메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.09.22 15:03최종 업데이트 26.09.22 17:40

[속보] 김건희 항소심서 감형... 징역 5년

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
김건희씨는 4월 13일 오전 박성재 전 법무부장관 내란중요임무종사 등 사건 재판에 증인으로 나와 증언을 하고 있다.
김건희씨는 4월 13일 오전 박성재 전 법무부장관 내란중요임무종사 등 사건 재판에 증인으로 나와 증언을 하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원

김건희씨가 매관매직 사건 항소심에서 징역 5년을 선고받았다. 1심 징역 7년에 비해 2년 줄어든 것이다. 1심에서는 전부 유죄가 나왔는데, 항소심에서는 일부 혐의가 무죄 판단으로 바뀐 탓이다.

22일 오후 서울고등법원 형사15-3부(재판장 성언주 부장판사)는 김건희씨 매관매직 의혹 사건 항소심 판결 선고에서 김씨의 일부 항소를 받아들였다.

김씨 혐의는 특정범죄 가중처벌법 위반(알선수재) 5개 세부 혐의로 나뉘는데, 1심에서는 모두 유죄가 나왔다. 하지만 항소심 재판부는 ▲ 50만 원 상당의 세한도 복제품 수수 ▲ 3990만 원 상당의 손목시계 수수 부분을 무죄로 판단했다.

나머지는 유죄였다. 대통령 직무 알선과 관련해 청탁자들의 청탁과 김씨의 금품 수수 사이에 대가관계가 성립한다고 봤다. 항소심의 5개 세부 혐의 유무죄 판단은 다음과 같다.

① 이봉관 서희건설 회장으로부터 합계 1억 380만 원 상당의 반클리프 목걸이, 그라프 귀걸이, 티파니 브로치 수수 → 유죄

② 이배용 전 국가교육위원장으로부터 합계 265만 원 상당의 금거북이와 세한도 복제품 수수 → 금거북이 수수 유죄, 세한도 복제품 수수 무죄

③ 로봇개 사업가 서성빈씨로부터 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 히스토리크 아메리칸 1921 화이트골드 36.5㎜ 손목시계 수수 → 무죄

④ 김상민 전 검사로부터 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림 수수 → 유죄

⑤ 최재영 목사로부터 합계 540만 원 상당의 샤넬 화장품 세트·디올 백 등 수수 → 유죄

- 관련기사
[1심 판결 선고] 김건희, 급하게 명품값 이체했지만... 감경 없었다 https://omn.kr/2iuqq

#김건희

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
선대식 (sundaisik) 내방

오마이뉴스 법조팀 기자입니다. 제가 쓰는 한 문장 한 문장이 우리 사회를 행복하게 만드는 데에 필요한 소중한 밑거름이 되기를 바랍니다. 댓글이나 페이스북 등으로 소통하고자 합니다. 언제든지 연락주세요.

이 기자의 최신기사3990만 원 손목시계 받았는데... 김건희 무죄 결정적 이유


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기