하이닉스 산안법 119건 위반에, "메가특구법 중단 이유 분명해져"

큰사진보기 ▲고용노동부가 최근 불소 누출 및 화재 사고가 잇따라 발생한 SK하이닉스 청주캠퍼스를 포함해 전국의 반도체 제조업 27개소를 대상으로 실시한 집중 점검 결과를 20일 발표했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

큰사진보기 ▲점검 결과 전체 반도체 제조업 27개소에서 사법처리 28건, 과태료 120건(약 1억 1200만 원), 시정조치 188건 등이 내려졌으며, 이 중 SK하이닉스 청주캠퍼스에서는 사법처리 28건, 과태료 84건(약 3200만 원), 시정조치 7건 등이 적발되었다. 또한 이천캠퍼스의 경우 작업절차 미준수에 따른 도급승인 취소 조치까지 내려졌다. ⓒ 고용노동부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲21일 충북기후정의동맹은 성명을 통해 이번 노동부의 점검 결과가 "정부가 속도전으로 추진하는 메가특구특별법이 중단돼야 할 이유를 분명히 보여줬다"고 질타했다. 이들은 "기존 규제조차 지켜지지 않는 위험한 공장을 더 빨리 짓기 위해 인허가를 비롯한 각종 규제를 대폭 풀겠다는 것은 사고를 법과 제도로 용인하겠다는 것"이라고 비판했다. ⓒ 충북기후정의동맹 관련사진보기

고용노동부가 최근 불소 누출 및 화재 사고가 잇따라 발생한 SK하이닉스 청주캠퍼스를 포함해 전국의 반도체 제조업 27개소를 대상으로 실시한 집중 점검 결과를 지난 20일 발표했다.이번 조사에서 총 338건의 산업안전보건법 위반 사항이 무더기로 적발된 가운데, 특히 SK하이닉스 청주캠퍼스 한 곳에서만 전체의 1/3이 넘는 119건의 위반 사항이 쏟아져 나왔다.고용노동부에 따르면 이번 점검은 지난 6월 SK하이닉스 청주캠퍼스에서 연이어 발생한 누출 및 화재 사고를 계기로 반도체 사업장의 대형재난을 예방하기 위해 진행됐다.점검 결과 전체 반도체 제조업 27개소에서 사법처리 28건, 과태료 120건(약 1억 1200만 원), 시정조치 188건 등이 내려졌으며, 이 중 SK하이닉스 청주캠퍼스에서는 사법처리 28건, 과태료 84건(약 3200만 원), 시정조치 7건 등이 적발되었다. 또한 이천캠퍼스의 경우 작업절차 미준수에 따른 도급승인 취소 조치까지 내려졌다.구체적인 위반 내용을 보면 청주캠퍼스의 경우 안전보건규칙 위반으로 28건이 사법처리 대상이 되었다. 대표적으로 안전밸브 전·후단에 차단밸브를 설치하여 비상시 안전밸브 기능이 마비될 위험을 초래했고, 폭발위험장소 내 방폭 성능이 없는 전기 기계·기구 사용으로 스파크 발생 시 화재나 폭발을 야기할 수 있는 위험요인들이 적절히 관리되지 않고 있었다.아울러 경고표시 미부착과 물질안전보건자료 미게시 등으로 84건의 과태료가 부과되었으며, 지난 6월 발생한 화재·폭발 사고는 공정안전보고서 부적정 이행에 따른 것으로 확인됐다. 사업주는 공정안전보고서에 따른 사전점검을 실시하지 않았고 안전작업허가 대상임에도 허가 없이 가스 작업을 개시했던 것으로 드러났다.이러한 노동부의 발표에 대해 시민사회단체는 강도 높은 비판과 함께 우려를 쏟아내고 있다. 21일 충북기후정의동맹은 성명을 통해 이번 노동부의 점검 결과가 "정부가 속도전으로 추진하는 메가특구특별법이 중단돼야 할 이유를 분명히 보여줬다"고 질타했다. 이들은 "기존 규제조차 지켜지지 않는 위험한 공장을 더 빨리 짓기 위해 인허가를 비롯한 각종 규제를 대폭 풀겠다는 것은 사고를 법과 제도로 용인하겠다는 것"이라고 비판했다.단체는 6월의 사고가 "공정안전보고서에 따른 작업 전 점검도, 작업 허가도 없이 작업을 시작했기 때문에 일어났다"고 지적하면서 이번 점검이 최근 발생한 사고를 중심으로 이뤄진 빙산의 일각에 불과하다고 꼬집었다. 현장 노동자의 이야기가 전혀 반영되지 않은 채 진행된 감독임에도 119건의 법 위반이 적발된 만큼, "규제가 있어도 지켜지지 않으면 사고가 나는데 하물며 규제가 사라지면 위험은 더 커지고 사고는 반복될 수밖에 없다"고 경고했다.특히 메가특구법이 인허가와 환경영향평가 등을 단축할 수 있는 법안이라는 점을 겨냥해, "운영 단계의 안전 절차조차 지키지 않는 기업에게 건설 단계의 안전장치까지 줄여주겠다는 것"이라고 목소리를 높였다. 또한 충북도와 청주시가 6월 사고 이후 제대로 된 대책 논의도 없이 SK하이닉스의 신규 반도체 팹 증설을 위해 전담팀을 꾸리고 신속한 인허가를 약속한 것에 대해 "원인 규명보다 증설과 '신속 인허가'가 먼저 나온 것"이라고 질타했다.나아가 현재 부과된 처벌의 실효성에 대해서도 강한 의문을 제기했다. 이들은 "사상 최대 실적을 이어가는 반도체 대기업에게 3200만 원은 아무런 압박이 되지 않는다"며 "한쪽에서는 법을 어겨도 솜방망이 과태료를 매기고, 다른 한쪽에서는 반도체 메가특구에 최고 수준의 규제 특례와 세제·재정 지원을 약속한다"고 비판했다.이에 충북기후정의동맹은 정부와 국회를 향해 생명과 안전을 위협하는 인허가·환경영향평가 단축과 노동 규제 완화를 담은 메가특구특별법 제정을 즉각 중단할 것과, SK하이닉스의 사법처리 대상 위반 28건에 대해 법인과 책임자를 엄중 처벌할 것을 촉구했다.이어 반도체 기업의 안전 대책 마련 과정에 노동자와 지역주민의 알권리와 참여권을 보장해야 한다고 강조하며, "반도체 호황의 뒤편에서 노동자가 다치고 수천 명의 시민이 대피해야 하는 현실을 더 이상 '성장의 비용'이라 부를 수 없다"고 덧붙였다.