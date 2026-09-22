합참 "DMZ '지형 변화' 조사 준비 중 지뢰 추정 폭발"

큰사진보기 ▲북한이 한미일 다영역 연합훈련 '프리덤 에지' 등을 비난하고 나선 가운데 8일 경기도 파주시 접경지역에서 바라본 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 북측이 쌓은 방벽 일대가 적막하다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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육군 25사단 장병들이 서부전선 군사분계선(MDL) 인근의 지형 변화를 확인하기 위한 현장조사를 준비하던 중 지뢰로 추정되는 폭발 사고를 당한 것으로 확인됐다.장도영 합동참모본부 공보실장은 22일 오전 국방부 정례브리핑에서 "우리 군은 서부전선 MDL 인근의 지형 변화를 식별한 바 있다"며 "이에 따라 유엔사에 현장 조사를 요청했으며 유엔사 현장 조사는 다음 주 초에 예정돼 있었다"고 밝혔다.전날(21일) 25사단 병력이 투입된 것도 이 현장조사를 준비하기 위해서였다. 장 실장은 "어제 DMZ 작전은 유엔사 현장 조사를 실시하기 이전에 여건 조성을 위한 수색로 개척 작전이었다"고 설명했다.작전 병력은 지뢰탐지기를 이용해 수색로를 만들던 중 지뢰로 추정되는 폭발 사고를 당했다. 합참에 따르면 사고 지점은 군사분계선(MDL)과 가까운 지역이다.군 당국에 따르면 사고 당시 작전에 투입된 병력은 10여 명이었다. 군은 당초 간부 3명(대대장, 중사 2명)이 다쳤다고 발표했지만, 이날 의료진의 진단 결과를 반영해 이 가운데 2명을 중상자로 설명했다. 두 사람은 사고 직후 응급헬기로 국군수도병원에 옮겨져 수술을 받았으며 현재 생명에는 지장이 없는 상태다.나머지 간부 1명은 육로로 이동한 뒤 다른 작전 병력과 함께 병원으로 후송됐으며 의료진은 중상은 아닌 것으로 판단했다.중상자 2명은 사고 당시 방호복과 지뢰덧신 등 방호장구를 착용하고 있었던 것으로 확인됐다. 장 실장은 "현재까지 확인한 바로는 중상을 입은 간부 2명은 정상적으로 방호복과 지뢰덧신 등 방호장구류를 착용한 것으로 알고 있다"고 말했다. 나머지 작전 병력의 방호장비 착용 여부 등은 추가 조사할 예정이다.다만 장 실장은 폭발한 지뢰의 종류와 매설 주체에 대해서는 말을 아꼈다. 폭발이 한 차례였는지 여러 차례였는지, 사고 지점이 군이 파악한 지형 변화 지역과 정확히 얼마나 떨어져 있는지도 합참은 공개하지 않았다.장 실장은 "상황 발생 지점은 MDL 근접 지역이며 정확한 위치와 폭발 원인 등 구체적인 사항은 유엔사와 안전이 확보된 가운데 신속하게 현장 확인을 통해 파악할 예정"이라고 밝혔다.합참은 북한군 지뢰 가능성을 포함해 다른 경위도 배제하지 않고 있다. 장 실장은 "우리 군은 모든 가능성을 열어두고 원인을 철저히 규명하여 필요한 조치를 하겠다"고 말했다.합참은 또 서부전선에서 북한군의 MDL 접근 등에 우리 군이 대응한 사례가 있다고 밝혔다. 다만 구체적인 시기와 횟수는 추가 확인이 필요하다고 설명했다. 사고 당시 북한군의 움직임에 대해서는 "북한군 특이 동향은 없었다"고 설명했다.강신철 국방부 장관은 이날 관련 상황을 보고받고 부상 장병들이 치료와 회복에 전념할 수 있도록 만전을 기하는 한편, 사고 원인을 철저히 규명해 필요한 조치를 적극적으로 취하라고 지시했다.