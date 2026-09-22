"김용민 법사위서 빼라" 댓글에, 김민석 "여러 방법 중 하나"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 21일 국회에서 취임 인사차 방문한 기본소득당 오준호 대표의 발언을 듣다 생각에 잠겨 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자에 대해 계속 이어지고 있는 당내 일각의 공개 반대에 "인사권자의 결정을 과하게 넘는 경우에 당 나름대로의 원칙과 기강을 세워가는 것이 좋다고 보고 있다"고 말했다.김 대표는 22일 더불어민주당 유튜브 프로그램 '민티07'에 출연해 "(인사를 놓고) 갑론을박하다가 최종적으로 인사권자의 결정을 존중한다. 그렇지 않다면 여당을 하면 안 되는 것"이라며 이같이 밝혔다. "김용민 의원의 국회 법제사법위원회 사보임을 부탁드린다. 김 의원을 법사위에 계속 두다가는 진짜 큰일난다"는 시청자 댓글에 내놓은 답변이다.김용민 의원은 청와대와 정부의 검찰개혁 후속작업에 지속적으로 쓴 소리를 낸 대표적인 강경파로 꼽힌다. 민주당 법사위원인 그는 지난 17일 기자회견을 열고 김지용 후보자를 '친윤석열 검사'로 규정하면서 이재명 대통령에게 지명 철회를 공개적으로 요구하기도 했다.특히 이 대통령이 지난 18일 현안 기자회견에서 '검찰개혁에 대한 의심을 거둬달라'고 호소한 뒤에도 그의 비판은 계속되고 있는 중이다. 김 의원은 지난 21일 본인 페이스북에 "중수청장도 검찰출신이 그대로 강행되는 것 같다. 검찰개혁은 이재명 정부의 조직개편이 아니다. 정치검찰, 부패검찰 시대를 끝내겠다는 국민의 염원"이라고 적었다.이것이 '김용민 법사위 사보임 요청' 댓글이 나온 배경인 셈이다. 이에 대해 김민석 대표는 "다 자기 위치와 환경에 따라 적절한 방식으로 문제를 제기하는 거 아니겠나"라면서도 "가급적 내부에서 건의하는 방식이 좋다. 여당 국회의원 정도 되면 어떤 방식으로든 의사를 전달할 수 있다. (청와대) 정무수석이나 원내, 상임위를 통해 대통령까지 갈 수 있다"고 설명했다.그는 "실제 검증 과정에서 잘못된 속성이나 세평이 있는 경우가 제법 있고 사실이 아닌 경우도 많다"며 "정확하게 문제가 제기되면 좋겠다. 여당 내에서의 문제제기는 더 신중해야 한다"고도 덧붙였다. "그런 것을 거치지 않고 바로 대외적으로 표명이 되면 야당과 뭐가 다르겠나"라고도 꼬집었다.실시간 댓글 창에 올라온 의견을 확인한 김 대표는 "글을 보다 보니 '취지는 상임위에서 빼라는 거다' 이렇게 말씀하셨는데, 그런 것이 맞지 않는다 하면 여러 가지 방법 중에 하나가 될 것"이라며 "원칙적인 문제를 이해를 돕기 위해 말씀드린 것"이라고 부연하기도 했다.한편, 유시민 작가가 최근 '신발 속 돌멩이가 대통령을 정치적으로 고립시키고 있다'는 식으로 비유한 발언을 일부 지지자들이 불편해한다는 질문엔 "그것도 있고 '촉법' '용역' 등 어디까지 멸칭으로 볼 거냐가 있다"며 "일반적 기준과 당사자 기준으로 보며 역지사지하며 조금 더 완화·절제하면 좋겠다"고 답했다.