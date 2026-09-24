명절만 되면 도지는 알레르기, 범인 찾고 보니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

시끌벅적하게 사람이 모이는 자리에는 언제나 '말'이 있습니다. 명절이라 반가운 마음에 건넨 한마디가 비수가 되기도 하고, 관계를 망치기도 합니다. 우리는 어떤 말을 피하고 어떤 말을 나눠야 할까요. 한가위의 말을 고민합니다.

큰사진보기 ▲명절에 오랜만에 만난 친척들과 나눈 이야기. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AD

"결혼한 지도 꽤 됐는데 아기를 가져야지."

"신혼도 너무 길면 안 좋아."

"시댁에선 아무 말 안 해?"

"엄마, 사람들이 오빠는 잘생겼다고 하는데 나보곤 맨날 매력적이라고만 하잖아. 매력적이란 말은 못생긴 아이들한테 할 말 없어서 하는 말이라고."

"몸이 늘씬하네."

"크면 쌍꺼풀 수술 해달라고 해."

"덧니는 교정해야겠다."

큰사진보기 ▲챗 지피티에게 묻는 모습. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"명절에 친척들을 만났을 때 하면 좋은 말이 뭘까?"

침묵이 어색하다면,

"오랜만에 보니까 참 좋다."



음식을 준비한 사람에게는

"준비하느라 정말 수고 많으셨죠?"

"늘 가족들 챙기느라 고생 많으세요."



아이들에게는

"요즘 네가 열심히 하는 것 같아서 보기 좋다"

"요즘 제일 재밌는 게 뭐야?"

"명절에 하고 싶은 게 있니?"

나에겐 명절 알레르기가 있다. 예전처럼 제사가 있는 것도 아니고 이제는 그저 먹고 놀다 오는 정도지만, 명절만 다가오면 이상하게 가슴이 답답하고 코끝이 맹맹해지며 온몸이 부어오르는 것 같은 기분이 든다.대체 왜 그럴까. 여러 방면으로 원인을 추적해 본 결과, 가장 유력한 범인은 바로 그놈의 '말, 말, 말'로 추정된다. 반가움을 이상하게 표현하는 말, 걱정을 가장한 말, 호기심을 친밀함으로 포장한 말. 그런 말들이 언제 어디서 공격해 올지 몰라 나도 모르게 온몸에 방어 태세를 갖추게 된다.첫 아이를 결혼 3년 만에 낳았다. 일부러 시기를 맞춘 게 아니라 도중에 몇 번의 유산을 겪었다. 지금은 담담하게 말할 수 있지만, 당시에는 이를 쉽게 입 밖에 꺼낼 수 없었다. 그런데 명절이면 오랜만에 만난 친척들이 늘 이렇게 말을 건넸다.난 얼버무리며 웃었다. 그 말에 악의가 없는 것도 알고 있었다. 오랜만에 만난 어색함을 풀기 위한 관심 어린 인사의 한 방식이었을 거다. 하지만 그런 식의 인사가 불편했다. 나를 찌르는 가시가 달린 말로만 느껴졌다. 명절이 다가오면 '이번엔 또 무슨 말을 들을까' 걱정이 된 건 아마 그때부터였을 거다.대화는 내가 하고 싶은 말뿐 아니라 듣는 사람을 고려해야 한다. 보이지 않는 선을 넘지 말아야 한다. 문제는 그 선이 어디까지인지 듣는 사람만 안다는 거다. 그러고 보면 나 역시 모르는 사이 누군가 침범받고 싶지 않은 선을 아슬아슬하게 넘나들었을지도 모를 일이다.몇 해 전, 오랜만에 만난 사춘기 조카들과 어색함을 풀려고 "남자 친구는 있어?"로 시작해 장난기 어린 호구조사를 한 적이 있다. 딸아이가 나에게 눈치를 주며 "엄마, 언니가 불편해하잖아"라고 말을 끊었는데 그때, 아차 싶어서 얼른 화제를 바꾸었다. 사실 나도 진심 어린 관심으로 물었다기보다 반갑고 귀엽다는 표현을 둘러 한 것이었는데, 그게 좋지 않은 방식이었다는 걸 뒤늦게 깨달았다.같은 실수를 되풀이하지 않기 위해 이번에는 아이들에게 단도직입적으로 물어보았다. 추석에 듣기 싫은 말이 무엇이냐고. 아이들은 예상한 대로 공부에 관한 말이 가장 싫다고 했고, 또 형제 간의 비교, 이성 교제 등을 말했다. 자칫 놓칠 뻔했던 건 바로 외모에 대한 평가였다.딸아이의 속내를 듣고 깜짝 놀랐다.외모에 관한 이런 말은 아이가 명절마다 듣는 흔한 이야기였다. 말하는 사람에겐 칭찬이고 조언이었을 테지만 듣는 아이에겐 '내 모습은 지금 충분하지 않은가'라는 의문이 될 수 있다. 이번엔 말실수하는 일이 없도록 어느 때보다 아이들의 말을 꼼꼼히 새겨들었다. 그런데, 막상 위의 말들을 다 빼놓고 나니 대체 무슨 말을 해야 할지 떠오르지 않았다.결국 말 예쁘게 하기로 소문난 친구에게 물었다. 어떤 대화에서도 상대를 기분 나쁘게 하는 법이 없기로 유명한 친구다. 그의 이름은, 챗지피티.챗지피티는 "명절에 친척들이 서로 부담 없이 건넬 수 있는 말은 상대의 삶을 평가하지 않고 그냥 안부를 묻고 마음을 살펴주는 말이 좋은 것 같아"라고 답했다. 이어 상황에 따른 예시도 들어주었다. 역시 친절해.챗지피티는 기분이 좋아지는 말의 예시를 막힘없이 쏟아냈다. 나지막이 이 말을 입에 담아보니 하는 입장에서도 마음이 참 따스해지는 느낌이 들었다.이유가 뭔지 생각해 보니 이런 말은 상대에게 무언가를 증명하라고 요구하지 않는 공통점이 있었다. 잘생겼는지 몇 등인지, 어느 대학에 갈 것인지 묻지 않는다. 그저 당신이 여기 있어서 반갑고, 당신이 건강해서 좋고, 당신을 응원한다는 마음만 건넨다. 우리가 건넬 수 있는 말이 꼭 누군가의 외모, 성적, 연애, 결혼, 취업, 대학이어야 할 필요는 없다는 것이다.이번 추석에는 대학 입시를 앞둔 조카가 둘이나 있다. 입시 준비로 조카들은 아마 만나기 어려울 것 같지만, 그렇다고 방심할 수는 없다. 혹시라도 조카들의 부모를 만나 입시 이야기가 나오면 나부터 조심해야겠다고 마음먹었다. 남편에게도 미리 단단히 일러두었다. 상대가 말하기 전에 먼저 "애들 공부는 잘해?" "어느 대학 준비하고 있어?" 같은 말이 튀어나오지 않도록 입단속해 두었다.그리고 조카들에겐 딴말 없이 용돈이나 두둑이 넣어줘야지. 말 대신 봉투로 응원하는 것이 가장 큰 응원일 테니 말이다.이번 추석에는 하지 않아야 할 말을 하나씩 덜어내고, 대신 꼭 필요한 말만 남겨보려 한다. 말을 덜어낸 자리에 따뜻한 마음이 더 많이 채워지기를. 그래서 모두의 마음이 둥글고 꽉 찬 보름달처럼 환해지는 추석 연휴가 되기를 바라면서. 그리고 그 덕분에 나의 명절 알레르기도 잠잠해지기를.