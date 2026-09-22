빈 상가 깨우는 '영상제작 오이'

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큰사진보기 ▲오태복(왼쪽)·이연이 ‘영상제작 오이’ 공동대표가 직접 현상한 필름을 들어 보이고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오태복 공동대표가 슬라이드 필름을 들어 보이고 있다. ⓒ 무한정보신문 ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲작업실에 마련된 사진 인화용 확대기와 현상도구. ⓒ 무한정보신문 ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲추사거리에 자리한 ‘영상제작 오이’ 작업실에 부부가 모은 필름카메라와 영상장비가 놓여 있다. ⓒ 무한정보신문 ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

예산군이 침체한 원도심에 활력을 불어넣기 위해 추사거리 조성 등 여러 사업을 벌이고 있지만, 상권 전체가 살아났다고 체감할 만한 변화는 아직 뚜렷하지 않다. 다만 비어 있던 상가에 주민의 일과 활동을 채우는 주민참여형 재생공간 사업은 6호점까지 문을 열며 작은 가능성을 보여주고 있다.추사거리 한쪽에 자리한 비디오 프로덕션 <영상제작 오이>도 그 가운데 한 곳이다. 유리창 너머로 크고 작은 필름카메라와 영상장비가 보이고, 실내에는 직접 현상한 필름이 놓여 있다. 물건을 진열해 판매하는 가게는 아니지만 영상에 관심 있는 학생과 필름사진이 궁금한 주민이 문을 열고 들어오는 작업실이다.지난 7일 만난 오태복·이연이 공동대표는 부부다. 상호 '오이'는 남편 오태복 대표의 '오'와 아내 이연이 대표의 '이'를 한 글자씩 따서 지었다. 짧고 기억하기 쉬운 이름 안에 두 사람이 함께 일해온 시간이 담겼다.<영상제작 오이>는 2009년 아산에서 처음 출발했다. 2020년 1월 이 대표의 고향인 오가면 월곡리에 사업장을 냈고, 올해 1월 작업공간을 본정통 추사거리로 옮겼다. 이곳은 도시재생사업 지원을 전제로 택한 자리가 아니다. 부부가 원도심에서 작업실을 운영하려고 임대계약과 내부 정비를 마치고 일하던 중 예산군도시재생지원센터의 제안을 받았고, 5월 '원도심 활력 거점공간' 6호점으로 협업하게 됐다.이 대표는 "저희는 작업공간이 필요해 이미 이곳을 계약하고 꾸며 운영하고 있었다. 그 뒤 도시재생지원센터의 제안을 받아 6호점으로 협업하게 된 것으로, 기존 거점공간들과는 출발 과정이 조금 다르다"고 설명했다.두 사람의 인연은 순천향대학교 국어국문학과 93학번 동기 시절로 거슬러 올라간다. 친구로 지내다 2002년 결혼했다. 서울 서초동에서 자란 오 대표는 대학 전공과 별개로 광고와 영상 분야의 꿈을 놓지 않았다.이후 동아방송대학교 컴퓨터창작과에 다시 입학해 당시 막 성장하던 컴퓨터그래픽을 배웠고, 지역방송사와 순천향대학교 교수학습센터 등을 거치며 영상제작 경력을 쌓았다.오가면 월곡리가 고향인 이 대표는 결혼 전 예산과 아산에서 입시학원 국어강사로 일했다. 첫째 아이를 키울 때는 낮에 아이를 돌보다 남편이 퇴근하면 학원으로 출근했다. 2009년 둘째가 태어나자 부부는 서로 엇갈려 생활하는 대신 네 식구가 함께 지낼 수 있는 방식을 택했다. 오 대표가 직장을 그만두고 개인사업을 시작했고, 이 대표도 육아와 함께 남편의 일을 도우며 한 팀이 됐다.이 대표는 "당시 지방에서 직장을 두지 않고 프리랜서로 영상 일을 하는 경우가 흔하지 않았다. 아이들이 자라는 모습을 함께 보고 싶어 내린 결정이었고, 일을 시작할 때부터 가족의 생활과 영상제작이 맞물려 있었다"고 돌아봤다.처음부터 기관이나 큰 기업의 일을 맡은 것은 아니었다. 당시 지역에서는 학연과 지연, 인맥이 일감으로 이어지는 경우가 많아 연고가 부족한 부부에게 진입 장벽이 높았다고 돌아봤다. 이들은 온라인에서 돌잔치와 작은 회사행사의 사진을 영상으로 만드는 개인 의뢰부터 시작했다. 결과물을 본 의뢰인이 직장에서 다시 일을 맡기면서 기업·기관 작업으로 영역이 넓어졌다.<영상제작 오이>의 주업은 이름 그대로 영상제작이다. 촬영된 영상과 작가가 쓴 대본, 성우 음성 등을 받아 하나의 프로그램으로 엮는다. 오 대표는 "시나리오에 맞춰 영상자료를 배치하고 자막과 타이틀, 특수효과와 컴퓨터그래픽을 더해 시청자가 방송에서 보는 최종 결과물을 만드는 것이 종합편집"이라고 말했다.부부는 국회방송의 <오늘의 의정사>와 <다시 보는 속기록>을 비롯해 예산군·예산군의회 홍보영상, 황새공원과 예산군도서관 홍보영상, 한국항공우주산업(KAI) 매뉴얼 영상, 학회 유튜브 토크쇼 등 여러 작업에 참여했다. <오늘의 의정사>는 과거와 현재의 영상자료, 대본과 음성을 받아 하루 한 편씩 모두 365편을 편집했다. 제작사 이름이 드러나지 않는 하청·협업 작업이 많지만 화면 뒤에서는 자료의 흐름과 자막 하나까지 다듬는 이들의 손길이 이어진다.추사거리 작업실은 본업을 위한 공간이면서 주민과 만나는 접점이기도 하다. 그 매개가 된 것은 흑백 필름사진이다. 부부는 평소 사라지거나 변해가는 풍경을 기록하는 일에 관심이 많았다. 작업실이 생기면 직접 필름을 현상하고 인화해보자고 생각하던 중 도시재생지원센터의 동아리 지원사업 '기억을 기록하다' 공고를 보고 신청했다. 사업 참여를 위해 '예산전파사'라는 별도 동아리를 만들었고, 지난 5월 부부와 지역청년 3명 등 5명이 활동을 시작했다.이 대표는 "지금의 모습이든 과거의 모습이든 기록으로 남았으면 했다. 추사거리와 원도심을 흑백 필름으로 찍고, 촬영에서 끝내지 않고 현상과 인화까지 우리 손으로 해보자는 취지였다"고 말했다.컬러가 아닌 흑백을 택한 이유도 직접 작업하기 위해서다. 오 대표는 "컬러 현상은 과정이 복잡하지만 흑백은 처음 접하는 사람도 설명을 들으며 해볼 수 있다. 전문 사진업자가 아닌 저희가 가능한 범위에서 모든 과정을 직접 경험하는 데 의미가 있다"고 덧붙였다.참여자는 필름카메라의 원리와 필름 끼우는 법을 배운 뒤 거리로 나가 자유롭게 촬영한다. 필름을 모두 찍으면 약품으로 현상하고 암실에서 사진을 인화한다. 처음부터 끝까지 해내는 데 하루가 걸리기도 한다. 작업 도중 함께 밥을 먹고, 마음에 드는 사진은 직접 인화해 가져간다. 카메라가 없는 참여자에게는 부부가 모은 장비를 빌려주기도 한다.생업과 학업으로 일정이 맞지 않으면서 운영방식도 달라졌다. 정해진 회원이 매번 모이는 대신 사회관계망서비스에 날짜를 알리고 관심 있는 주민이 그때그때 참여하는 열린 방식으로 바꿨다. 적을 때는 2명, 많을 때는 부부를 제외하고 6~7명이 함께했다. 지나가다 작업실을 구경한 주민과 자녀의 친구인 고등학생·대학생도 필름카메라를 들었다.지원기간에는 재료비를 지원받아 무료로 체험했다. 부부는 이를 일회성으로 끝내기보다 작업실에서 이어갈 수 있는 소규모 체험 프로그램으로 발전시킬 가능성을 살피고 있다. 이 대표는 "지원 없이 계속 무료로 운영할 수는 없지만, 활동을 해보니 필름 촬영과 현상·인화 과정이 충분히 매력적인 체험이 될 수 있다는 가능성을 확인했다. 작업실로만 머물지 않고 사람들이 찾아올 이유가 있는 공간을 만들고 싶다"고 말했다.다만 '예산전파사'는 영상제작 오이의 본업이나 도시재생지원센터와의 협업 전체를 뜻하지 않는다. 지원사업을 수행하기 위해 별도 명칭과 고유번호를 둔 동아리로, 오는 11월까지 사업을 마무리한다. 부부는 앞으로 특정 회원을 묶어 정기동아리로 운영하기보다 <영상제작 오이>를 중심으로 필요할 때 주민을 모집해 사진체험과 기록활동을 잇는 방안을 생각하고 있다. 5월부터 주민들과 찍은 사진은 '빈점포 구출작전' 행사에서 선보였다.두 사람의 목표는 거창한 구호보다 '동네 사람'이 되는 데 가깝다. 촬영과 외부 일정 탓에 매일 문을 열 수는 없지만, 작업실에 있는 날만큼은 이웃 상인과 커피를 나누고 안부를 묻는다. 기계 사용이 서툰 이웃이 도움을 청하면 설정을 도와주고, 속상한 일이 있는 주민이 잠시 앉아 이야기를 나눌 수 있는 공간이 되기를 바란다.최근에는 영상 분야 진로를 고민하는 고등학교 1학년 학생이 어머니와 함께 작업실을 찾았다. 길을 지나다 내부를 보고 궁금해 찾아온 학생은 어떤 공부와 준비가 필요한지 물었다. 이 대표는 "누군가 부담 없이 들어와 궁금한 것을 묻고, 지나가던 이웃이 자연스럽게 말을 걸 수 있으면 좋겠다"고 했고, 오 대표도 "편하게 찾아올 수 있는 이웃이 되고 싶다"고 말했다.닫혀 있던 점포 하나에 불이 켜진다고 원도심 전체가 단번에 살아나는 것은 아니다. 그러나 빈 상가가 부부의 생업 공간이 되고, 학생이 진로를 묻고, 주민이 카메라를 들고 골목을 기록하기 시작했다는 변화는 작지 않다. '영상제작 오이'가 켠 불빛은 주민참여형 도시재생의 성과가 시설의 숫자보다 그 안에서 맺어지는 관계와 지속적인 활동에 달려 있음을 보여준다.