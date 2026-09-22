민경선 고양시장, '과밀억제 규제 개선' 요구 넘어 법 개정·산업용지 확보로

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 21일 수원컨벤션센터 VIP다이닝룸에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회' 2026년도 제3회 정기회의에 참석해 수도권 규제 완화 및 현실화 방안을 논의하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 21일 수원컨벤션센터 VIP다이닝룸에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회' 2026년도 제3회 정기회의에 참석해 수도권 규제 완화 및 현실화 방안을 논의하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 21일 수원컨벤션센터 VIP다이닝룸에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회' 2026년도 제3회 정기회의에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

AD

민경선 고양특례시장이 과밀억제권역 규제를 바꾸기 위한 실행 작업에 속도를 내고 있다. 고양특례시의 기업 유치와 산업 기반 확충을 가로막는 제도를 지적하는 데 그치지 않고, 공업지역 물량을 확보하고 수도권정비계획법 개정을 이끌기 위한 지방정부·국회 공동 대응에 나섰다.고양시는 지난 21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회' 2026년도 제3회 정기회의에 참석해 수도권 규제 개선 방안을 논의하고 공동 대응에 뜻을 모았다고 22일 밝혔다.이번 회의에는 고양시를 비롯한 과밀억제권역 14개 자치단체가 참여했다. 추미애 경기도지사도 직접 참석해 지방정부 차원의 규제 개선 연대에 힘을 보탰다.민경선 시장이 제시한 방향은 비교적 구체적이다. 고양시는 수도권정비계획법 개정을 위해 ▲과밀억제권역 내 공공주택지구의 성장관리권역 조정 근거 마련 ▲수도권 내 공업지역 물량의 유연한 조정 ▲접경지역 시군 산업단지에 대한 공업지역 제한 예외 적용 등을 국토교통부에 지속적으로 건의하고 있다.이날 회의에서는 한국행정학회가 수행한 '대한민국의 성장을 견인할 수도권 기능 재정립 방안' 연구 결과도 발표됐다. 연구에서는 수도권의 낡은 과밀억제 규제를 완화할 경우 수도권뿐 아니라 비수도권까지 경제적 효과가 확산할 수 있다는 분석이 제시됐다. 수도권의 세입 증가분을 비수도권과 공유하는 재정 이전 방식 등을 통해 균형발전과 상생 성장을 도모할 수 있다는 내용도 포함됐다.협의회는 과밀억제권역 내 중과세 문제 해결과 함께 '수도권정비계획법' 개정을 공동 추진하기로 했다. 2027년 7월에는 수도권 규제혁신을 위한 국제포럼을 열고 국회 입법 활동을 위한 협력 체계도 강화할 예정이다.민경선 시장은 이 과정에서 고양시의 요구를 공동 대응의 구체적인 의제로 만들어 가겠다는 입장이다.민 시장은 "고양시는 인구 107만의 특례시로 외형적인 성장을 이뤘지만, 낡은 과밀억제권역 규제에 묶여 일자리 창출에 심각한 역차별을 겪고 있다"며 "앞으로 13개 자치단체 및 지역 국회의원들과 긴밀히 연대해 불합리한 수도권정비계획법 개정안 발의를 적극 지원하고, 공업지역 물량 신규 지정 등 실질적인 규제 철폐를 이끌어 자족도시 구현에 앞장서겠다"고 말했다.이번 행보에서 눈에 띄는 것은 규제 개선의 목표와 수단을 구체화했다는 점이다. 고양시는 기업 유치와 일자리 창출을 위해 산업용지가 필요하다는 문제의식을 공업지역 물량 확보라는 실행 과제로 전환하고, 이를 다시 수도권정비계획법 개정과 국회 입법 연대로 연결하고 있다. 민선9기 고양시가 내세운 자족도시 구현을 위해 중앙정부의 제도 변화까지 직접 겨냥하고 있다는 의미다.