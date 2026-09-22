예당호 짚라인 사고 책임 놓고 공방

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큰사진보기 ▲소방대원이 짚라인에 매달린 아이를 구조하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

예당관광지 내 놀이기구가 운행 도중 멈춰 아동 1명이 지상 약 15미터 높이에 매달리는 사고가 발생했다.예산소방서에 따르면 지난 13일 오후 6시 11분께 롤러코스터 짚라인의 구동장치가 멈추면서 이용중인 아이도 공중에 멈춰섰다.소방당국은 추락에 대비해 공기안전매트를 설치한 뒤 소형사다리로 접근해 오후 6시 55분께 구조했다. 신고부터 구조까지 약 44분이 걸렸다. 아동은 하네스를 착용하고 있었으며 건강상태에 별다른 이상은 없어 보호자에게 인계됐다.이 시설은 이용자가 손잡이의 가속장치를 조작해 원형 코스를 이동하는 방식이다. 배터리로 작동하는 구동장치가 멈추면서 코스 중간에 정지한 것으로 파악됐다. 해당 짚라인은 운행을 중단했으며 다른 체험시설은 운영하고 있다.현 운영업체인 A업체에 따르면 사고 당일 이용객은 99명이었다. 업체 관계자는 "사고 아동을 태우기 전 충전할지를 고민했지만 이용객이 밀려 한 명만 더 태운 뒤 충전하려 했다고 들었다"며 배터리 전력 관리가 부족했다고 인정했다.A업체는 이용객이 없을 때마다 출발 지점의 전원선으로 충전했지만, 완전 충전 뒤 운행 가능 인원과 재충전 시점, 운행 중단 기준 등 수치화된 관리기준은 마련돼 있지 않았다.배터리 잔량도 수치로 확인할 수 없는 구조였다. A업체는 지난 7월 운영을 맡은 뒤 배터리 지속시간과 적정 탑승 인원 등 장비 정보를 이전 업체로부터 충분히 받지 못했다고 주장했다.A업체는 충전시간에 따른 운행 가능 횟수를 시험해 재충전 시점과 운행 중단 기준 등을 마련할 계획이다. 기존 서면 운영매뉴얼과 인수인계 여부에 대해서는 이전 운영업체 직원이 고용승계돼 문제가 없을 것으로 판단했다고 설명했다.반면 설치업체이자 이전 운영사인 B업체는 완전 충전에 통상 2시간 30분~3시간 30분이 걸리고 연속 운행 때 약 40명이 이용할 수 있다고 설명했다.계절에 따라 사용량이 약 40% 줄 수 있어 배터리 상태와 운행 횟수를 확인해야 하며, 고용승계된 운영요원들도 충전·운용 방법을 알고 있었다고 주장했다.예비장비 운용을 놓고도 설명이 엇갈렸다. 현재 현장에는 구동장치와 배터리팩 등 장비 1세트만 남아 있다. B업체는 운영 당시 2세트를 교대로 사용해 배터리 열을 식히고 비상상황에 대비했다고 설명했다.군은 실제 운행에는 한 대만 사용하고 나머지는 예비용으로 보유한 것으로 파악하고 있다며 다른 입장을 보였다.예비 장비 대금에 대해서도 B업체는 군과 2세트 운용을 협의해 회사 비용으로 먼저 들여왔지만 예산이 확보되지 않아 지급받지 못했고, 철수하면서 회수했다고 주장했다.군은 구입한 장비는 한 세트이며 예비 장비의 구매나 대금 지급을 사전에 합의한 사실이 없다고 밝혔다.짚라인 한 세트 가격은 약 5000만원이다. 군 관계자에 따르면 추가 장비의 필요성은 알고 있었지만 다른 장비보다 시급하지 않다고 판단했으며, 이번 사고를 계기로 추가 장비 확보 주체를 협의할 예정이다.군은 외부 전문기관의 시설 안전점검을 추진해 사고 원인을 제거하고 안전을 확보한 뒤 운행을 재개할 방침이다. 보상은 공제회 보험을 통해 처리할 예정이며, 적용 여부는 진단서 등 서류와 충족 요건을 확인한 뒤 결정된다. 군은 보호자에게 필요한 서류와 신청 방법을 안내할 계획이다.