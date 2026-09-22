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26.09.22 11:52최종 업데이트 26.09.22 11:52

서부발전, 추석 앞두고 태안 취약계층에 3500만 원 지원

24개 복지단체 통해 명절 식료품·생필품 전달… 온누리상품권으로 지역 상권에도 힘 보태

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한국서부발전이 추석을 앞두고 태안지역 취약계층의 명절나기를 돕기 위해 3,500만 원 상당의 온누리상품권을 기탁했다.

서부발전은 지난 21일 태안군사회복지협의회가 주관한 '2026년 사랑의 송편 나누기' 행사에서 상품권을 전달했다고 22일 밝혔다. 행사에는 윤희신 태안군수와 김영인 태안군의회 의장, 박득원 서부발전 미래사업부사장, 이기용 태안군사회복지협의회장 등 관계자 50여 명이 참석했다.

지난 21일 열린 후원금 전달식에서 박득원 한국서부발전 미래사업부사장과 이기용 태안군사회복지협의회장, 윤희신 태안군수 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.
지난 21일 열린 후원금 전달식에서 박득원 한국서부발전 미래사업부사장과 이기용 태안군사회복지협의회장, 윤희신 태안군수 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한국서부발전제공

기탁한 상품권은 태안군자원봉사센터와 태안노인복지관, 태안지역아동센터 등 지역 내 24개 복지단체를 통해 저소득 가정과 아동·노인·장애인 등에게 필요한 명절 식료품과 생필품을 마련하는 데 쓰일 예정이다.

서부발전은 지원금 전액을 온누리상품권으로 마련해 이웃을 돕는 동시에 전통시장과 지역 소상공인의 매출에도 보탬이 되도록 했다.

‘2026년 사랑의 송편 나누기’ 행사에서 박득원 한국서부발전 미래사업부사장과 윤희신 태안군수가 송편을 빚고 있다.
‘2026년 사랑의 송편 나누기’ 행사에서 박득원 한국서부발전 미래사업부사장과 윤희신 태안군수가 송편을 빚고 있다. ⓒ 한국서부발전제공

박득원 미래사업부사장은 "지역의 어려운 이웃들이 따뜻한 명절을 보내는 데 작은 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회에 필요한 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

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#한국서부발전#추석맞이#2026사랑의송편나누기

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신문웅 (shin0635) 내방

지방자치시대를 선도하는 태안신문 편집국장을 맡고 있으며 모두가 더불어 사는 사회를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

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