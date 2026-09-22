아시안게임 야구 팬들, 귀갓길 '지옥'... 어둠 속, 셔틀버스 1시간 기다려

"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다.

큰사진보기 ▲21일 오카자키 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 대만과의 경기가 끝난 후, 관람객들이 오지 않는 셔틀버스를 하염없이 기다리고 있다. ⓒ 박장식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲21일 오카자키 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 대만과의 경기를 위해 JR 오카자키역에 마련된 셔틀버스. 이마저도 당초 안내한 위치와 실제 버스 정차 위치가 달랐다. ⓒ 박장식 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 대만과의 경기가 끝난 후 귀가하는 한국 관람객들이 메이테츠나고야역 승강장을 피곤한 모습으로 지나고 있다. ⓒ 박장식 관련사진보기

선수 및 미디어 대상 교통망의 파행 운영으로 논란을 빚었던 2026 아이치·나고야 아시안 게임이 이번에는 관람객 대상 교통망에서도 말썽을 빚었다. 경기 이후 한 시간 넘게 가로등조차 없는 곳에서 셔틀버스를 기다리는가 하면, 한국어·중국어 안내는 커녕 영어 안내조차 없어 헤매는 관중도 많았다.취재에 따르면, 21일 오카자키 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 야구 대만과의 경기가 끝난 후, 관람객들이 귀갓길 부실한 안내 탓에 큰 피해를 입었다. 오카자키 시민구장이 있는 오카자키 중앙종합공원은 인근에 전철역이 없고 대중교통이 부실해 대규모 인원을 수용하려면 관중 대상 교통이 원활하게 운영되어야 하는데, 그렇지 못한 것.특히 관중 셔틀버스 출발역으로 지정된 JR오카자키역과 히가시오카자키역에 안내 인원이 충분치 못해 음식점 앞 줄과 혼동이 벌어지는가 하면, 관람객 입구 동선과 출구 동선이 다르게 운영된다는 것을 주최 측이 알려주지 않은 탓에 혼동도 컸다.21일 오후 10시, 오카자키 시민구장 앞 도로에는 긴 줄이 늘어섰다. 경기는 9시쯤 끝났지만, 가까운 광역전철 역으로 향하는 셔틀버스를 탑승하기 위한 관람객이 계속해서 들어찼기 때문이었다. 이날 입장한 수천 명의 관람객 중에는 일본에 거주하고 있는 한국인과 대만인도 적잖았지만, 대다수가 여행을 겸해 오카자키 시민구장에 방문한 관광객이었기에 셔틀버스에만 의존해야 했다.문제는 관중들에게 설명이 없었다는 점. 이른바 줄의 끝을 알리는 '최후미' 표시를 들고 있는 자원봉사자는 일본어로만 안내를 이어갔다. 특히 얼마나 기다려야 버스를 탈 수 있는지, 빨리 가야 하는 사람에게 택시를 탈 수 있게끔 하는 등의 대안이 있는지를 일본어로 물어봤지만 그마저도 충분한 설명을 하지 못했다.그나마 버스를 대기하는 곳이 안전하거나 익숙한 공간도 아니었다. 가로등은 모두 꺼져있어 앞 사람만 차량 불빛에 겨우 보이는 정도였다. 한국도, 대만도 여성 관람객이 꽤나 많았던 만큼 불미스러운 일이 생길까 걱정할 만했다.지도 어플리케이션이 대다수 관중들의 목적지인 나고야까지의 빠른 길로 히가시오카자키역을 경유하는 방법만을 알려준 데다, 현장에서의 안내도 부실했던 탓에 소요시간이 비슷한 오카자키역으로 가는 셔틀은 비교적 기다림이 짧았다. 다만 막차가 오가는 시간대까지 관람객을 대기케 하면서, 버스 출발시간을 정확히 알려주지 않은 탓에 관람객의 불안감 역시 컸다.현장에서 만난 관람객들 역시 화난 목소리로 "대기 하는 곳이 너무 어두워서 길도 안 보인다. 특히 불미스러운 일이 생길까봐 걱정도 된다"면서, "안내하는 분들이 일본어로만 이야기를 해서, 번역기를 켜서 겨우 뜻을 알 수 있었다. 이런 경험을 할 줄은 몰랐다"며 불만을 내비쳤다.통상적으로 셔틀을 이용한 접근만이 가능한 경기장에서 프로 경기나 국가대항전이 열리는 경우 경기 종료 전부터 셔틀버스에 대한 안내를 시작하거나, 경기 종료 이후 관람객이 분산되어 혼잡도를 줄일 수 있게끔 이벤트를 여는 등 '기다림에 지치는 일'이 없도록 한다. 하지만 이번 오카자키 시민구장에서는 셔틀버스에 대한 안내도 거의 없었고, 혼잡에 관한 안내조차도 없었다.다른 관람객도 "한국과 대만 경기인데 한국어나 중국어 안내가 없는 것까지는 이해할 수 있다. 하지만 영어도 못 하고 일본어로만 안내를 하면 어떻게 하냐"라면서, "함께 줄을 선 다른 사람이 일본어를 할 줄 알아 겨우 뜻을 알았다. 사람이 몰린다는 안내라도 했다면 경기장에서 기념 사진이라도 찍고, 천천히 나올 수 있었을 텐데, 안내가 부실해 화난다"고 볼멘소리로 말했다.관중들과 함께 한 시간을 기다려 잡아 탄 셔틀버스에서도 당황스러운 경험을 하기는 마찬가지였다. 히가시오카자키역으로 가는 셔틀버스가 본디 안내한 하차 장소가 아닌, 아이치현 부속 기관의 주차장에 안내도 없이 하차하게 한 것. 역에서 더욱 먼 위치였기에 관중들도 급한 듯 발길을 옮겼는데, 이곳조차 가로등이 꺼져 있어 주차장의 돌로 된 스토퍼에 관람객이 부딪히진 않을지 불안해보였다.역에서 경기장으로 오는 길도 엉망이었다. 기자는 JR 오카자키역에서 관중 셔틀버스를 타고 오카자키 시민구장으로 향했는데, 당초 아이치현에서 안내한 오카자키역 앞 만남의 광장 앞 로터리가 아닌, 만남의 광장을 가로질러야 나오는 정차구역에서 버스를 탈 수 있었다. 그런 변동사항이 있다면 역에 관련 안내라도 있어야 했는데, 그렇지도 못했다.히가시오카자키역 역시 마찬가지였다. 관중 셔틀버스 안에서 만난 관람객은 "경기장으로 올 때도 안내가 부실했다. 초반에만 자원봉사자가 있었고, 가는 길에 어떤 안내도 없어 엉망이었다"라면서, "특히 야구 유니폼 입은 사람들이 줄을 서 있길래 따라 섰는데 알고 보니 라멘집 줄이었다. 사장님이 나오셔서 '야구장 가는 버스 줄은 다른 줄'이라며 알려주는 일도 있었다"며 허탈한 듯 말했다.이 관람객은 "이 경기만을 위해 나고야 여행을 왔다. 처음이자 마지막 경기 경험인데, 대만을 이긴 것은 좋지만 이런 경험을 하게 될 줄 몰라 짜증난다"면서, "여행을 왔는데, 한 시간 동안 아무것도 못하고 서 있기만 했다"고 화를 냈다.관람객들은 분통을 터뜨린다. 한 관람객은 "이번 대회 야구 경기가 있는 첫날이어서 운영에 대해 아쉬움이 있는 것은 어쩔 수 없다고 생각하지만, 이 정도로 무질서할 줄은 몰랐다"라면서, "주최 측이 경기 시간에 인원을 어느 정도 수용하고 있는지 알 것 아닌가. 그럼에도 셔틀버스와 관련한 돌발상황을 고려하지 않았다"고 분노했다.그러며 그는 "아시안 게임 자체가 올림픽에 비교할 크기의 행사이고, 한 도시가 세계에 알려지는 계기일 것인데, 이렇게 문제가 터지면 안 될 것 같다"면서, "이렇게 경험이 불편하면 나고야, 나아가 일본에 스포츠 경기를 보러 누가 다시 방문하겠냐"고 말했다.한편 이번 대회 셔틀버스 문제는 처음이 아니다. 금메달을 획득한 남자 농구 대표팀은 결승전 오전 연습을 위한 셔틀버스가 결행되어 경기력에 지장을 주었고, 귀국일 셔틀버스마저도 30분가량 늦어 빈축을 샀다. 미디어 셔틀버스 역시 30분가량 늦거나, 10분 일찍 조발하는 등 이번 대회를 찾은 언론인에게 불만을 사고 있다.하지만 순수한 손님 자격으로 경기장을 찾은 한국 국적의 관중들마저 이렇게 연계 교통에서 불편을 겪은 것은 이번이 처음이다. 일본이 자국 여행을 독려하며 외쳤던 '오모테나시(진심을 다해 손님을 맞이하는 일본의 전통적인 환대 문화를 지칭하는 단어, 기자 말)'가 무너지고 있다.