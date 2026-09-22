대한제국 시기 자강과 외세 사이, 정동의 밤길을 걷다

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큰사진보기 ▲근대시기 정동에 만들어진 배재학당 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲정동에 있는 예전 러시아대사관 망루와 터 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 일요일 저녁에는 정동을 산책했다. 서울도보관광을 신청하여 문화해설사의 설명을 들을 수 있었다. 정동 주변을 낮에는 여러 차례 걸은 적이 있으나, 저녁에 걸은 적은 처음이다. 예전부터 나는 정동길이 좋았다. 덕수궁 뒷길을 걷노라면 마치 대한제국이 꿈틀거리던 시기의 근대로 돌아가는 듯한 느낌이었다. 그 정점은 옛 러시아공사관이다. 고종이 야밤에 몰래 다른 국가의 외교시설에 숨어들어 갔던 사건을 우리는 아관파천이라고 한다. 한자로 줄여 그 느낌이 쉽게 와 닿지는 않지만, 러시아 공사관으로 임금의 거처를 옮겼다고 해석하니, 그 단어에서 더욱 처연함이 느껴진다.정동에는 여전히 대한제국 시절 우리나라에 자리잡은 외교관청의 흔적이 있다. 대표적으로는 미국대사관 관저, 영국대사관 등등이다. 고종은 1897년 대한제국을 선포하고, 1899년 대한제국의 헌법인 대한국국제를 선포한다. 왕권을 강화한 헌법으로 당시 러시아 헌법을 모방했다. 필리핀의 독립운동가들이 공화국을 선포했던 해이다. 고종은 입헌군주국을 지향한 독립운동가 세력들을 탄압하며, 독립협회를 해산한다. 시대를 거꾸로 가는 조치였다. 고종은 철도 부설권, 광산 채굴권 등 이권을 외국에 팔아 넘긴다. 결국 대제국은 러일전쟁에서 러시아가 일본에 패배하고, 미국과 일본이 가쓰라-태프트 밀약을 체결하고 한반도의 종주권을 일본이 가지도록 한다. 우리나라 외교권이 박탈당하는 을사늑약이 체결되자, 미국이 가장 발빠르게 그들의 외교시설을 철수한다. 결국 정동에 있던 외교시설들은 그 힘을 잃어버리고 만다. 대한제국의 짧은 화려했던 시절이 사그라지던 시절이다.그나마 정동에는 근대화를 추구했던 시설들이 남아 있다. 최초의 극장이던 원각사는 정동극장으로, 배재학당과 이화학당의 자리도 남아 있다. 특히 이승만과 주시경, 나도향과 김소월 등이 배재학당이 배출한 인물들이다. 정동교회를 비롯한 종교시설들도 나름의 역할을 지금도 수행하고 있다. 정동제일교회 담임목사 이필주와 장로 박동완은 3·1운동 당시 민족대표 33인에 이름을 올렸으며, 교인들은 교회 지하실에서 태극기를 만드는 등 만세운동을 준비하는 일에도 함께했다.정동 답사의 마지막으로 예전 러시아공사관의 망루를 살펴보았다. 1990년 소련과 수교를 맺고, 이듬해 소련이 해체되면서 이를 승계한 러시아대사관이 정동에 자리를 잡는다. 물론 대한제국 당시의 러시아와 지금의 러시아는 이름만 같을 뿐 국가의 성격이 많이 다르다. 제국과 공화국이라는 근본적인 차이가 있다.지금 정동의 이화여자고등학교 교문 안쪽에는 손탁호텔이 있었다. 대한제국 당시 러시아공사관의 먼 친척으로 알려진 외국인 여성이 이곳에 호텔을 짓고, 그녀의 한국식 이름을 따서 손탁호텔이라고 지었다. 고종의 총애를 받던 그녀 역시, 우리나라의 외교권이 박탈당하면서 이곳을 정리하고 우리나라를 떠난다. 윤치호의 일기에 그녀가 우리나라를 떠나면서 슬퍼하는 인상이 기록되어 있다. 그녀는 윤치호의 딸을 입양하고 싶다고 말할 정도로, 우리나라에 대한 애정을 지니고 있었다.우리나라가 외세에 휘둘리면, 결국 망국으로 간다는 교훈을 이곳 정동에서 읽을 수 있다. 물론 스스로의 힘으로 개화하면서, 자강하면 부국이 될 수 있다는 교훈도 역시 함께 읽을 수 있다. 개화를 통한 자강에 힘쓴 이들과 오로지 외세만 의지했던 이들이 함께 정동에서 어우러지면서, 서로의 주장을 실천하던 시기가 대한제국의 시기였나 싶다.