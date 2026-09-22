송영길 '친일파' 비유 발언에 조국혁신당 '망언' 비판

큰사진보기 ▲21일 JTBC 시사유튜브 방송인 '장르만여의도'에 출연한 송영길 의원 ⓒ JTBC 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 임명희 조국혁신당 대변인 논평 ⓒ 조국혁신당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 혁신정책연구원장 페이스북 ⓒ 페이스북 관련사진보기

송영길 더불어민주당 의원이 당내 내부 분열을 두고 일진회·이완용 등 친일파에 비유한 것을 두고 조국혁신당이 비판하고 나섰다.21일 JTBC 시사유튜브 방송인 '장르만여의도'에 출연한 송영길 의원은 '당 지지율 하락의 이유가 무엇인가'라는 진행자의 물음에 "모든 역사에서 보면 외부의 영향은 내부의 분열을 매개로 작동한다"라며 "일본이 조선을 식민지화할 때도 일진회를 만들어서 내부 분열을 요구해서 친일 세력을 구축한 다음에 이완용을 통해서 형식적인 합법성을 만들어 내지 않았나"라고 답했다.송 의원은 "그처럼 우리 내부의 분열이 이러한 외부의 작동을, ETF 레버리지와 같은 효과를 냈다"면서 문재인 정부 시절 평양 방문 시 이재명 당시 경기도지사가 초청되지 않은 것을 언급하면서 "그런 노골적인 현상이 다시 재현되고 있는 게 아닌가"라고 말했다.그러면서 "이 분열의 원인을 어느 한쪽에다 묻고 싶진 않다. 대통령께서도 일부 부족한 점이 있었고 청와대에서도 부족한 점이 있었다"며 "문제는 우리가 이재명 대통령을 탄생시켰기 때문에 부족한 점을 보완하고 방어하는 자세를 취해 주느냐, 같이 레버리지 ETF가 돼가지고 증폭을 시키느냐 그 차이"라고 덧붙였다.이러한 송 의원의 발언에 조국혁신당은 논평을 내고 "자해적 정치를 중단하라"고 강하게 비판했다.22일 임명희 조국혁신당 대변인은 논평에서 송 의원의 해당 발언에 대해 "이재명 대통령이 기자회견과 SNS를 통해 범여권의 '연대와 통합'을 거듭 호소하며 지지층 간 화합을 당부했다. 그러나 이를 뒷받침해야 할 집권 여당의 중진 의원이 정면으로 역행하는 망발을 쏟아내며 모두의 노력을 공염불로 만들고 있다"라며 "참으로 안타깝고 유감스럽다"고 지적했다.논평은 송 의원의 발언을 "이재명 정부의 성공과 국정 동력을 위해 마음을 모으는 지지층을 '매국' 행위로 몰아간 것", "지지층을 편 가르고 멸칭으로 공격하는 배제의 정치를 넘어, 대한민국 국회의원으로서 올바른 역사 인식과 최소한의 민주적 소양마저 의심케 하는 망언"이라고 규정했다.이어 레버리지 ETF를 비유로 든 것에 대해서도 "정부의 정책 실패로 고통받는 국민들의 아픔을 정치적 비유로 소비한 파렴치함"이라며 "김용범 청와대 정책실장이 책임론 속에 사퇴할 만큼 비판이 거센 상황에서, 피해자들의 상처를 자신의 정치적 레토릭을 포장하는 부속품으로 짜맞춘 행태에 분노를 금할 수 없다"고 덧붙였다.아울러 "지금 필요한 것은 자기 이익을 위한 갈라치기가 아니라, 국정 동력을 회복할 단합된 힘이다. 당 내외 갈등을 선동하고 지지층을 매도한다고 해서 정치적 존재감이 커지는 것이 아니다"라며 송 의원의 사과를 촉구했다.조국 조국혁신당 혁신정책연구원장 또한 이날 당의 논평을 공유하면서 "망언도 이런 망언이 없다"라고 송 의원을 질타했다.송 의원이 과거 극우 논객 변희재씨와 함께 활동한 것을 두고 "이 행태야말로 '친일파'의 행동에 가까운 게 아닌가"라고 꼬집은 조 원장은 해당 방송에서 송 의원이 한 '김용남 선대위원장이 되어 조국 떨어뜨리겠다'라는 발언에 대해서도 "무슨 연유인지, 송 의원은 시도 때도 없이 조국 비난과 공격을 전개한다. 계속 열심히 하시길 바란다"라고 힐난했다.이어 송 의원이 최근 대권 도전 의지를 표명한 것을 두고 "이재명 정부 2년차, 그리고 특히 큰 위기가 발생한 국면에 그런 말을 할 때인가"라며 "이재명 대통령의 기자회견 이후 진영 전체가 연대와 통합의 정신을 되살리고자 노력하고 있는데, 혼자서만 다시 진영을 쪼개고 갈증을 증폭시키는 행보를 하고 있다. 자중자애(自重自愛)하시길 바란다"고 했다.