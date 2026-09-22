정명근 화성시장, 기업 현장 찾아 애로 청취…"실질적 지원방안 찾겠다"

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 21일 화성시 향남읍에 위치한 ㈜비비테크를 방문해, 생산시설을 둘러보며 기업 관계자로부터 제품에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 21일 화성시 향남읍에 위치한 ㈜비비테크를 방문해 관계자들과 기업 운영 현황 및 경영 애로사항에 대해 의견을 나누고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 21일 화성시 팔탄면에 소재한 그리코(주)를 방문해 생산시설을 둘러보며 친환경 소재의 원료를 살펴보고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장과 염태영 더불어민주당 의원이 21일 화성시 봉담읍에 소재한 ㈜정안을 방문해 초콜릿 생산시설을 둘러보며 기업 관계자로부터 제조공정에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장과 염태영 더불어민주당 의원이 21일 화성시 팔탄면에 소재한 그리코(주)를 방문해 관계자들과 파이팅을 외치고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 지역 기업 현장을 직접 찾아 기술과 제품 경쟁력을 키워가는 기업인들을 격려하고 경영 과정에서 겪는 어려움과 지원 수요를 들었다. 기업마다 처한 여건과 필요한 지원이 다른 만큼 현장에서 확인한 요구를 기업지원 정책에 반영하겠다는 것이 이번 방문의 핵심이다.정명근 시장은 지난 21일 염태영 더불어민주당 의원과 함께 화성시 관내 ㈜비비테크, 그리코㈜, ㈜정안을 차례로 방문했다. 기업 관계자들로부터 주요 사업과 제품에 대한 설명을 듣고 생산시설을 둘러본 뒤 차담을 통해 경영 애로와 건의 사항을 청취했다.향남읍에 있는 비비테크는 반도체 공정용 배관 설계·제작·시공 전문기업이다. 공정 자동화와 특수배관 제작 기술을 바탕으로 클린룸과 이차전지 드라이룸, 데이터센터 냉각 시스템 등으로 사업 영역을 넓혀가고 있다.팔탄면의 그리코는 잉여쌀과 농업 부산물을 활용해 바이오 소재와 친환경 제품을 개발·생산하는 기업이다. 경기도농수산진흥원과 학교급식 부산물 활용 실증사업을 추진하고 있으며, 무신사와 친환경 포장재 개발·적용 확대를 위한 협력도 진행하고 있다.봉담읍의 정안은 초콜릿 전문 제조기업으로 자체 브랜드 '카카올라'를 운영하면서 다양한 브랜드의 제품을 생산하고 있다. 온라인 유통채널 입점과 중국 수출 등을 통해 국내외 판로를 넓혀가고 있다.세 기업의 업종과 성장 방식은 서로 다르다. 반도체 설비, 친환경 소재, 식품 제조라는 각기 다른 분야에서 기술과 제조 역량을 축적하고 새로운 시장을 개척하고 있다는 점이 공통적이다. 정명근 시장이 한 분야에 국한하지 않고 서로 다른 업종의 기업을 잇달아 찾은 것도 기업 현장에서 필요한 지원이 무엇인지 폭넓게 확인하려는 행보로 볼 수 있다.기업으로써도 필요한 지원은 단순한 자금 지원에 그치지 않는다. 기술개발이나 생산시설 확충, 판로 확보, 대기업·공공기관과의 협력 등 성장 단계에 따라 필요한 과제가 달라진다. 따라서 현장에서 기업별 애로를 직접 듣고 이를 관계부서의 지원사업과 연결하는 과정이 실제 기업지원 정책의 효과를 좌우할 수 있다.화성시는 이번 방문에서 나온 건의 사항을 관계부서와 검토하고 기업별 수요에 맞는 지원사업 연계를 추진할 예정이다. 시 자체 지원으로 해결하기 어려운 사안은 관계기관과 협의해 해결 방안을 찾기로 했다.정명근 시장은 "꾸준한 기술 개발과 품질 향상으로 경쟁력을 키워가는 기업인과 임직원 여러분께 감사드린다"며 "현장에서 들은 기업의 목소리를 바탕으로 실질적인 지원방안을 찾고, 지역 기업이 더 넓은 시장으로 도약할 수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.정 시장은 앞으로도 기업 현장을 지속적으로 찾아 경영 애로를 파악하고 기업과의 소통을 이어갈 계획이다. 이번 현장 방문이 일회성 격려에 그치지 않고 기업별 요구를 실제 지원정책과 후속 조치로 연결하는 계기가 될 수 있을지 주목된다.