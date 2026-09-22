금융·법률·항공안전까지... 은퇴한 '신노년' 경험·전문성 살린다

큰사진보기 ▲'2026 노인일자리 주간' 행사 중 하나로 21일부터 22일까지 서울광장에서는 '노익짱 페스티벌' 국민참여관이 운영된다. 사진은 21일 오후 강원 원주시니어클럽의 '폐그림책 교구사업'을 직접 볼 수 있는 참여관을 찾은 시민들의 모습. 버려진 그림책을 활용한 교구 제작 사업으로, 새로운 사회적 가치를 만드는 환경·돌봄 결합형 일자리다. 올해 노인일자리 사업에서 최우수상을 받았다. ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲올해 노인일자리 사업에서 최우수상을 받은 강원지역 원주시니어클럽의 '폐그림책 교구사업'. 버려진 그림책을 활용한 교구 제작 사업으로, 새로운 사회적 가치를 만드는 환경·돌봄 결합형 일자리다. ⓒ 한국노인인력개발원 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 노인적합형 신규 직무 선정 목록(8개) ⓒ 보건복지부 관련사진보기

금융·법률·관광·항공안전·환경 등 신노년 세대의 풍부한 현장 경험을 살리는 새로운 형태의 노인일자리가 늘어난다. 단순한 소득 지원을 넘어 어르신들이 평생 쌓은 경력과 역량을 지역사회 문제 해결에 활용하겠다는 것이다.보건복지부는 22일 신노년세대의 다양한 경험과 전문성을 활용하고 지역사회에 필요한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 '2026년 노인적합형 노인일자리 신규 직무' 8개를 선정했다고 밝혔다.정부는 2019년부터 단순 노동 중심의 기존 노인일자리에서 벗어나 전문성과 사회적 가치를 결합한 차별화된 새로운 직무를 발굴해왔다. 이번 8개를 포함하면 지금까지 개발한 신규 직무는 모두 78개다. 이번에는 디지털 기술 활용, 안전관리, 환경정비, 법률지원, 관광·문화 등 최근 사회적 수요가 높아진 분야를 중심으로 구성됐다.이번엔 모두 31개 시범사업을 대상으로 노인적합성, 사회적 가치, 참여자의 역량, 수요처 확보 가능성, 전국 확대 가능성 등을 종합적으로 평가해 최종 8개를 선정했다.대표적인 사례가 광주남구시니어클럽의 '소상공인 정책금융 안심동행단'이다. 금융권 퇴직자 등 금융 분야에서 경험과 전문성을 쌓은 어르신들이 소상공인을 직접 찾아가 정책자금 상담을 하고 온라인 신청을 지원한다. 정책자금과 관련한 불법·부당행위를 모니터링하고 신고하는 역할도 맡는다.올해 11명이 참여해 73건의 방문상담을 진행하고 약 1억500만 원의 정책자금 신청을 지원했다. 정책자금 관련 부정행위도 89건 모니터링(감시)·신고하는 성과를 냈다.최우수상을 받은 '폐그림책 교구사업'은 버려지는 그림책을 활용해 새로운 사회적 가치를 만드는 일자리다. 더 이상 활용하기 어려운 그림책에서 삽화 등을 오려 아이들의 놀이·교육에 활용할 수 있는 교구로 재탄생시킨다. 이를 통해 폐기되는 그림책을 줄이는 동시에 만들어진 교구를 돌봄시설 등에 제공해 수요기관의 교구 구입 부담도 덜 수 있다. 환경·돌봄 결합형 사업이다.이외에도 ▲현충시설 관리 ▲외국인 관광객 대상 다국어 콘텐츠 제작 ▲법률·사회복귀 지원 ▲금연환경 조성 ▲인생기록 ▲항공안전 등 다양한 분야에서 어르신의 경험과 역량을 활용할 수 있는 직무들이 이번 신규 사업에 포함됐다.특히 이번 신규 직무는 신노년세대의 특성을 반영했다는 데 의미가 있다. 고령층을 단순히 '도움이 필요한 대상'으로 보는 데서 벗어나, 경력과 전문성을 가진 인력으로 활용해 지역사회가 필요로 하는 서비스를 제공하는 방식이다.복지부는 선정된 8개 신규 직무의 사업모델을 표준화하고, 전국 지방정부와 노인일자리 수행기관을 대상으로 사업설명회를 열어 지역 여건에 맞게 확대·보급할 계획이다. 단순 소득 보충을 넘어 어르신의 역량이 지역사회 문제 해결로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 것이다.최봉근 복지부 노인정책관은 "이번에 선정된 신규 직무는 전문성과 디지털 활용 능력이 높은 신노년세대의 다양한 욕구를 반영하면서 지역사회에도 도움이 될 수 있는 일자리라는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 어르신의 경험과 역량을 활용할 수 있는 새로운 일자리를 지속적으로 발굴하고, 우수한 사업이 전국 각 지역에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.