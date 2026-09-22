"국어 시간에 배운 한글의 가치, 직접 알리니 좋았어요"

큰사진보기 ▲제12회 세계한글작가대회에서 찌아찌아 교사 아비딘 씨(가운데)의 영어 발표를 이원우 학생(왼쪽)오른쪽은 한국어 번역을 맡은 우충환 해군사관학교 명예교수 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

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"전통 수확 축제('바탄다-안'), 빈랑, 케투팟 등 부톤섬의 생태와 문화를 원형 그대로 담았어요."

- 어떻게 이 작업에 참여하게 됐나요?

- 번역하면서 가장 어려웠던 점은 무엇인가요?

- 고등학생으로서 이 작업에 참여한 보람은 무엇인가요?

- 학교에서는 반응이 어땠나요?

- 앞으로의 꿈은 무엇인가요?

큰사진보기 ▲찌아찌아 민속설화집 표지 ⓒ 북스힐 관련사진보기

"로마자로는 적을 수 없어 입으로만 전해지던 이야기가 이제 종이 위에 앉았습니다."

지난 17일 서울 세종대학교 대양AI센터에서 열린 제12회 세계한글작가대회(국제PEN한국본부 주최)의 주제는 "AI 시대, 한글 문학이 나아갈 길"이었다. 대회 마지막 날, 인도네시아 부톤섬 바우바우시에서 온 찌아찌아 한글 교사 아비딘씨가 공저자인 우충환, 이원우씨와 함께 무대에 섰다. 기자도 '월인천강지곡의 한글문학으로서의 의미와 확산' 발표를 한 후 취재에 나섰다.아비딘씨는 10년 전인 2016년 제2회 대회에서 '한글을 적용한 찌아찌아 문자 사용에 대한 기대와 도전'을 발표했다. 그때 그는 교사 부족, 덜 다듬어진 자모, 교재 부족, 컴퓨터로 칠 수 없는 글자 [ㅸ], 마을 어른들의 무관심이라는 다섯 가지 어려움을 털어놓았다. 이번에는 그 물음에 답할 책 한 권을 들고 왔다. 올해 4월 30일 북스힐에서 나온 <미똣 마이 ᄙᅦ겐다 아스ᄙᅵ 찌아찌아(미똣 마이 레겐다 아슬리 찌아찌아) : 찌아찌아 민속 설화>다.이 책에는 입에서 입으로만 전해지던 찌아찌아 신화와 전설 열 편이 세 가지 말로 나란히 실렸다. 한글을 찌아찌아말에 맞게 고쳐 쓴 '찌아찌아정음' 표기는 아비딘씨가, 한국어 번역은 우충환 해군사관학교 명예교수가, 영어 번역은 이원우 학생이 맡았다. 찌아찌아 설화가 인쇄된 책으로 묶여 나온 것은 이번이 처음이다.아비딘씨 옆에서 마이크를 잡은 사람은 앳된 고등학생이었다. 이 책의 영어 번역자인 청심국제고등학교 2학년 이원우 학생은 아비딘씨의 영어 발표를 문단마다 우리말로 옮겼고, 발표 끝에는 제1화 <원숭이와 거북이 이야기>를 자신이 옮긴 번역문으로 읽었다. 객석을 채운 원로 작가들은 열일곱 살 학생의 낭독을 끝까지 조용히 들었다. 화면에는 번역자가 밝힌 원칙이 한 줄 떠 있었다.발표를 마친 이원우 학생을 만났다."찌아찌아족에게 한글을 나누는 일을 처음부터 시작한 분이 제 친할머니세요. 그래서 어릴 때부터 언론이나 관련 연구자분들에게 찌아찌아 이야기를 들으며 자랐어요. 찌아찌아 설화를 책으로 만든다는 이야기를 처음 들었을 때, 제가 할 수 있는 일을 하고 싶었어요."찌아찌아 설화를 책으로 엮는 사업은 배경이 깊다. 이원우 학생의 친증조부인 원암 이규동 박사는 대한민국 1호 사서로, 경북대학교 초대 도서관장을 지냈다. 일본 유학에서 돌아와 교편을 잡은 1931년부터는 평민의 문예를 조사하고 연구했다. 귀족의 한시가와 달리 오직 입에서 입으로 전해져 사라질 위기에 놓인 목가·농요(農謠)·부요(婦謠) 같은 것들이었다.사라질 말을 받아 적어 남기는 일은 그렇게 한 집안의 내력이 됐다. 이규동 박사의 딸이자 이원우 학생의 친할머니인 이기남 원암문화재단 이사장이 찌아찌아에 한글을 나누는 일을 시작했고, 2대 이사장인 이문우 박사가 뒤를 이었다. 그리고 이규동 박사의 증손녀인 이원우 학생이 번역으로 그 발자취를 잇게 됐다. 이규동 박사에서 이기남 이사장으로, 다시 이문우 이사장과 이원우 학생으로, 네 세대가 '책'과 '한글'로 이어지고 있다."문화 차이였어요. 찌아찌아 사람들에게는 당연한 풍습이나 음식, 자연이 영어권 독자에게는 낯설거든요. 뜻만 옮기면 이야기의 맛이 사라지고, 그대로 두면 이해하기 어려웠어요. '바탄다-안' 같은 수확 축제나 빈랑, 케투팟 같은 말을 억지로 바꾸지 않고 부톤섬의 문화를 살리면서, 읽는 사람이 자연스럽게 알아들을 수 있게 하려고 가장 많이 고민했어요."아비딘씨도 발표에서 "한글은 우리에게 그릇입니다. 좋은 그릇입니다. 그러나 그 안에 담긴 것은 우리 것입니다"라고 말했다. 이원우 학생이 번역하면서 지키려 한 원칙도 같다. 그릇은 빌려 쓰더라도 안에 담긴 이야기는 찌아찌아의 것으로 남아야 한다는 것이다."국어 시간에 한글이 얼마나 과학적이고 가치 있는 문자인지 배웠는데, 그 가치를 실제로 알리는 일에 참여할 수 있어서 좋았어요. 교과서 속 지식이 아니라 살아 있는 문화 교류였고, 찌아찌아 문화의 가치를 지키는 일이라고 생각해서 더 뿌듯했습니다. 무엇보다 할머니께서 오랫동안 해 오신 일이 얼마나 귀한 일인지 이번에 제대로 알게 됐어요. 말은 있어도 글이 없던 사람들이 자기 이야기를 자기 글자로 쓰고 읽게 되는 걸 보면서 할머니를 더 존경하게 됐습니다.""책이 학교 도서관에 들어가서 선생님들과 친구들이 모두 축하해 주셨어요. 친구들은 처음 듣는 인도네시아 섬의 전설과 설화를 신기해 했어요. 원숭이와 거북이 이야기처럼 우리 옛 이야기와 비슷하면서도 다른 점이 재미있다고 하더라고요.""경제학자가 되고 싶어요. 경제학은 우리 일상생활과 가장 가까우면서도 가장 중요한 학문이라고 생각하거든요. 사람들의 삶을 실제로 낫게 하는 공부를 하고 싶어요."진로는 달라도 이번 경험은 그 꿈과 맞닿아 있다. 아비딘씨는 발표에서 두 가지를 부탁했다. 읽을 책을 더 만들어 달라는 것, 그리고 바우바우 현지에서 예비 교사 20여 명을 가르칠 한국어 전문 교사를 보내 달라는 것이다. 글자를 배워도 읽을 것이 없으면 잊힌다는 말이었다. 문화 교류가 한 번의 행사로 끝나지 않으려면 사람과 재원이 계속 이어져야 한다. 아비딘씨는 이렇게 발표를 맺었다.할머니가 17년 전 부톤섬에 뿌린 한글의 씨앗은 한 권의 책이 되었다. 손녀는 그 책을 세계의 독자가 읽을 수 있는 영어로 옮겼다. 이 발표를 지켜본 김율희 <국제펜문학> 편집장은 "번역을 고등학생이 했다고 해서 놀랐는데 통역도 맥락 설명도 잘해서 더 놀랐어요. 세계한글작가대회 12회 동안 최연소 발표자예요"라고 말했다.발표를 끝까지 지켜본 이기남 원암문화재단 이사장은 "손녀딸과 같이 살지만 이렇게 발표를 잘하는지는 몰랐다"라면서 "처음에는 손녀딸이 번역에 참여한다고 해서 반대했지만, 이런 작업은 미래 세대가 이끌어 가야 하고 또 한국영미어문학회에서 감수를 거친다고 해서 흔쾌히 허락했다"라고 전했다.