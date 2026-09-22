서울-양평 고속도로, 용문-홍천 전철 조기 착공촉구

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표와 추미 경기도지사가 21일 오전 경기도청 북부청사에서 열린 경기도 예산정책협의회 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 더불어민주당 여주·양평지역위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 오전 경기도청 북부청사에서 열린 더불어민주당·경기도 예산정책협의회에 참석한 최성원 여주·양평지역위원장 직무대행이 지역 현안 건의 발언을 준비하고 있다. ⓒ 더불어민주당 여주·양평지역위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

더불어민주당·경기도 2026년 예산정책협의회에서 서울-양평 고속도로 조기 착공과 여주 강천역 신설 등 교통인프라 현안이 집중적으로 건의됐다.민주당 여주·양평 지역위원회는 21일 경기도청 북부청사에서 열린 예산정책협의회에서 서울-양평 고속도로·용문-홍천 전철 조기 착공과 한여울대교·강천역 신설 등 여주·양평 지역의 4대 핵심 현안의 조속한 해결과 국비 지원 방안을 논의했다고 22일 밝혔다.이날 예산정책협의회에는 김민석 당 대표, 추미애 도지사, 이광재 국회 예결위원장, 서영석 도당위원장, 남종섭 도의회 의장, 안광률 도의회 민주당 대표의원, 도청 실·국장 등이 참석했다.최성원 여주·양평 지역위원장 직무대행은 "경기 동부에도 어려움을 겪는 지역이 있다"며 여주·양평 주민의 이동권과 지역발전과 직결된 네 가지 핵심사업의 조속한 추진을 요청했다.최 위원장은 "팔당댐에서 양근대교까지 약 26㎞에 달하는 구간에 다리가 하나도 없다는 건 납득이 안 된다"며 한여울대교 신설의 시급성을 설명했다. 강천역 신설에 대해선 "여주시가 역사 건설비 333억 원과 연간 운영손실 10억 원을 부담하겠다고 나선 만큼 중앙정부와 경기도가 사업 추진을 마다할 이유가 없다"고 말했다.이어 서울-양평 고속도로 조기 착공은 지역 교통망 개선과 수도권 동부의 균형발전 차원에서 조속히 추진해야 한다는 점을 재차 강조했고, 경기 동부와 강원권을 연결하는 철도 교통망으로써 용문-홍천 전철을 조기에 착공해야 한다고 밝혔다.최 위원장과 함께 참석한 이종인 수석부위원장 등 지역위원회 관계자들은 "2600만 수도권 주민에게 맑은 물을 공급하기 위해 양평과 여주는 오랜 기간 각종 중첩 규제로 특별한 희생을 감내해왔다"며 "낙후된 여주·양평의 발전을 위해 경기도와 중앙정부가 아낌없이 지원해달라"고 촉구했다.