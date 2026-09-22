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인천경기

26.09.22 11:13최종 업데이트 26.09.22 11:13

광명시, 전기차 351대 추가 보급... 최대 1950만원 지원

박승원 시장 "내연기관 자동차, 친환경 자동차로 전환, 탄소중립 실현위한 중요 과제"

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광명시청 전경
광명시청 전경 ⓒ 광명시



경기도 광명시가 탄소중립 실현을 위해 전기자동차 구매 지원을 확대한다. 오는 30일부터 전기자동차 구매비용 일부를 지원하는 '2026년 전기자동차 3차 보급 사업'을 진행한다. 보급 물량은 ▲전기 승용차 300대 ▲전기화물차 50대 ▲전기 승합차 1대 등 총 351대다.

22일 광명시에 따르면, 시는 올해 9월 16일 기준 전기 승용차 601대, 전기화물차 65대, 전기 승합차 5대 등 총 671대의 전기자동차 구매를 지원한 바 있다. 지난 18일 시의회에서 의결된 추경예산으로 약 12억 8천만 원(국비 약 6억 3천만 원, 시비 약 6억 5천만 원)을 추가 확보, 351대를 더 지원하게 됐다.

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지원 규모는 차량 성능과 차종에 따라 다르다. 전기 승용차는 최대 980만 원, 전기화물차는 최대 1천650만 원, 전기 승합차는 최대 1천950만 원까지 지원한다. 대상 차종은 무공해차 통합 누리집(EV.or.kr)에서 확인할 수 있다.

신청 자격은 공고일 기준 광명시에 60일 이상 거주한 18세 이상 시민이나 광명시에 사업장이 있는 법인·공공기관 등이다. 자동차 제작·수입사와 구매 계약을 맺은 뒤 무공해차 통합 누리집에서 신청하면 된다. 지원 대상자는 차량 출고·등록순으로 선정한다.

또한 구매자 특성에 따른 추가 지원도 받을 수 있다. 택시 영업자, 생애 최초로 자동차를 구매하는 청년, 다자녀가구, 차상위계층 등은 추가 지원받을 수 있다. 추가 혜택도 마련했다. 전기차 구매 후 차량 등록일로부터 1개월 이내에 '광명시 기후의병 탄소저금통'에서 전기차 구매를 인증받으면 3만 포인트를 받을 수 있다.

자세한 사항은 광명시청 누리집(gm.go.kr) 또는 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에서 확인할 수 있다. 또한 탄소중립(02-2680-6487) 또는 광명시 민원콜센터(1688-3399)로 전화 문의도 가능하다.

박승원 광명시장은 "내연기관 자동차를 친환경 자동차로 전환하는 것은 탄소중립 실현을 위한 중요한 과제"라며 "시민들이 부담을 덜고 전기자동차를 선택할 수 있도록 지원을 확대하고 탄소중립 도시로의 전환을 이어가겠다"고 밝혔다.

#광명시#탄소중립

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