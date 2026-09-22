백담사 계곡을 걷다가 어머니의 '돌'을 떠올린 날

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큰사진보기 ▲강원도 인제군 백담사 계곡의 돌탑을 그저 지나칠 수 없어서 올립니다. ⓒ 정형미 관련사진보기

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"우리 가족 무탈하게, 모두 건강하게 지켜주세요."

"우리 가족 모두 무탈하게, 건강하게 지켜주세요."

어릴 때는 몰랐다. 왜 사람들은 산길을 오르내리며 돌멩이 하나를 주워 돌탑 위에 올려놓는지, 앞서가던 사람이 돌 하나를 얹으면 나도 따라 돌을 올려놓는지 알지 못했다. 그저 그렇게 하는 줄 알았다. 때로는 길가에 굴러다니는 돌멩이를 발로 툭 차기도 했다.어린 시절 장날이면 어머니 손을 잡고 산 고개 세 개를 넘어 다니곤 했다. 꼬불꼬불한 산길을 오르다 숨이 차 잠시 쉬어갈 때면 어머니는 길가의 돌멩이 하나를 골라 들었다. 어머니는 아무 돌이나 대충 올려놓지 않았다. 손에 쥔 돌을 살펴보고, 이미 쌓여 있는 돌 사이에 자리를 맞춰 조심스럽게 올려놓았다. 그리고 잠시 그 앞에 서서 두 손을 모았다.그러던 어느 날 어머니가 돌 하나를 올려놓으며 조용히 말했다.그때 처음 알았다. 아, 사람들이 돌탑을 쌓으며 소원을 비는 거구나. 그때는 길가에 굴러다니던 작은 돌 하나가 정말 우리의 소원을 들어줄 것만 같았다. 세월이 많이 흘렀다. 지난 9월 중순, 강원도 인제 백담사를 찾았다.계곡을 따라 걷다가 한동안 걸음을 멈췄다. 눈앞에 펼쳐진 풍경 때문이었다. 내가 생각했던 돌탑과는 달랐다. 몇 개의 돌탑이 띄엄띄엄 놓여 있는 정도가 아니었다. 계곡의 너른 바닥을 가득 메운 돌들 위로 크고 작은 돌탑들이 끝없이 이어지고 있었다. 맑은 계곡과 울창한 산, 그리고 수많은 돌탑이 어우러져 그 자체로 하나의 거대한 풍경이 되어 있었다.사진을 찍으면서도 자꾸 궁금해졌다. 이 돌탑들은 언제부터 쌓이기 시작했을까. 처음 이곳에 돌 하나를 올려놓은 사람은 누구였을까. 그리고 그 뒤로 얼마나 많은 사람이 이곳을 다녀갔을까. 한 사람이 돌 하나를 올리고, 또 한 사람이 자신의 돌 하나를 올렸을 것이다. 그렇게 한 사람의 시간이 지나고 또 한 사람의 시간이 지나면서 지금의 풍경이 만들어졌을 것이다.정확히 몇 년의 세월이 흘렀는지, 얼마나 많은 사람들이 다녀갔는지는 알 수 없었다. 하지만 저 많은 돌탑을 바라보고 있으면 그곳을 지나간 사람들의 숫자만큼이나 많은 이야기가 있었을 것 같았다. 그리고 나는 또 궁금해졌다. 저 돌 하나하나에는 어떤 소원이 담겨 있었을까.가족의 건강을 빌었을까. 사랑하는 사람의 무탈을 빌었을까. 아픈 이가 낫기를, 힘든 일이 무사히 지나가기를, 다시 좋은 날이 오기를 빌었을까. 그렇게 생각하고 보니 돌탑은 더 이상 돌로만 보이지 않았다. 누군가가 간절한 마음으로 얹어놓고 간 시간들이었다. 나는 그 앞에서 한참을 바라보다 어린 시절 어머니의 모습이 떠올랐다.'우리 가족 무탈하게, 모두 건강하게 지켜주세요.' 수십 년 전 산길에서 들었던 그 한마디가 다시 가슴에 들어왔다. 그리고 나도 모르게 돌 하나를 찾아 들었다. 사실 특별히 빌고 싶은 소원은 없었다. 그런데도 이상하게 돌 하나를 올려놓고 가야 할 것 같았다. 수많은 사람이 이곳에 저마다의 마음을 내려놓고 갔듯이, 나도 처음 이곳에 온 사람으로서 작은 마음 하나쯤은 남겨놓고 가야 할 것 같았다.돌 하나를 고르고, 흔들리지 않을 자리를 찾았다. 그리고 조심스럽게 돌탑 위에 올려놓았다. 돌을 올리고 돌아서는데 문득 얼마 전의 내가 떠올랐다. 세상에 처음 글을 내보냈던 날이다. 내 글을 누군가 읽어줄까 싶어 몇 시간마다 조회수를 확인했다. 작은 숫자 하나에도 설레고, 누군가 내 글에 마음을 얹어주었다는 사실에 기뻤다.돌 하나를 올리는 일과 글 한 편을 세상에 내놓는 일이 어쩌면 닮았다는 생각이 들었다. 내 마음을 작은 것 하나에 담아 세상에 놓아보는 일. 그리고 누군가 그 마음을 알아봐 주기를 기다리는 일. 백담사를 내려오는 길, 계곡의 물은 수많은 돌탑 사이를 굽이굽이 돌아 흐르고 있었다. 돌을 만나면 돌아가고, 좁은 틈을 만나면 그사이를 비집고 지나가면서도 물은 멈추지 않았다.우리의 삶도 그런 것인지 모른다. 돌아가기도 하고 잠시 멈춰 서기도 하지만, 결국 다시 흘러간다. 그리고 지나온 자리에는 작은 흔적 하나씩을 남긴다. 어머니가 올려놓았던 돌 하나처럼. 어린 내가 아무것도 모르고 따라 올렸던 돌 하나처럼. 그리고 오늘 내가 백담사에 올려놓은 돌 하나처럼.이제 곧 한가위다. 누군가는 고향을 찾아 가족과 둘러앉을 것이고, 누군가는 둥근 보름달을 바라보며 소원을 빌 것이다. 아마 그 소원은 예나 지금이나 크게 다르지 않을 것이다.어릴 적 어머니가 돌 하나에 담았던 그 마음처럼. 그때는 몰랐던 어머니의 마음을 이제야 조금 알 것 같다. 그래서 올 한가위에는 나도 보름달을 오래 바라볼 것 같다. 돌탑에 돌 하나를 얹듯, 보름달에 마음 하나를 얹듯. 우리 모두 무탈하기를. 사랑하는 사람들이 오래 건강하기를. 어머니가 오래전 돌 하나에 담아 빌었던 그 소원을, 이제는 내가 마음속에 조용히 얹어본다.