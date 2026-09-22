25사단 지뢰 폭발 사고에 유용원 "북한이 만든 지뢰지대 인근"

큰사진보기 ▲유 의원은 "정통한 소식통에 따르면 오늘 폭발사고가 발생한 지역이 북한군이 지난해부터 올해 초 사이에 MDL 남쪽에 조성한 지뢰지대 인근"이라고 주장했다. ⓒ 유용원 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 이재명 대통령도 이번 폭발 사고에 대해 직접 메시지를 내놓았다. 이 대통령은 21일 자신의 X에 "DMZ 수색로 개척 과정에서 지뢰 폭발로 우리 장병 세 명이 부상을 입었다는 소식을 접했다"며 부상 장병들의 빠른 회복을 간절히 기원했다. ⓒ 이재명 대통령 X 갈무리 관련사진보기

21일 육군 25사단 최전방 부대의 비무장지대(DMZ) 수색로 개척 작전 도중 발생한 원인 미상의 폭발 사고로 육군 간부 3명이 부상을 입은 가운데 사고 원인과 북한군의 군사분계선(MDL) 남쪽 지뢰지대 조성 의혹을 둘러싸고 철저한 진상 조사를 요구하는 목소리가 나왔다.국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원은 이날 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 정부와 군 당국의 신속하고 투명한 진실 공개를 촉구했다.현재 폭발한 지뢰가 북한군이 매설한 것인지는 아직 정확히 확인되지 않았다. 하지만 유 의원은 "정통한 소식통에 따르면 오늘 폭발 사고가 발생한 지역이 북한군이 지난해부터 올해 초 사이에 MDL 남쪽에 조성한 지뢰 지대 인근"이라고 주장했다.이어 그는 지난 10일 국회 외교·통일·안보 분야 대정부질문 당시 자신이 제기했던 북한군의 MDL 침범 문제를 다시 언급했다. 당시 유 의원은 북한군이 국경선 요새화 명목으로 MDL 인근에 전술 도로와 지뢰 지대 등을 조성하고 있으며 "모 사단 경계 구역에서만 북한군이 조성한 지뢰 지대 등 무려 6곳에서 MDL을 10~15m가량 넘어 우리 주권을 침해하고 있음을 확인했다"라고 주장한 바 있다. 이날 유 의원은 당시 보안상 밝히지 않았던 해당 사단이 바로 25사단이라고 공개했다.유 의원은 "그동안 국방부는 북한군 지뢰지대의 MDL 침범 문제에 대해 '일부 지형 변화를 식별했다', '유엔사와 협의 중이다', '확인해 줄 수 없다'는 식의 모호하고 소극적인 태도로 일관해 왔다"라면서 "정부와 군 당국이 무책임한 답변으로 일관하는 사이 오늘 우리 장병들은 실제 DMZ 작전 현장에서 북한군 지뢰에 의해 발생했을 가능성을 배제할 수 없는 폭발 사고를 당하고 말았다"라고 강하게 비판했다. 그러면서 이번 사고가 북한군이 매설한 지뢰에 의한 것인지, 과거부터 있던 미확인 지뢰인지 철저한 확인이 필요하다고 강조했다.이와 관련해 유 의원은 국방부와 합동참모본부에 ▲폭발 사고의 정확한 위치와 경위, 폭발물의 종류 및 매설 주체를 철저히 규명할 것 ▲MDL 이남 전 지역에서 북한군에 의한 추가 지뢰 지대를 식별한 사실이 있는지, 있다면 총 몇 곳이며 각각의 위치와 규모는 어떠한지 명확히 공개할 것 ▲부상 장병에 대한 응급 및 후송 조치가 신속하게 제대로 이뤄졌는지 밝힐 것 ▲군 당국이 이러한 위험을 언제 최초로 파악했고 국방부와 대통령실, 대통령에게 언제 어떤 내용으로 보고했으며 이에 따라 어떠한 지시와 조치가 내려졌는지 국민 앞에 투명하게 밝힐 것 등을 촉구했다.한편 이재명 대통령도 이번 폭발 사고에 대해 직접 메시지를 내놓았다. 이 대통령은 21일 자신의 X에 "DMZ 수색로 개척 과정에서 지뢰 폭발로 우리 장병 세 명이 부상을 입었다는 소식을 접했다"며 부상 장병들의 빠른 회복을 간절히 기원했다.이어 "갑작스러운 소식에 가족분들께서 얼마나 놀라고 걱정이 크실지 마음이 무겁다"며 가족들에게 깊은 위로를 전하고, 정부가 장병들의 치료와 회복을 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다고 약속했다.안규백 국방부 장관 또한 이 대통령의 글을 공유하면서 장병들의 쾌유를 기원하는 한편 철저한 후속 조치와 경계태세 유지를 강조했다.안 장관은 "25사단 DMZ 수색로 개척 작전 중 폭발로 부상을 입은 장병들의 빠른 쾌유를 기원하며, 갑작스러운 상황에 애타는 마음이실 가족분들께도 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.아울러 "우리 군은 사고 경위와 원인을 최대한 신속하고 철저하게 규명하고 필요한 후속 조치를 취하겠다"며 "그때까지는 오직 국군 장병과 가족께 위로를 보내주시기 바라며, 경계와 대비태세에도 한 치의 빈틈이 없도록 만전을 기하겠다"고 강조했다.