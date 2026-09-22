[속보] 김건희 항소심서 감형... 징역 5년

김건희씨가 매관매직 사건 항소심에서 징역 5년을 선고받았다. 1심 징역 7년에 비해 2년 줄어든 것이다. 1심에서는 전부 유죄가 나왔는데, 항소심에서는 일부 혐의가 무죄 판단으로 바뀐 탓이다.
22일 오후 서울고등법원 형사15-3부(재판장 성언주 부장판사)는 김건희씨 매관매직 의혹 사건 항소심 판결 선고에서 김씨의 일부 항소를 받아들였다.
김씨 혐의는 특정범죄 가중처벌법 위반(알선수재) 5개 세부 혐의로 나뉘는데, 1심에서는 모두 유죄가 나왔다. 하지만 항소심 재판부는 ▲ 50만 원 상당의 세한도 복제품 수수 ▲ 3990만 원 상당의 손목시계 수수 부분을 무죄로 판단했다.
나머지는 유죄였다. 대통령 직무 알선과 관련해 청탁자들의 청탁과 김씨의 금품 수수 사이에 대가관계가 성립한다고 봤다. 항소심의 5개 세부 혐의 유무죄 판단은 다음과 같다.
① 이봉관 서희건설 회장으로부터 합계 1억 380만 원 상당의 반클리프 목걸이, 그라프 귀걸이, 티파니 브로치 수수 → 유죄
② 이배용 전 국가교육위원장으로부터 합계 265만 원 상당의 금거북이와 세한도 복제품 수수 → 금거북이 수수 유죄, 세한도 복제품 수수 무죄
③ 로봇개 사업가 서성빈씨로부터 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 히스토리크 아메리칸 1921 화이트골드 36.5㎜ 손목시계 수수 → 무죄
④ 김상민 전 검사로부터 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림 수수 → 유죄
⑤ 최재영 목사로부터 합계 540만 원 상당의 샤넬 화장품 세트·디올 백 등 수수 → 유죄
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