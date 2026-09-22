건강보험공단 노조 "함량 미달 임원 강행 안 돼"

큰사진보기 ▲강원도 원주에 있는 국민건강보험공단 ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

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국민건강보험공단의 신임 이사 선임을 앞두고 노동조합이 자격 미달 인사 임명 강행 반대 입장을 재차 강조했다.건보공단 노조는 22일 성명을 통해 "풍문으로 들리는 공단 구성원이 전혀 동의할 수 없는 경력·함량 미달 인사 내정설이 사실이 아니길 바란다"면서 이같이 밝혔다.건보공단 신임 급여이사는 국민이 납부한 건강보험료 지출 전반을 책임지는 자리다. 보험급여실과 급여관리실, 약제관리실, 의료비지원실, 요양기관지원실, 건강검진실, 건강지원사업실, 보건의료자원실, 비급여관리실, 상병수당추진단 등 본부 내 핵심 10개 실·단을 관장한다.노조는 지난 1월 이사 선임 공고 당시에도 "급여이사는 공단의 내외부 모두가 수긍하는 '전문성과 도덕성'을 갖춘 인물이어야 한다"고 주장했었다.하지만 최근 공단 상임이사추천위원회가 2배수로 압축한 급여이사 후보자들을 두고 공단 안팎에서 전문성과 역량이 기대에 미치지 못한다는 평가가 나오고 있다는 게 노조의 주장이다. 이에 노조는 "도덕성, 전문성, 조직관리 경험 등 다방면에서 적임자로 보기 어렵다는 지적"이라며 "이 같은 우려가 사실이 아니길 바란다"고 했다.특히 급여이사 자리는 현장에서 배우고 경험을 쌓는 자리가 아니라고 짚었다. 노조는 "건보공단의 급여이사는 배우고 연습하는 한가한 자리가 아니다. 바로 실전에서 치열하게 다투어야 하는 자리"라며 "국민의 소중한 건강보험료로 지출되는 급여비는 연습이나 오판을 허용하지 않는다"고 지적했다.노조는 급여이사의 자격에 대해 "고도의 전문성과 긴밀한 대내외 소통과 전략은 필수적"이라고 강조했다. 또 공단 내부에서 상임이사에 오르기까지 필요한 경력과 경쟁도 언급했다. 건보공단 직원이 상임이사직에 이르려면 30년 이상 조직에 몸담으며 경험을 쌓아야 하고, 30년 경력자 가운데서도 소수의 2~3명만 상임이사가 된다는 것이다.노조는 "건보공단 직원 1만6300여 명 중 상임이사가 될 확률은 5400분의 1에서 8100분의 1에 불과하다"면서 "이러한 현실을 외면하고 함량과 자격 미달인 인물로 급여이사 선임을 강행한다면 건보공단은 정상적으로 작동할 수가 없다"고 주장했다.현재 건강보험 재정과 보장성 강화, 지역·필수의료 확충 등 주요 정책을 추진해야 하는 상황에서 급여이사의 전문성이 더욱 중요하다는 지적도 내놨다.노조는 "특히 올해 예상되는 3조 원의 당기수지 적자와 급여비 급증에 대응하는 지출구조 합리화 등 산적한 과제를 해결하기 위해서는 건보공단 내외부의 강력한 협력 체계와 고도의 전문성이 그 어느 때보다 절실하다"고 설명했다. 그러면서 "이에 미치지 못하는 부적격 인사를 임명하는 것은 그간의 노력을 무위로 돌리고 건보공단의 위상과 재정 관리 책임을 스스로 저버리는 인사 참사가 될 것"이라고 경고했다.노조는 "적임자가 없다면 공모 절차를 원점에서 다시 시작하는 것이 정상적인 공공기관의 인사 방식"이라며 "적임자가 나타날 때까지 공정하고 엄정한 추가 공모를 진행하라"고 촉구했다. 덧붙여 "건강보험 재정 안정을 위협하고 조직의 신뢰를 무너뜨리는 부적격 인사 선임을 결코 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다.