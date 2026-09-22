취업 시험 후 금전운·취직운 명당으로 소문난 봉은사에 갔습니다

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큰사진보기 ▲봉은사 입구9월 6일에 촬영한 봉은사 사찰 사진. ⓒ 지유경 관련사진보기

큰사진보기 ▲다양한 언어로 적힌 소망들9월 6일에 촬영한 봉은사 사찰. ⓒ 지유경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲소원 성취 염주 팔찌9월 6일에 촬영한 봉은사 내부 불교용품점. ⓒ 지유경 관련사진보기

큰사진보기 ▲공양미9월 6일에 촬영한 봉은사 내부 불교용품점 사진입니다. ⓒ 지유경 관련사진보기

"세상이 필요로 하는 좋은 기자가 되겠습니다."

큰사진보기 ▲봉은사 사찰 풍경9월 6일에 촬영한 봉은사 사찰 사진입니다. ⓒ 지유경 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉은사 내부 풍경9월 6일에 촬영한 봉은사 사찰 사진입니다. ⓒ 지유경 관련사진보기

운칠기삼(運七技三). '운이 7할, 재주(기술, 노력)가 3할'이라는 뜻으로, 어떤 일의 당락은 개인 역량뿐 아니라 운의 영향도 크게 작용한다는 의미를 지니고 있다. 누군가에겐 연휴가 시작될 여름 무렵부터 하나둘 필기시험을 치르기 시작했다.서류 합격 발표가 뜨고부터 필기시험이 시작되기 전까지 시사 상식 개념을 머리에 넣기 바빴고, 무슨 문제가 나올지 모르기에 두려운 마음이 역력하기 일쑤였다. 여러 해 준비한 분들도 많기에 짧은 기간 내에 성과가 따라오는 시험도 아니었다. 그래서 이번에는 너무 큰 기대를 품기보다, 할 수 있는 만큼 최선을 다했다는 데 의미를 두기로 했다.가을 냄새가 물씬 풍기는 9월의 어느 날에도 필기 시험장으로 어김없이 발걸음을 옮겼다. 시험을 보고 나오면 잘 본 것 같다가도 아쉬운 마음이 들기도 했다. 필기 결과를 기다리는 동안에는 내가 할 수 있는 일이 많지 않았다. 그리하여 필기시험을 치르고 좋은 기운을 받고 싶어 소원을 이뤄준다는 봉은사 절로 가야겠다고 마음 먹었다.필기를 치른 다음 날, 지난 6일 9호선 봉은사역 1번 출구로 발걸음을 옮겼다. 봉은사 안으로 조금 더 들어가니 소음이 섞인 도심의 분위기와는 달리 고요함이 느껴졌다. 사찰 주변에는 우뚝 솟은 높은 건물들이 빼곡하게 자리하고 있고 도로 위로는 자동차들이 끊임없이 지나가고 있었지만, 그사이에 자리한 사찰의 분위기는 사뭇 달랐다. 천천히 걸으며 주변을 살피니 각국의 언어로 쓰인 소원들과 부처님께 기도를 드리는 사람들의 모습이 언뜻 보였다.사진을 찍는 외국인 관광객들도 눈에 들어왔다. 이재용 회장님이 다녀온 절로 알려져 있어 봉은사는 원래도 인지도가 높은 사찰이지만, 최근에는 젊은 세대 사이에서도 다시 주목받고 있다. 좋은 기운을 받을 수 있는 성지로 소개되고 있기 때문이다.소셜 미디어에서도 "봉은사 절에 다녀와 취직했어요." "재물 운 사업 운 성지" "재물 운 명당 봉은사 다녀왔어요." 와 같은 내용의 영상들을 찾아볼 수 있다. 실제로 무언가 간절한 바람을 품고 이곳을 찾은 사람들이 많아서인지, 입구에 발을 들이는 순간부터 나 역시 묘한 마음의 평온함을 느꼈다.금전운, 취직운과 같이 좋은 기운을 불어넣어 주는 봉은사는 또 다른 매력을 지니고 있다. 최근에는 특별한 의미를 담은 작고 귀여운 아이템들이 인기를 얻고 있는데, 봉은사에서도 이러한 흐름을 엿볼 수 있었다.소품들이 인기를 얻는 이유는 여러 가지가 있겠지만, 경기가 어렵고 취업이 쉽지 않은 상황에서 부담스럽지 않은 가격으로 자신에게 의미 있는 물건을 간직할 수 있다는 점도 하나의 이유가 아닐까 싶다.요즘 인기를 끌고 있는 '행운의 거북이'라고 불리는 작은 아이템도 귀여운 데 더해 '행운'이라는 의미를 지니고 있어 많은 분의 사랑을 받고 있다. 봉은사도 마찬가지로 '사랑', '우정', '금전' 등을 가져다주는 팔찌, 목탁 모양의 키링, 키캡 등을 2030에 맞춘 다양한 디자인의 제품들을 판매하고 있다. 다만, 방문 당시에 '공덕 키링'을 보지 못했다. 지방에 계신 부모님께서도 SNS를 통해 공덕 키링을 보시고 꼭 사보고 싶다고 하셔서, 추석 연휴 때 부모님과 함께 다시 봉은사를 찾아볼 예정이다.불교용품점에서 소원 성취를 바라는 마음으로 염주 팔찌와 부처님께 드릴 공양미를 사서 천천히 안쪽으로 걸어갔다. 사찰 안으로 들어서니 근처에 잠시 앉아 휴식을 취하는 사람들, 좋은 기운을 받으려 주변을 서성이는 사람들로 북적였다. 나 역시 잠시 걸음을 늦추고 주변을 둘러보며 마음을 가라앉혔다. 공양미를 들고 사찰 안으로 들어가 부처님께 절을 올렸다. 그동안 필기시험을 준비하며 마음속에 담아두었던 생각들을 하나씩 떠올렸다. 그리고 조용히 소원을 빌었다.원하는 소원이 이루어지고 나서도 다시 찾아뵙겠다고 인사를 드렸다. 마지막으로 준비해 온 공양미를 올리고 잠시 자리에 머물렀다. 짧은 시간이었지만, 앞으로 어떤 기자가 되고 싶은지, 내가 왜 이 길을 가고 싶었는지를 다시 생각해 볼 수 있었다. 기도를 마치고 사찰을 나서니 한결 가벼운 마음으로 발걸음을 옮길 수 있었다.사찰을 내려오는 길, 다시 한번 마음을 다독였다. 내가 할 수 있는 만큼 최선을 다했다면, 이제는 결과를 조금은 겸허히 기다려보자는 생각이었다. 봉은사에 다녀오고 나서 수일이 지나 아쉬운 결과를 받았다. 간절한 마음으로 기도하고 좋은 기운을 받으러 갔던 만큼 결과를 확인한 순간에는 아쉬움이 남을 수밖에 없었다.하지만 봉은사에서 좋은 기운을 받고, 부처님께 나의 간절한 바람을 속삭였던 그 시간은 헛된 것은 아니었다. 오히려 복잡했던 생각을 잠시 내려놓고 나 자신을 다독일 수 있는 시간이 되어주었다. 원하는 결과를 바로 얻지는 못했지만, 그곳에서 소원을 빌었던 과정은 다시금 힘을 얻고 일어날 수 있게 해주었다. 어쩌면 내가 봉은사에서 얻고 싶었던 '좋은 기운'은 원하는 결과 그 자체뿐 아니라, 결과를 받아들이고 다시 일어설 수 있는 용기를 얻고자 했던 것인지도 모르겠다.운이 7할이고 재주가 3할이라는 '운칠기삼(運七技三)'. 이 사자성어를 떠올리면 내가 아무리 노력하더라도 내가 통제할 수 없는 몫이 있다는 사실을 받아들이게 된다. 그렇다고 노력의 의미가 사라지는 것은 아니다. 내가 할 수 있는 몫을 다했다면, 나머지는 조금은 편안한 마음으로 기다려볼 수도 있다. 아쉬운 결과를 매번 마주하고 있지만, 아직 끝난 것은 아니다. 어쩌면 이제 다시 시작일지도 모른다. 다시 마음을 다잡고 내가 할 수 있는 일을 하나씩 해보려 한다. 좋은 운이 찾아오길 바라면서, 다시 한번 힘차게 앞으로 나아가 보기로 했다.