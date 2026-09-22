60대에 뽑아낸 마지막 사랑니, 피 묻은 치아에 미안해진 이유

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4년 전 좌측 위아래 어금니를 발치하고 그 자리에 임플란트를 했었다. 이번에는 몇 주 전부터 우측 위아래 어금니가 아파 가글로 통증을 완화시켰는데, 어제부터는 가글마저 통증을 완화시키지 못해 치과를 예약하고 오늘 다녀왔다. 치과의사의 진단은 예상했던 대로 발치가 최선이라 한다.
예전에는 젊은 나이라 신경 치료나 잇몸뼈 치료로 치아를 살릴 가능성이 높아 희망을 가지고 조금만 아파도 치과 내원을 해 치료를 받았는데, 솔직히 나이가 들어가다 보니 예전처럼 그러한 희망이 없어지면서 치과 치료를 미루어 왔다. 사실 발치를 미루며 시점을 조율하려 했던 데는 또 다른 이유도 있었다. 캐나다의 임플란트 비용은 한국에 비해 두 배 이상 비싸다 보니, 내년 한국 방문 일정에 맞춰 발치와 임플란트를 진행할 생각이었다.
하지만 밤새 통증에 시달리다가 결국 치과에 갔다. 다행히 아래쪽 치아는 어금니인 줄 알고만 있었는데 제 역할을 못 하는 사랑니라는 것을 4년 전에 치과치료 때 들었었는데 까마득하게 잊고 있었다. 두 개의 정상 치아를 발치한다고 생각했는데, 하나는 발치해도 치아 기능에 영향이 없는 사랑니라는 점에서 덤으로 한 개를 얻은 기분이었다. 이번 사랑니 발치가 세 번째다. 아내를 비롯해 남들은 평생 사랑니 한 개 나지 않고 편안히 보낸다고도 하는데, 60이 넘어서도 사랑니가 깔끔히 정리되지 못하고 계속 따라다녔다며 아내와 함께 웃었다.
치과 치료를 마치고 집으로 돌아와 지혈을 위해 물고 있던 솜을 뱉어냈다. 두 시간 뒤 약을 먹기 위해 예전처럼 식사를 끝내고 소염제를 먹었다. 치과 가기 전까지만 해도 아파서 고통스러웠던 것이 사라지니 살 만했다. 저녁 무렵, 아내와 함께 산책을 나섰다.
걸음을 이어가며 나눈 대화 속에서 아내는 나이가 들며 품어보는 세 가지 소망을 들려주었다. 관절염 없이 지팡이 드는 일 없었으면 좋겠고, 두 번째는 치아 상태, 틀니를 지니지 않고 살았으면 좋겠다고 한다. 마지막 세 번째는 청력 문제이다. 보청기 착용하지 않고 늙어가고 싶다고 한다. 시력도 포함되어야 하지 않겠냐고 반문했더니 시력은 젊은 40대에도 노안으로 찾아오는 것이니 예외일 수 있다는 것이다. 아내의 말을 듣고 보니 지팡이, 보청기, 틀니가 나이가 들며 자연스럽게 의지하게 되는 보조장비이긴 하다. 이 세 가지를 포함하지 않고 늙어간다면 요즘 세상 백세 인생에 오래 살아 장수하는 것보다 더한 복이라는 생각이 든다.
오늘 발치한 치아도 살면서 두 번의 큰 변화를 거쳤을 것이다. 어릴 적 이갈이 과정을 거치며 유치 대신 튼튼한 영구치로 돋아났고, 60대가 된 오늘 마침내 제 소임을 다하고 내 몸을 떠나게 된 것이다. 생각건대 적어도 40년 이상은 음식을 씹느라 고생하다 생명을 다한 치아가, 발치 후 기구 선반 위에 피를 묻힌 채 나란히 놓여 있는 모습은 마치 치아의 사망진단서 같았다.
왠지 그동안 아팠던 것이 치아 때문이라는 생각에 순간 속 시원하다 느꼈는데, 치아보다는 주인의 관리 상태 때문이라는 생각을 하니 순간 제 임무를 다하고 사라질 두 치아에 대해 왠지 미안한 생각이 앞섰다. 뽑혀 있는 치아를 사진에 담았다. 그동안 고생 많았다는 고마움과 미안한 마음을 담아 잠시 사진으로나마 마지막 인사를 건네기 위해서다.
우리 부부는 늘 산책을 한다. 나이가 들어 아프지 말고 건강하게 살다 죽기 위해 운동한다는 아내의 말이 다시금 묵직하게 떠올랐다. 당장 몸이 아프니 어떤 것보다 우선의 소원이 '안 아팠으면'으로 전환되었던 불과 몇 시간 전을 기억한다. 그래서 나이가 들어갈수록 몸이 보내는 신호를 미리미리 살펴 건강을 챙겨가는 지혜를 가져보아야겠다고 다짐해 본다.