"수도권 규제 풀면 125조 성장"…이재준 수원시장, '낡은 규제' 정면 돌파

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 2026년도 정기회의'에서 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 2026년도 정기회의'에서 김서용 한국행정학회 차기 회장이 ‘대한민국 성장을 견인할 수도권 기능 재정립 방안 연구용역’ 연구 결과를 발표하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

"125조 원."

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 2026년도 정기회의'에서 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 추미애 경기도지사, 과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 회원 도시 단체장·부단체장들과 손을 맞잡고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

수도권 과밀억제권역의 규제를 완화하면 수도권뿐 아니라 비수도권까지 포함해 대한민국 전체에 125조 원 규모의 성장 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 이재준 수원특례시장은 이를 수도권 규제 완화의 근거로 제시하며 "수도권이 성장하면 지방이 위축된다"는 기존의 규제 논리를 넘어 수도권과 지방이 함께 성장하는 구조를 만들겠다고 밝혔다.이재준 시장은 21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 2026년도 정기회의'에 참석했다. 이날 회의에서 김서용 한국행정학회 차기 회장은 '대한민국 성장을 견인할 수도권 기능 재정립 방안 연구용역' 결과를 발표했다.연구에 따르면 수도권 규제가 전면 완화될 경우 수도권인 서울·인천·경기에서 95조 원, 비수도권에서 30조 원 등 모두 125조 원의 성장 효과가 발생할 것으로 분석됐다.특히 연구는 수도권 규제 완화로 발생하는 경제적 이익을 비수도권과 공유하는 방안까지 제시했다. '독립 법정기금'을 신설해 수도권 성장 효과의 일부를 비수도권으로 이전할 경우 비수도권의 성장 효과가 42조 원까지 늘어날 수 있다는 것이다.이재준 시장이 강조한 것도 바로 이 지점이다. 그는 "수도권 규제 완화를 추진하는 궁극적인 목적은 수도권과 지방이 함께 성장해 대한민국을 한 단계 도약시키는 것"이라며 "수도권이 글로벌 경쟁력을 갖춘다면 국가도 성장하고, 비수도권도 성장할 수 있는 길이 있다"고 말했다.수도권 규제의 장기화에 대해서도 비판적인 입장을 분명히 했다. 이 시장은 "영국, 프랑스, 일본 등 선진국은 국가 경쟁력을 강화하기 위해 수도권 규제를 폐지했다"며 "더 이상 44년 전 낡은 잣대로 수도권의 성장 잠재력을 억제해서는 안 된다"고 말했다.이어 "이번 연구 결과가 '수도권 규제 완화'라는 결실로 이어질 수 있도록 힘을 모으자"고 당부했다.이재준 시장은 이날 자신의 페이스북에서도 연구 결과를 직접 소개하며 규제 완화의 필요성을 거듭 강조했다.이 시장은 이렇게 글을 시작한 뒤 "수도권 과밀억제권역의 빗장을 풀면 수도권 95조 원, 비수도권 30조 원, 대한민국 전체에 125조 원의 성장 효과가 기대된다"고 밝혔다.이어 "수도권이 성장하면 지방이 위축된다는 낡은 규제를 타파해야 한다"며 "지난 43년간 수도권을 옭아맸지만 지역 격차는 해소되지 않았다"고 주장했다. 그러면서 "수도권의 성장동력을 키워 지방이 함께 성장하는 선순환 시대를 열어야 한다"고 강조했다.이재준 시장은 이날 과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 제2대 대표회장으로 연임됐다. 그는 페이스북에서 "오늘 협의회 회장으로 다시 한번 막중한 책임을 맡게 된 만큼, 14개 자치단체와 경기도의 목소리를 하나로 모으겠다"며 "수도권과 지방이 함께 성장하는 실질적인 변화를 반드시 만들어가겠다"고 밝혔다.이날 회의에는 이 시장을 비롯해 과밀억제권역 13개 지방정부 단체장·부단체장이 참석했으며, 추미애 경기도지사도 특별 참석했다. 추 지사 역시 "지금은 초연결 광역시대인데, 수도권 규제는 40여 년 전 개발 시대 규제에서 벗어나지 못하고 있다"며 "규제를 넘어서 수도권과 비수도권이 상생할 수 있는 방안을 찾아야 한다"고 말했다.이번 회의에서 제시된 '125조 원'은 수도권 규제 완화 논리를 '수도권의 이해'에 가두지 않고 국가 성장과 지역 상생의 문제로 확장하려는 근거로 제시됐다. 이제 이재준 시장과 14개 자치단체가 이 연구 결과를 실제 법령·제도 개선으로 연결할 수 있을지가 다음 과제가 됐다.