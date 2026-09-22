"부천엔 예술이 있다, 이제는 담아낼 공간 필요"

큰사진보기 ▲부천예술인들이부천 시청 앞에서 기자회견을 하고 있다 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲예정조감도 ⓒ 부천예총 제공 관련사진보기

"부천의 전시 공간 역사를 돌아보면 같은 일이 반복됐습니다. 공간이 필요하면 임시로 만들고, 다른 용도로 바뀌거나 시설이 노후화되면 사라지고, 다시 새로운 공간을 요구하는 식입니다. 이제는 이런 방식에서 벗어나야 합니다."

"당시에는 지하 전시장이라도 부천 미술인들에게는 중요한 공간이었습니다. 그런데 그 공간이 사라지면서 대규모 전시를 열기가 어려워졌습니다. 이후 여러 공간이 생겼지만 대부분 규모나 시설 면에서 한계가 있었습니다."

"전시 공간이 부족하니까 100호까지 받던 작품이 50호로 제한되고, 한꺼번에 전시하지 못해 여러 차례 나눠 전시해야 하는 일도 생겼습니다. 결국 전시장이 예술 행사의 규모와 작품의 크기까지 결정하는 상황이 된 겁니다."

"공간을 만드는 것 자체가 목적이 되어서는 안 됩니다. 중요한 것은 지역 예술인들이 안정적으로 사용할 수 있고, 시민들이 지속적으로 찾아올 수 있는 공간인가 하는 점입니다."

"전시하고 끝나는 공간이 아니라 작가가 성장하고 시민이 예술을 만나고 컬렉터가 찾아오는 구조를 만들어야 합니다. 공모전과 전시, 아트페어, 미술교육, 국내외 교류가 연결되면 하나의 문화산업 생태계가 될 수 있습니다."

큰사진보기 ▲2026 아트부천전시 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"아트부천을 하면서 확인한 것이 있습니다. 부천 작가들에게 작품을 발표할 기회와 공간을 만들어주면 시민들도 관심을 둡니다. 결국 필요한 것은 예술과 시민이 만나는 접점입니다."

"부천은 큰 도시도 아니고 항만도 없습니다. 하지만 김포공항과 인천국제공항이 가깝고 서울과 인천을 연결하는 위치에 있습니다. 이것을 문화예술의 배후권으로 생각해 볼 수 있습니다."

"부천에서 활동하는 작가를 지원하는 것만으로 끝나서는 안 됩니다. 외부 작가가 찾아오고, 컬렉터와 관람객이 찾아오고, 전시와 교육, 미술시장과 문화산업이 연결되는 구조를 만들어야 합니다."

"시민들에게 수영장도 필요합니다. 체육시설도 중요합니다. 하지만 기존에 계획된 전시관 사업이 새로운 시설을 추가하는 과정에서 장기간 지연되거나 방향 자체가 흔들려서는 안 된다는 것입니다."

"예술인들이 거리로 나서는 것은 결코 가벼운 결정이 아닙니다. 평생 집회와 거리가 멀었던 예술인들이 직접 집회 신고를 하고 목소리를 내는 데에는 그만한 이유가 있습니다."

"문화예술을 단순히 행사나 복지의 영역으로만 보면 안 됩니다. 문화예술은 도시의 정체성을 만들고 사람을 끌어들이며 관광과 소비를 만들어낼 수 있습니다."

"400평을 단순히 400평짜리 건물로 보면 안 됩니다. 그 안에 부천 예술의 역사와 현재, 미래가 들어갈 수 있습니다."

"부천에는 영화가 있고 만화가 있고 음악과 문학이 있습니다. 여기에 시각예술이 하나의 축으로 더해진다면 문화예술 도시라는 부천의 정체성이 훨씬 탄탄해질 수 있습니다."

"예술가들에게 가장 필요한 것은 작품을 만들고 발표할 수 있는 공간입니다. 공간이 있어야 전시가 열리고, 전시가 있어야 시민이 찾아오고, 시민이 찾아와야 시장도 만들어집니다."

"전시관 하나를 짓는 것으로 모든 문제가 해결되지는 않습니다. 하지만 제대로 된 전시관 하나가 부천 시각예술의 출발점이 될 수는 있습니다."

"부천에는 예술이 있습니다. 이제 그 예술을 담아낼 공간이 필요합니다."

큰사진보기 ▲고형제부천 예총 회장 ⓒ 본인 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

부천은 오래전부터 '문화예술 도시'를 표방해 왔다. 영화와 만화, 음악과 문학을 비롯해 다양한 문화예술 자산을 쌓아왔고, 올해는 지역 시각예술의 새로운 도약을 내건 '2026 아트부천'도 열었다.실제 2026 아트부천에는 공모 선정 작가 93명을 비롯해 어린이와 학생 등이 참여해 지역 시각예술을 시민에게 선보였다. 하지만 지역 시각예술인 들이 작품을 발표하고 시민들이 미술을 만날 수 있는 전문 전시 공간은 여전히 부족하다는 지적이 나온다.지난 21일 부천시의회 앞에서 전시관 건립을 촉구하는 집회를 연 고형재 부천 예총 회장을 만나 얘기를 들어봤다.그는 인터뷰 첫 마디를 "전시관 하나를 더 만들어 달라는 요구가 아니다. 수십 년 동안 반복돼 온 부천의 전시 공간 문제를 이제는 끝내야 한다는 것"이라고 시작했다.고 회장이 특히 주목하는 곳은 상동 호수공원 복합 문화시설에 계획된 전시관이다. 부천시가 공개한 공공기여 계획에는 상동 호수공원 내 약 7,952㎡ 규모의 다목적 복합 문화시설이 제시돼 있다.그가 이 공간을 부천 시각예술의 새로운 출발점으로 보는 이유는 무엇일까.고 회장이 기억하는 대표적인 공간은 1987년 문을 연 부천시민회관 전시실이다. 지하에 약 100평 규모로 마련됐던 전시실은 당시 지역 작가들의 전시는 물론 전국 규모의 공모전 등을 수용하는 공간으로 활용됐다. 그러나 1990년대 후반 전시실이 다른 용도로 전환되면서 지역 미술계는 안정적인 전시 공간을 잃었다.그는 '경인미술대전'을 대표적인 사례로 꼽았다.오랜 역사와 전국 규모를 가진 공모전이지만 전시장 규모의 제약 때문에 작품 크기와 전시 방식까지 영향받았다는 것이다.고 회장은 이후 만들어진 시청아트센터, 부천시청역 갤러리, 네모 갤러리 등도 각각 의미가 있었지만 장기적인 전문 전시관으로 기능하기에는 한계가 있었다고 평가했다.그가 '전시관의 흑역사'라는 표현을 사용하는 이유도 여기에 있다. 공간이 만들어지는 것보다 지속 가능한 문화 환경으로 남는 것이 중요하다는 것이다.고 회장은 상동 호수공원 전시관을 단순한 전시장으로 만들자는 것이 아니다. 그는 전국 규모 공모전과 기획전, 지역 작가전, 청년 작가 발굴, 국내외 교류전, 아트페어, 시민 문화 교육 등이 가능한 복합적인 시각예술 플랫폼으로 만들어야 한다고 강조했다.최근 부천에서 열린 '2026 아트부천' 역시 그 가능성을 보여준 사례로 그는 꼽았다. 올해 아트부천은 부천아트벙커B39에서 지역 작가들의 작품을 선보이는 아트페어와 특별전, 시민 참여 프로그램 등을 결합했다.그는 부천이 가진 지리적 조건도 문화예술의 관점에서 새롭게 바라볼 필요가 있다고 말했다.지역 작가 지원에만 머무르지 않고 외부 작가와 컬렉터, 관람객이 부천을 찾게 만드는 구조가 필요하다는 설명이다.최근 상동 호수공원 복합 문화시설에 수영장 등 다른 시설을 함께 조성하는 방안이 거론되면서 전시관 건립을 둘러싼 논의도 이어지고 있다. 고 회장은 체육시설의 필요성을 부정하는 것은 아니라고 선을 그었다.그는 특히 이미 전시관 건립을 전제로 사업이 진행됐다면 지역 예술계와 충분한 논의를 거쳐 사업을 추진해야 한다고 강조했다.고 회장은 이번 문제를 특정 시설 하나의 건립 여부를 넘어 부천의 문화정책을 바라보는 계기로 삼아야 한다고 말했다.고 회장이 그리고 있는 상동 호수공원 전시관의 모습은 분명하다. 지역 작가의 전시뿐 아니라 전국 공모전, 국제 교류전, 아트페어, 미술교육, 세미나와 콘퍼런스가 열리고 시민과 작가, 컬렉터가 만나는 공간이다.그는 부천이 이미 충분한 문화예술 자산을 갖고 있다고 말했다.그러면서 지역 예술인들에게 필요한 것은 특별한 지원보다 지속 가능한 활동 공간이라고 했다.고 회장은 부천 예총이 앞으로도 지역 예술계와 행정, 시민사회가 함께 논의할 수 있는 자리를 만들겠다고 밝혔다.그가 마지막으로 강조한 말은 간단했다.부천은 현재 영화·만화·공연 등 다양한 문화예술 기반을 갖추고 있다. 시가 공식적으로도 '문화도시 부천'을 내걸고 문화예술 시설과 축제를 운영하고 있는 만큼, 앞으로 시각예술 전시 인프라를 어떻게 확충하고 운영할 것인지는 지역 문화정책의 중요한 과제로 남아 있다.그가 말하는 말하는 상동 호수공원 전시관은 그 논의를 시작할 하나의 공간이다. 결국 남은 질문은 전시관의 건립 여부만이 아니라 그 공간을 부천의 미래 문화예술 생태계와 어떻게 연결할 것인가에 있다.