이 대통령 "북핵·미사일 개발 중단과 제재 맞교환, 상당한 가치 있다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 환영객에게 인사하고 있다. 2026.9.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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유엔총회 참석 차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 미국 <뉴욕타임스>와 한 인터뷰에서 "우리의 추정으론 북한은 현재 매년 추가로 10~20개의 핵무기를 생산할 수 있는 능력을 갖췄거나 이미 생산하고 있을 가능성이 있다"면서 온전한 비핵화를 압박하기보다는 대북제재 완화를 연계해 핵·미사일 개발을 동결하는 단계적 접근을 해야 한다고 주장했다.22일 <뉴욕타임스> 보도에 따르면, 이 대통령은 "(대북)제재는 어차피 그다지 효과적이지 않기 때문에 추가적인 핵무기와 대륙간탄도미사일(ICBM) 기술개발을 중단하는 것과 제재를 맞바꾸는 것에 상당한 가치가 있다고 생각한다"고 밝혔다.러시아와 중국이 북한을 다시 전략적 파트너로 끌어안으면서 대북제재가 사실상 효과가 없어졌고, 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 전쟁 등이 북한의 핵 억지력 확대 의지를 더 강화시켰다는 진단이었다.이 대통령은 "현재 상황에서 비핵화를 목표로 하는 것은 아무 것도 이뤄지지 않을 것"이라며 지난해 유엔총회 기조연설을 통해 밝혔던 교류(Exchange)·관계 정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization), 이른바 '엔드(E.N.D) 이니셔티브'를 다시 강조했다.일단 북한의 핵·미사일 추가 개발을 동결시킨 뒤 상호 교류와 관계 정상화를 통해 북한이 비핵화를 택해도 생존 가능하다고 판단할 수 있는 환경을 조성해야 한다는 것. 또한 북한을 이를 위한 대화 테이블로 이끌어낼 수 있는 유일한 방법이 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 북미대화라고도 밝혔다.북미대화는 물론 그를 통한 문제해결도 어려울 것이란 안팎의 관측에 대해서는, "현재의 남북 및 북미관계 교착 상태가 너무 위험하기 때문에 더 이상 방치해서는 안 된다"고 했다. "북한이 충분한 핵무기와 미사일을 축적해 자신의 생존을 보장할 수 있다고 믿게 된 순간, 돈을 벌기 위해 그것들을 다른 나라에 수출하려는 유혹을 받을 것"이라며 "그것은 정말로 위험한 순간이 될 것"이라고 지적했다.이 대통령은 같은 날 보도된 AP통신과의 서면 인터뷰에서도 "북한의 핵·미사일 능력이 발전한 정도를 고려할 때, 완전한 비핵화가 한꺼번에 달성될 때까지 기다리는 것은 현실적인 해결책이 아니다"고 밝혔다.특히 "움직이고 있는 차량의 방향을 바꾸려면 먼저 차량을 멈춰 세워야 한다"면서 "중단(stop)→감축(reduction)→폐기(dismantlement)로 이어지는 단계적 접근은 북한 핵 문제를 효과적으로 해결하기 위한 현실적인 방법"이라고 강조했다.한편, 이 대통령은 <뉴욕타임스>와 한 인터뷰에서 호르무즈 해협 파병 가능성과 관련해 "헌법이 이미 진행 중인 외국 간의 전쟁에 한국군을 파병하는 것을 금지하고 있다"고 밝혔다.또한 호르무즈 해협 파병과 대미투자 지연에 대한 트럼프 대통령 등의 압박에 대해 "그의 입장에서 미국 대통령이 여러 가지 발언을 할 수 있다는 점을 충분히 이해한다"며 동요하지 않는다는 입장을 밝혔다.