이 대통령, 개혁과 통합의 딜레마

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 은재호 / 정치행정학자

글쓴이 은재호는 국무총리 소속 한국행정연구원에 재직하며 한국갈등학회장과 다수 정부 부처의 갈등관리심의위원(장)을 역임했다. 현재는 국민통합위원회 위원과 한국외국어대학교 EU융합전공 겸임교수, 프랑스 파리 1대학 PRISM-Sorbonne 연구소의 객원연구원으로 일하며 연구 현장과 정책 현장을 이어주는 정책 중개자로 활동하고 있다. '민주주의 디자이너'를 참칭하는 그의 저서로는 <사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안 연구>(2017), <혁신적 포용국가의 국가론적 지위와 이행전략>(공저, 2019), <공론화의 이론과 실제>(2022), <경세제민의 공공리더십>(공저, 2024), <여론 속의 여론>(공저, 2025) 등이 있다.

이재명 대통령은 지난 18일 기자회견 모두발언에서 "개혁의 방식, 속도 그리고 통합의 폭을 어떻게 조화시킬 것인지 끊임없이 고민했다"라고 말했다. 통합하려다 개혁이 흐려졌다는 질책을 받았고, 개혁을 밀어붙이며 통합의 진정성을 의심받았다고도 했다. 집권 472일의 고뇌가 묻어나는 진솔한 소회다. 그런데 그는 곧이어 "민생, 개혁, 통합은 결국 하나의 길로 수렴된다"고 말했다. 과연 그럴까.영국의 정치철학자 이사야 벌린은 모든 좋은 가치가 끝내 양립하리라는 믿음을 서구 정치사상의 오래된 오류로 지목했다(벌린, 2006). 아무리 좋은 가치들이라도 현실에서는 부딪치기 마련이라는 것이다. 세 가치가 하나의 길로 수렴되리라는 대통령의 전망은 희망과 다짐 사이를 오가는 낙관일지도 모른다.그날 가장 생생한 대목은 콘크리트와 모래알이었다. 이해관계자의 조직적 반발은 콘크리트처럼 단단한데 변화로 이득 볼 사람들의 지지는 모래알처럼 흩어져 있다는 것이다. 비용을 집중적으로 부담하는 집단은 조직되기 쉽지만 편익을 조금씩 나눠 갖는 다수는 결집하기 어렵다는 집합행동의 비대칭을 정확하게 짚었다(올슨, 1965).그러니 모래알을 콘크리트로 만들어 저항을 이겨내는 것이 자신의 역량이자 책임이라는 말이 그 뒤를 이은 것은 자연스러운 논리적 귀결이다. 개혁에는 실제로 그런 힘이 필요하다.그런데 여기에는 두 가지 역설이 있다. 하나는 모래알을 뭉치려 할수록 모래알의 일부는 오히려 반대편으로 기운다는 것이다. 설령 모래알을 뭉치는 데 성공한다 해도 그 콘크리트는 대개 '진영'으로 굳어 통합에 방해가 된다. 왜 그런가. 하나씩 살펴보자.먼저 모래알은 한 종류가 아니다. 거기에는 개혁으로 이득 보는 사람만 있지 않다. 방향에는 찬성하지만, 그 비용은 감당하기 어려운 사람도 함께 섞여 있다. 이들은 대개 침묵한다. 앞장서서 개혁을 외치기에는 당장 잃을 것이 많고, 반대편에 서자니, 방향에는 동의하기 때문이다.그런데 이 침묵이 정책 담당자들에게는 언제나 지지로 읽힌다. '침묵하는 다수'가 그것이다. 사실 결집의 호소는 편을 고르라는 요구로 들리는데, 개혁의 와중에 비용을 먼저 치러야 하는 사람에게 그 질문은 가혹하다. 개혁의 편익은 먼 훗날 흩어져 오지만 비용은 지금 자기 앞에 떨어지기 때문이다. 생활의 불안을 설명할 자리에 찬반의 답부터 요구하면, 방향에 동의했던 사람마저 마음을 닫을 수 있다. 우리가 여러 번 보았던 부동산 규제가 대표적이다. 부동산 규제는 투기 수요와 함께 실수요자까지 걸어 넘어뜨리는 일이 비일비재하다.그래서 결집보다 먼저 필요한 것은 구별이다. 행정 언어로는 정책 대상 집단을 세분화하는 일이다. 찬성과 반대라는 편리한 이분법에 빠지면, 정작 대책이 필요한 세 번째 집단이 시야에서 사라진다. 그러나 개혁의 성패는 대체로 이들에게 달려 있다. 콘크리트는 쉽게 설득되지 않지만, 확실한 수혜자는 언제나 수혜자로 남는다. 흔들리는 것은 그 사이에 있는 사람들이다. 이들의 지지를 어떻게 지키느냐가 개혁의 성패를 가르는 중요한 변수가 된다.탄소 감축을 위해 석탄발전소를 닫는다고 해보자. 기후위기 대응의 필요성에 발전소 노동자도 동의할 수 있다. 그러나 폐쇄 날짜가 정해지는 순간 그에게는 일자리가, 협력업체와 주변 상권에는 생계가 걸린 문제가 된다. 재취업은 어떻게 돕고, 소득의 공백은 누가 메우며, 지역경제의 충격은 어떻게 줄일 것인가. 이 질문에 답하지 않은 폐쇄 결정은 절반의 결정이다.정년 연장도 마찬가지다. 늘어나는 고용 기간만큼 사회는 숙련된 노동력을 지키고 개인은 소득과 노후를 확보한다. 그러나 스물아홉의 취업준비생에게는 다른 셈법이 있다. 기존 인력이 더 오래 남으면 신규 채용의 문이 좁아지지 않겠는가. 그 우려가 얼마나 현실이 될지는 따져 봐야 안다. 그러나 불확실하다는 이유로 아직 노동시장에 진출도 하지 못한 세대의 불안을 외면할 수는 없다.비용을 먼저 치러야 하는 사람들을 고려하는 일이 아주 생소한 것은 아니다. 환경부와 지방자치단체는 노후 경유차의 운행 제한과 함께 조기 폐차 지원을 추진했다. 국비와 지방비를 절반씩 투입한 2023년 서울시 사업에서도 저소득층의 생계형 차량과 소상공인에게 지원 상한액 안에서 100만 원을 추가 지급하도록 했다. 낡은 트럭 한 대로 생계를 잇는 사람에게 운행 제한은 대기질의 문제이면서 동시에 밥의 문제다. 규제와 대책을 같은 문서에 작성해야 하는 이유다.잃는 것은 무엇이든 보상하자는 말이 아니다. 부당한 특권에는 폐지의 원칙을, 지켜야 할 생활 기반에는 전환의 대책을 적용하면 된다. 둘을 가르는 일이 먼저다.가르지 않으면 어떤 일이 생길까. 특권을 지키려는 쪽이 이미 뭉쳐 있고 목소리도 큰 상황에서, 변화가 불안한 사람들의 호소가 섞여들면 둘은 똑같은 반대로 보이기 쉽다. 그 순간 정당한 피해가 부당한 저항의 방패가 되고, 정부는 양쪽을 한꺼번에 밀어붙이거나 둘 모두에 대해 한꺼번에 물러서는 선택에 갇힐 수 있다. 대통령도 개혁 과정에서 불리한 처지에 놓이는 이들의 아픔을 말했다. 이제 그 아픔을 위로의 말이 아니라 정책의 셈에 넣을 차례다. 구별은 배려가 아니라 개혁의 조건이다.모래알을 콘크리트로 만드는 일은 하루아침에 이루어지지 않는다. 모래알 하나하나가 무엇을 얻고 잃는지 세밀하게 살피는 일은 쉽지 않다. 느리고 번거롭고 티도 나지 않는다. 그래서 쉽게 조급해진다. 그러나 서두른다고 모래알이 뭉쳐지지는 않는다.두 번째 역설은 결집이 성공한 뒤에도 남는다. 정책에 대한 지지를 확보하며 모래알을 뭉치는 데 성공한다 해도 그 콘크리트가 '진영'으로 굳어 통합의 벽이 될 수 있다. 결집의 기준이 정책의 내용에서 어느 편에 서느냐로 옮겨가면, 반대하는 사람들의 구체적인 이유를 들을 여지는 더 좁아진다.이런 위험을 가볍게 볼 수 없는 사회적 배경도 있다. 김기동·이재묵(2021)의 연구는 상당수 유권자가 당파성을 자신의 중요한 정체성으로 인식하고, 정서적 양극화가 높을수록 결혼에 대한 태도에서도 당파적 편향이 강하게 나타남을 발견했다. 정치적 대립이 일상적 관계에 대한 태도와도 연결돼 있음을 보여주는 결과다. 반대를 이겨낼 힘을 얻는 일과 반대했던 사람들과 함께 살아갈 조건을 만드는 일은 이렇게 다르다. 이 역설의 해법은 무엇일까. 다음 글에서 이야기를 이어가겠다.참고문헌김기동·이재묵(2021). 한국 유권자의 당파적 정체성과 정서적 양극화. 『한국정치학회보』, 55(2), 57-87.벌린, 이사야(2006). 『이사야 벌린의 자유론』. 헨리 하디 엮음, 박동천 옮김. 아카넷.올슨, 맨슈어 (2013). 『집단행동의 논리: 공공재와 집단이론』. 최광·이성규 옮김. 한국문화사 (원서 출간 1965).※ 대통령 발언은2026년9월18일 기자회견 모두발언에 따름.