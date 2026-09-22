[단독] '2천억 체불왕' 박영우 회장, 108억 환수 길 열리나

▲금속노조 광주전남지부가 지난 2024년 1월 22일 위니아전자지회·위니아딤채지회와 함께 광주광역시청 앞에서 기자회견을 열고, 대유위니아 임금체불 사태와 관련해 박영우 회장 구속 수사를 촉구했다. ⓒ 금속노조 광주전남지부 관련사진보기