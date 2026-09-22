서부발전, 추석 앞두고 태안 취약계층에 3500만 원 지원

큰사진보기 ▲지난 21일 열린 후원금 전달식에서 박득원 한국서부발전 미래사업부사장과 이기용 태안군사회복지협의회장, 윤희신 태안군수 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026년 사랑의 송편 나누기’ 행사에서 박득원 한국서부발전 미래사업부사장과 윤희신 태안군수가 송편을 빚고 있다. ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

한국서부발전이 추석을 앞두고 태안지역 취약계층의 명절나기를 돕기 위해 3,500만 원 상당의 온누리상품권을 기탁했다.서부발전은 지난 21일 태안군사회복지협의회가 주관한 '2026년 사랑의 송편 나누기' 행사에서 상품권을 전달했다고 22일 밝혔다. 행사에는 윤희신 태안군수와 김영인 태안군의회 의장, 박득원 서부발전 미래사업부사장, 이기용 태안군사회복지협의회장 등 관계자 50여 명이 참석했다.기탁한 상품권은 태안군자원봉사센터와 태안노인복지관, 태안지역아동센터 등 지역 내 24개 복지단체를 통해 저소득 가정과 아동·노인·장애인 등에게 필요한 명절 식료품과 생필품을 마련하는 데 쓰일 예정이다.서부발전은 지원금 전액을 온누리상품권으로 마련해 이웃을 돕는 동시에 전통시장과 지역 소상공인의 매출에도 보탬이 되도록 했다.박득원 미래사업부사장은 "지역의 어려운 이웃들이 따뜻한 명절을 보내는 데 작은 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회에 필요한 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.