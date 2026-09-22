이정수 시의원 "공중보건의 급감 의료 공백 대책 마련해야"

큰사진보기 ▲22일 5분발언을 하고 있는 이정수 서산시의원. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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서산시의회 이정수 의원이 공중보건의사(공보의) 감소에 따른 농어촌 지역의 의료 공백 사태를 경고하며, 줄어드는 인력을 전제로 한 지역 의료체계 재설계를 촉구하고 나섰다.이정수 의원은 22일 열린 제315회 서산시의회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 "공중보건의 감소는 이제 일시적인 현상이 아닌 구조적인 문제"라며 "농어촌 주민들의 일차 보건의료 거점인 보건지소의 진료 공백을 막기 위한 실질적 대책이 시급하다"고 밝혔다.이 의원에 따르면 올해 전국 신규 의과 공보의 편입은 98명으로 복무 만료자(450명) 대비 충원율이 22%에 불과하며, 전체 의과 공보의 규모도 지난해 945명에서 올해 593명으로 37% 감소했다.서산시의 경우 전체 공보의 수가 2023년 22명에서 올해 10명으로 줄었으며, 이 중 의과 공보의는 8명에서 단 1명으로 급감한 실정이다.현재 서산시 보건지소 중 대산·운산·해미·고북은 건강증진형으로, 인지·지곡·성연·음암은 보건진료 전담공무원이 진료를 수행하고 있으며, 부석과 팔봉은 단 1명의 의과 공보의가 순회진료를 담당하고 있다.이 의원은 서산시가 10개 보건지소 운영체계 개편, 원격협진 운영, 제2회 추경을 통한 시니어 의사 채용 예산 반영 등 해법을 모색하는 점을 긍정적으로 평가하면서도, "단순히 의사 한 명을 더 채용하는 수준을 넘어 감소하는 공보의를 전제로 한 의료체계 개편이 필요하다"고 지적했다.이를 해결하기 위해 이 의원은 ▲고령 주민의 대중교통 이동수단과 실제 이동시간, 의료 수요 등을 종합 점검해 주민이 체감하는 의료 접근성을 기준으로 인력 배치와 순회진료 기준을 재정립할 것 ▲시니어 의사 채용에 그치지 않고 민간 의료자원과 연계한 보완체계를 구축할 것 ▲2027년부터 2030년까지 적용되는 '제9기 지역보건의료계획'에 공보의 추가 감소에 따른 지역별 의료 공백 위험도와 인력 확보·배치 기준, 순회진료·방문진료·원격협진 연계 방안을 구체적으로 담을 것 등을 제안했다.이정수 의원은 "공중보건의를 늘리는 것은 지자체만의 힘으로 해결하기 어렵지만, 인력 감축 속에서도 시민의 진료 기회를 지켜내는 것은 우리의 몫"이라며 "지역 간 의료 접근성 격차가 발생하지 않도록 지속 가능한 대책을 마련해 달라"고 강조했다.