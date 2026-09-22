60대에 뽑아낸 마지막 사랑니, 피 묻은 치아에 미안해진 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲치과 진료대 옆 기구 선반 위에 늘어서 있는 발치 기구들 ⓒ 김종섭 관련사진보기

AD

​4년 전 좌측 위아래 어금니를 발치하고 그 자리에 임플란트를 했었다. 이번에는 몇 주 전부터 우측 위아래 어금니가 아파 가글로 통증을 완화시켰는데, 어제부터는 가글마저 통증을 완화시키지 못해 치과를 예약하고 오늘 다녀왔다. 치과의사의 진단은 예상했던 대로 발치가 최선이라 한다. ​예전에는 젊은 나이라 신경 치료나 잇몸뼈 치료로 치아를 살릴 가능성이 높아 희망을 가지고 조금만 아파도 치과 내원을 해 치료를 받았는데, 솔직히 나이가 들어가다 보니 예전처럼 그러한 희망이 없어지면서 치과 치료를 미루어 왔다. 사실 발치를 미루며 시점을 조율하려 했던 데는 또 다른 이유도 있었다. 캐나다의 임플란트 비용은 한국에 비해 두 배 이상 비싸다 보니, 내년 한국 방문 일정에 맞춰 발치와 임플란트를 진행할 생각이었다. ​하지만 밤새 통증에 시달리다가 결국 치과에 갔다. 다행히 아래쪽 치아는 어금니인 줄 알고만 있었는데 제 역할을 못 하는 사랑니라는 것을 4년 전에 치과치료 때 들었었는데 까마득하게 잊고 있었다. 두 개의 정상 치아를 발치한다고 생각했는데, 하나는 발치해도 치아 기능에 영향이 없는 사랑니라는 점에서 덤으로 한 개를 얻은 기분이었다. 이번 사랑니 발치가 세 번째다. 아내를 비롯해 남들은 평생 사랑니 한 개 나지 않고 편안히 보낸다고도 하는데, 60이 넘어서도 사랑니가 깔끔히 정리되지 못하고 계속 따라다녔다며 아내와 함께 웃었다. ​​치과 치료를 마치고 집으로 돌아와 지혈을 위해 물고 있던 솜을 뱉어냈다. 두 시간 뒤 약을 먹기 위해 예전처럼 식사를 끝내고 소염제를 먹었다. 치과 가기 전까지만 해도 아파서 고통스러웠던 것이 사라지니 살 만했다. 저녁 무렵, 아내와 함께 산책을 나섰다. ​걸음을 이어가며 나눈 대화 속에서 아내는 나이가 들며 품어보는 세 가지 소망을 들려주었다. 관절염 없이 지팡이 드는 일 없었으면 좋겠고, 두 번째는 치아 상태, 틀니를 지니지 않고 살았으면 좋겠다고 한다. 마지막 세 번째는 청력 문제이다. 보청기 착용하지 않고 늙어가고 싶다고 한다. 시력도 포함되어야 하지 않겠냐고 반문했더니 시력은 젊은 40대에도 노안으로 찾아오는 것이니 예외일 수 있다는 것이다. 아내의 말을 듣고 보니 지팡이, 보청기, 틀니가 나이가 들며 자연스럽게 의지하게 되는 보조장비이긴 하다. 이 세 가지를 포함하지 않고 늙어간다면 요즘 세상 백세 인생에 오래 살아 장수하는 것보다 더한 복이라는 생각이 든다. ​오늘 발치한 치아도 살면서 두 번의 큰 변화를 거쳤을 것이다. 어릴 적 이갈이 과정을 거치며 유치 대신 튼튼한 영구치로 돋아났고, 60대가 된 오늘 마침내 제 소임을 다하고 내 몸을 떠나게 된 것이다. 생각건대 적어도 40년 이상은 음식을 씹느라 고생하다 생명을 다한 치아가, 발치 후 기구 선반 위에 피를 묻힌 채 나란히 놓여 있는 모습은 마치 치아의 사망진단서 같았다.왠지 그동안 아팠던 것이 치아 때문이라는 생각에 순간 속 시원하다 느꼈는데, 치아보다는 주인의 관리 상태 때문이라는 생각을 하니 순간 제 임무를 다하고 사라질 두 치아에 대해 왠지 미안한 생각이 앞섰다. 뽑혀 있는 치아를 사진에 담았다. 그동안 고생 많았다는 고마움과 미안한 마음을 담아 잠시 사진으로나마 마지막 인사를 건네기 위해서다.우리 부부는 늘 산책을 한다. 나이가 들어 아프지 말고 건강하게 살다 죽기 위해 운동한다는 아내의 말이 다시금 묵직하게 떠올랐다. 당장 몸이 아프니 어떤 것보다 우선의 소원이 '안 아팠으면'으로 전환되었던 불과 몇 시간 전을 기억한다. 그래서 나이가 들어갈수록 몸이 보내는 신호를 미리미리 살펴 건강을 챙겨가는 지혜를 가져보아야겠다고 다짐해 본다. ​