린 배를 채워주는 동식물 이름에 '참'자를 붙여주었다. 물가에서 동네 주민 아저씨가 낚싯대를 드리우고 게를 잡고 있다. 미끼로 생선 대가리를 쓰는데 '어두일미(魚頭一味)'란 말은 게들도 잘 아나보다.살바도르 달리의 그림같이 흐느적거렸던 여름이 마침내 지나고, 가을이 찾아온 창릉천 징검다리 사이로 흐르는 물소리가 상쾌하다. 천변 텃밭을 가꾸는 주민들 모습이 어디 멀리 시골에 온 듯 살갑다.철새에서 텃새가 된 가마우지는 잠수하느라 젖은 날개를 펴서 햇살에 말리고 있고, 순백의 깔끔쟁이 백로들의 움직임이 한결 여유롭다. 수염같이 자라난 깃털을 휘날리며 한 발로 서있는 왜가리는 도를 닦는 수도승의 모습 그대로다.창릉천변 나무들 가운데 물속에 뿌리를 내리고 사는 버드나무들이 가장 울창하다. 땅에 닿을 정도로 가지를 치렁치렁하게 늘어뜨린 모습이 참 인상적인 나무다. 다른 나무들과는 비교가 안 될 정도로 버드나무의 존재감은 뚜렷했다.버들가지는 가늘고 길어 산들바람에도 쉽게 흔들린다. '부들부들하다'는 말에서 부들나무가 됐고, 이후 버들나무를 거쳐 버드나무가 됐다고.창릉천 중류에선 지천인 구파발천과 만난다. 그곳에 '은평 에피소드 카페'가 자리하고 있다. 커피 한 잔의 여유를 즐기며 하천과 북한산을 조망할 수 있는 곳이다. 이곳은 자립 준비 청년(가정위탁이나 아동양육시설 등에서 보호를 받다가 만 18세가 되어 독립하는 청년)에게 일자리와 자립을 지원하는 의미 있는 공공 카페다.