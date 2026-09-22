'2030년 6월 첫 양산' 호남 반도체클러스터 '전격전' 가동

전남광주통합특별시가 2030년 6월 첫 양산을 목표로 800조 원 규모의 호남권 반도체클러스터 메모리 팹(Fab) 4기 조성을 위한 '전격전'에 나선다.
전남광주통합특별시는 22일 광주청사에서 기자 차담회를 열고 '호남권 반도체클러스터 추진사항'을 공유했다.
호남권 반도체클러스터는 정부와 전남광주특별시, 삼성전자, SK하이닉스가 광주 군공항 이전부지 약 250만 평에 800조 원 규모로 메모리 팹 4기 이상을 조성하는 사업이다.
특별시는 이를 위한 부지 착공, 전력·용수 공급, 인재 양성, 정주여건 개선 등 신속한 반도체 클러스터 조성을 위한 추진 계획을 이날 발표했다.
먼저 부지는 2027년 우선 착공이 가능한 탄약고 이전 예정지 등 약 63만 평의 부지조성공사 추진을 위해 개발제한구역 내 사전행위 특례 신설 건의를 추진한다.
앞서 지난 7월 6일 군공항 부지를 확정한 데 이어 같은 달 29일 국가산단 후보지 지정, 30일 예비사업시행자로 한국토지주택공사(LH) 선정 등을 마쳤다.
전력은 2027년 6월 송전선로를 착공해 1단계 3.1GW(최종 6.3GW)를 2028년 12월까지 공급할 예정이다.
용수는 지난 8월 25일 국무회의에서 예비타당성조사 면제가 의결됐다. 현재 '동복댐 증축 상생협의체'가 구성돼 오는 10월 동복댐 증축 주민설명회 개최를 협의 중이다. 통합특별시는 오는 2028년 12월까지 초기단계 일 15만t(최종 106만t)을 공급할 계획이다.
정주여건 개선을 위해서는 '반도체도시정주팀'을 신설해 단기적으로는 건설인력을 위한 정주여건 정비를, 중장기적으로는 정주여건 개선방안 발굴과 실행계획을 수립해 나간다는 계획이다.
인재 양성은 반도체 연구·설계를 담당할 고급인재부터 현장실무 인재까지 단계별로 양성하는 체계를 구축한다. 인재가 지역에 정착할 수 있는 환경을 만들고 인재 양성부터 정착까지 이어지는 인재 생태계 조성을 추진한다.
전남광주통합특별시는 2030년 6월 첫 양산 목표 실현을 위해 핵심 기반시설 구축을 최대한 앞당기고, 통합재정지원 재원을 적극적으로 활용해 클러스터 조성에 박차를 가할 방침이다.
아울러 지난 8월 24일 출범한 범시민추진위원회를 중심으로 포럼, 토크콘서트, 언론홍보, 정책 브리핑 등을 통해 시민 공감대를 넓혀 나갈 계획이다.
한편 이재명 대통령은 지난달 10일 청와대에서 주재한 메가프로젝트 민관합동 2차 점검회의에서 "속도전을 넘어서는 전격전을 치러야 하는 상황"이라며 "호남 반도체 클러스터의 경우에는 일본의 구마모토에 못지않은 속도로 신속하게 집행됐으면 좋겠다"고 강조했다.
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