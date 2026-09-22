인천시, '한인 이민사 사진전: 바다를 건너 세계를 잇다' 개최

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큰사진보기 ▲인천시는 9월 28일부터 30일까지 3일 동안 송도컨벤시아 1층 전시장 로비에서 '한인 이민사 사진전: 바다를 건너 세계를 잇다'를 개최한다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 박찬대)가 제24차 세계한상대회와 세계한인주간을 맞아, 한인 이민의 120년 발자취를 되짚어보는 특별한 문화 행사를 개최한다. 9월 28일부터 30일까지 3일 동안 송도컨벤시아 1층 전시장 로비에서 열리는 '한인 이민사 사진전: 바다를 건너 세계를 잇다'이 바로 그것. 누구나 무료로 관람할 수 있다.이번 전시는 한인 이민의 역사적 출발지인 인천의 정체성을 국내외 재외동포와 시민들에게 널리 알리기 위해 마련됐다. 세계 700만 재외동포의 형성과 성장의 역사를 생생한 사진과 기록으로 담아내며, 한 세기 전 제물포항에서 시작된 이민의 발걸음이 세계 각국의 한인 사회로 이어진 웅장한 여정을 되새길 예정이다.전시는 총 7개의 테마로 구성되어 한인 이민사의 흐름을 입체적으로 조명한다. △하와이 및 멕시코 초기 이민 △독립운동을 위해 거친 대륙으로 향한 선조들 △파독 광부·간호사 등 시대별 해외 이주의 역사가 사진과 사료를 통해 펼쳐진다.특히 '다시 인천' 테마에서는 한인 이민의 출발점이 된 제물포항을 비롯해 인하대학교, 재외동포청 등 인천과 재외동포를 이어온 역사적 연결고리를 깊이 있게 살펴보고, 이민의 출발지에서 세계 한인의 거점도시로 나아가는 인천의 미래를 그려본다.아울러 올해 파독 간호사 60주년을 기념하는 특별 전시존도 함께 운영된다. 당시 독일로 파견되었던 간호사들의 희귀 사진과 가족에게 보낸 빛바랜 편지 등을 통해 낯선 타국에서 헌신하며 대한민국 경제 발전의 초석을 다졌던 이들의 삶을 돌아보는 자리가 될 전망이다.관람객들이 한인 이민사의 의미를 오감으로 체험할 수 있는 다채로운 참여 프로그램도 눈에 띈다. 전시장 내에서는 사진전 낱말퀴즈, 재외동포에게 전하는 한 줄 편지 쓰기, 참죽나무 책갈피 각인 체험, 이민사 테마 포토존 등이 상시 운영되며, 전문 도슨트 프로그램이 함께 진행되어 관람객의 깊이 있는 이해를 돕는다.김영신 인천시 국제협력국장은 "한 세기 전 거친 바다를 건너며 희망을 품었던 이민 선조들의 발걸음이 오늘날 700만 재외동포 사회라는 위대한 결실로 피어났다"면서 "이번 사진전이 재외동포와 시민 모두가 한인 이민의 역사를 마음 깊이 기억하고, 인천과 세계 한인이 다시 끈끈하게 연결되는 뜻깊은 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.