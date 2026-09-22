10여년 끊긴 태안 영묘전 진입로, 추석 앞두고 임시개통

태안 공설 영묘전으로 가는 길이 추석을 앞두고 연결됐다. 토지 보상 문제로 기존 노선의 일부 구간이 장기간 끊겨 있었지만, 태안군이 우회도로를 마련해 지난 21일부터 임시개통했다.
태안군은 남면 당암리 일원에 길이 530m, 폭 8m의 왕복 2차로 우회도로를 개설했다고 밝혔다. 이번 도로는 '남면216호(영묘전 진입로) 도로 확·포장공사'의 미개통 구간을 우회하는 노선이다.
군은 2017년부터 국도 77호선 인근 로컬푸드에서 영묘전으로 이어지는 약 1.3㎞ 구간의 확·포장을 추진했다. 그러나 약 120m 구간에서 토지소유자와 보상 협의가 이뤄지지 않아 도로를 끝까지 연결하지 못했다.
그동안 영묘전 이용객과 주민들은 좁은 농로를 이용해 해당 구간을 돌아가야 했다. 차량이 몰리는 설·추석에는 교행이 어렵고 정체와 안전사고 우려도 커 불편을 호소하는 목소리가 이어졌다.
군은 2023년 8월 기존 노선을 대신할 우회도로 설계에 착수했다. 이후 우회노선에 포함된 29필지의 토지소유자들과 보상 협의를 진행해 공사를 마쳤다. 추석 전 통행이 가능하도록 아스콘 포장과 차선 도색도 지난 20일까지 마무리했다.
군은 임시개통 기간 도로 안전시설을 점검하고 추석 연휴 교통 상황을 관리할 계획이다. 남은 부대공사를 거쳐 10월 중 최종 준공한다는 방침이다.
윤희신 태안군수는 "오랫동안 끊겨 있던 영묘전 진입로를 연결해 군민과 성묘객의 통행 불편을 덜게 됐다"며 "안전과 직결되는 도로·교통 현안을 계속 해결해 나가겠다"고 말했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.