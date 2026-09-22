"아빠는 쉬어야 해" 일곱 살 딸의 말에 가슴이 철렁

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큰사진보기 ▲성역할 고정관념을 가지고 자라게 될까 겁이 났다. ⓒ Ai Gemini 생성 이미지 관련사진보기

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"결혼한 지 얼마 되지 않았을 때의 내 모습을 매우 분명하고 또렷하게 기억한다. 나는 바닥을 쓸고 있었다. 바닥은 그리 더럽지 않았다. 그저 바닥을 쓰는 것 말고 무엇을 할 수 있을지 몰랐던 것이다.



하지만 나는 바닥을 쓸면서 이렇게 생각했다. '이제 나는 여자다. 이건 오랜 옛날부터 이어져 온 일이다. 이건 그동안 여자들이 쭉 해왔던 일이다.' 아주 오래된 형식, 너무 오래되어 의문을 던질 수조차 없는 형식을 따르고 있는 느낌이었다."(141-142쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그에도 실립니다.

저녁 상을 치우고 있는 나에게 아이가 다가와 놀아 달라고 매달렸다. 남편을 힐끗 보니 소파에 앉아서 휴대폰을 보며 쉬기에, 아이에게 아빠한테 가서 놀아 달라고 하라고 말했다. 그랬더니 아이가 "아빠는 밖에서 힘들게 일하다 왔으니까 쉬어야 해. 엄마가 놀아 줘"라고 했다.이 말에 남편은 효녀라고 아이를 칭찬했고, 나는 엄마도 집에서 힘들게 일한다고 말했다. 내 말에 아이는 아니라고, 엄마는 집에서 쉽게 일한다고 대답했다. 이후 아이의 생각에 보이지 않게 깔려 있는 전제에 마음이 무거워졌다. 거기에는 밖에서 돈을 벌어오는 노동만 '힘든 일'이며 집안에서 이루어지는 가사 노동은 노동으로 인정하지 않는다는 것과 아이를 돌보는 것은 당연히 엄마의 몫이라는 말이 담겨 있어서다.아직도 아이들이 접하는 미디어와 관계 속에서 '밖에서 일하는 가부장적인 아빠'와 '집에서 돌봄을 담당하는 엄마'의 구도가 너무나 자연스럽게 되풀이된다. 이러한 환경 속에서 자란 딸아이가 먼 훗날 성인이 되었을 때, 스스로의 영역을 가사 노동과 돌봄이라는 울타리 안에 제한하거나, 자신의 노동 가치를 저평가하게 되지 않을까 덜컥 겁이 났다.에이드리언 리치는 <분노와 애정>에는 이런 구절이 나온다.작가는 이어 "내 남편은 섬세하고 다정한 남자였다. 아이들을 원했고 기꺼이 '도우려' 하는 사람이었다. 하지만 남편이 '도우려' 하는 것은 너그러운 행동으로 이해되었고, 가족 내에서 진짜 일은 남편의 일이자 남편의 직장 생활이었다. 사실 우리는 수년간 이 문제를 문제 삼지조차 않았다. 나는 작가가 되려는 나의 몸부림을 사치이자 별난 특성이라고 생각했다. 내 일은 대개 돈이 되지 않았다"(143쪽) 라고 썼다. 이 글은 1976년에 쓰인 글인데 어째서 50년이 지난 지금에도 공감을 자아내는 것일까.가사 노동과 육아는 결코 쉬운 일이 아니며, 누군가의 일방적인 희생으로 유지되어서는 안 되는 엄연한 노동이다. 또한 가정은 아이가 세상의 성역할을 처음으로 배우는 가장 작은 사회다. 아빠의 바깥 노동만큼이나 엄마의 집안 노동도 가치 있다는 것을, 그리고 돌봄과 가사는 성별과 관계없이 함께 짊어져야 할 공동의 책임이라는 것을 아이는 배워야 한다.아이의 한마디는 나에게 질문을 던졌다. 우리는 과연 아이들에게 어떤 세상을 보여주고 있는가. "아빠는 힘드니까 쉬어야 한다는 말"이 "오늘 하루 모두 고생했으니 다 함께 쉬고 같이 놀자"는 말로 바뀌는 가정과 사회가 되기를 바란다.아이들이 성별이라는 고정관념의 벽에 갇히지 않고, 자신의 삶을 주체적으로 개척해 나갈 수 있도록 지금부터라도 일상의 성역할 교육을 다시 점검해야 할 때다.