일본 애니 주인공을 프사로 걸어둔 전직 국회의원

큰사진보기 ▲정의당 마포구 지역위원장이자 비영리단체 '망원정 X'의 대표로 활동하고 있는 장혜영 전 정의당 의원이 16일 오후 서울 마포구 합정역 인근에 위치한 자신의 사무실에서 <오마이뉴스>와 만나 일본 인기 애니메이션 <장송의 프리렌>의 주인공을 SNS 프로필 사진으로 꾸민 이유에 대해 이야기를 나눴다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"용사 '힘멜'이라면 그렇게 했을 테니까."

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▲장혜영 전 의원, 일본 애니 주인공을 프사로 걸어둔 이유는? 유성호 관련영상보기

- 페이스북이나 텔레그램 프로필 사진이 여전히 '프리렌'이다. 국회의원 시절에는 이 정도로 '덕심'을 드러내지는 않았던 것 같은데.

- 최근에 가장 재미있게 본 애니메이션 작품은 무엇인가?

- 나도 '금속노조'(<강철의 연금술사> 팬덤)라서 아라카와 히로무 여사의 작품을 매우 좋아한다. 장혜영이 생각하는 <황천의 츠가이>의 매력은?

- 그럼에도 여전히 '최애캐'는 프리렌인가? 닮고 싶어서인가, 닮아서인가?

- 마왕군에게는 공포의 대상인데, 정작 프리렌이 가장 좋아하는 마법은….

- 그러고 보면 프리렌도 처음부터 마왕을 물리치기 위한 여정에 합류하려고 하지 않았다. 장혜영도 학생운동이나 노동운동에서 출발해 정파 활동과 진보정당 운동을 거쳐온 경우가 아니었다.

- <장송의 프리렌> 시즌2는 어떻게 봤나.

- 시즌1에 비해 시즌2에서 보여주는 프리렌의 변화도 중요한 것 같다. 인간의 감정을 점점 더 이해하고 본인의 감정도 더 풍부해지는데?

큰사진보기 ▲장송의 프리렌1, 야마다 카네히토(지은이), 아베 츠카사(그림), 서현아(옮긴이) ⓒ 학산문화사 관련사진보기

- 이 작품에서는 여러 인물이 "용사 힘멜이라면 그렇게 했을 테니까"라고 한다. 힘멜이 살아 있을 때 보여준 선의가 다른 사람의 행동을 계속 바꾸는 셈이다. 장혜영에게도 그런 존재가 있나.

- 꼭 전철에서 괴한을 막는 것 같은 거창한 영웅적 행동이 아니라도 말인가?

- 그러면 '용사 힘멜이라면 그렇게 했을 테니까'에 해당하는 무언가가 장혜영에게도 있나. 지금도 정치를 놓지 않고 있는 것과 연결될까.

큰사진보기 ▲장혜영 전 정의당 의원은 "덕질은 인생이다! 내 삶에서 애니메이션을 뺀다? 나는 완전히 다른 존재가 되어 있을 거다. '덕후가 세상을 구한다'는 말도 있지 않나? 나는 그 말이 진실에 가까운 말이라고 생각하는 쪽이다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 원외 진보정당의 정치인으로 계속 활동하는 것도 쉬운 길은 아니다. 크게 알아주는 것도 아니고, 부와 명예가 보장되는 길도 아니다.

- 뭔가 '남부의 용사' 느낌이다. 설사 자신이 그 미래에 없을지라도, 뒤에 올 힘멜을 위해 길을 열어주는….

- 예전에 "모두가 무사히 할머니, 할아버지가 될 수 있는 사회를 만들고 싶다"고 했다. 이것도 같은 맥락인가.

- 다큐멘터리 감독도 했고, 음악도 했고, 국회의원도 했고, 지금은 책도 내고 유튜브도 한다. 밖에서 보면 전혀 다른 길처럼 보인다.

- 마지막으로, 장혜영에게 덕질이란 무엇인가.

큰사진보기 ▲정의당 마포구 지역위원장이자 비영리단체 '망원정 X'의 대표로 활동하고 있는 장혜영 전 정의당 의원이 16일 오후 서울 마포구 합정역 인근에 위치한 자신의 사무실에서 <오마이뉴스>와 만나 일본 인기 애니메이션 <장송의 프리렌>의 주인공을 SNS 프로필 사진으로 꾸민 이유에 대해 이야기를 나눴다. ⓒ 유성호 관련사진보기

일본 인기 애니메이션 <장송의 프리렌>을 관통하는 존재는 세상을 떠난 용사 '힘멜'이다. 작중 인물들은 용사 힘멜이 남긴 족적을 떠올리며, 고민의 순간마다 주저 없이 '선'을 택한다. 그리고 이 '선한 영향력'은 때로 애니메이션 밖 현실에도 영향을 미친다. 대만 타이중 지하철 흉기 난동 당시 다른 승객과 함께 범인을 제압하다 상처를 입은 한 청년이, 왜 위험을 무릅썼느냐는 질문에 "용사 힘멜이라면 그렇게 했을 테니까"라고 답한 일화는 이미 유명하다.장혜영 전 정의당 국회의원도 그 용사 '힘멜'의 영향을 받은 인물 중 하나다. 정확히는 용사 한 명이 아니라 "수많은 평범한 사람들의 힘멜적 모먼트(순간)"를 롤모델로 삼는 사람이다. 그의 소셜미디어 프로필 사진은 <장송의 프리렌>의 주인공, 1000년 넘게 사는 요정족 '엘프' 마법사 프리렌이다. 스스로 "애니 프사 전직 국회의원"으로 존재하겠다는 그는 자타 공인 '덕후' 중 한 명이다. 이미 이 애니메이션을 주제로 언론 기고뿐만 아니라 감상회와 잡담회를 이어가기도 했다.지난 16일 서울 마포구에서 만난 장 전 의원에게 왜 하필 프리렌인지 물었다. '최애(가장 애정하는)' 캐릭터라는 언급과 함께, "닮아서라기보다는 닮고 싶어서"라는 답이 돌아왔다. 눈앞의 과제를 헤쳐 가느라 곁에 있는 사람들의 마음을 놓치곤 했던 자신과, 뒤늦게 인간의 마음을 알아가는 프리렌의 모습이 겹쳐 보인다고 했다.작중 프리렌은 힘멜과 함께 마왕을 물리치기 위해 떠났던 모험을 떠올리며, 누구보다 '힘멜이라면 그렇게 했을 테니까'를 실천하는 캐릭터다. 함께 모험했던 그때 그 동료들은 곁에 없지만, 프리렌은 새 동료들과 함께 힘멜과 걸었던 그 길을 다시 묵묵히 걷는다.원외 진보정당 정치인 장혜영도 정치를 놓지 않고 이 길을 계속 걷고 있다. 용사 힘멜이라면 그렇게 했을 테니까, "어떤 종류의 진실은 보기 이전으로 돌아갈 수 없으니까". 프리렌이 힘멜을 만나기 이전으로 돌아갈 수 없는 것처럼, 장혜영도 "정치를 봐버렸"다.아래는 그와 나눈 이야기를 일문일답으로 정리한 것이다."사실 훨씬 전부터 하고 싶었다. 국회에 들어갔을 때 '자격 없는 사람이 들어갔다', '너무 가벼운 사람이 들어왔다', '정치를 오래 준비한 사람이 아니다'라는 식의 시선들이 있었다. 그래서 일부러 무게를 잡은 측면도 없지 않았다. 머리 스타일도 대단히 화려하게 하지 않고 옷도 일부러 보통 국회의원처럼 입었다. '이미 존재로 튀고 있으니까 덜 튀자'라고 생각했던 거다.그런데 사실 나한테는 여러 가지 색채가 있다. 애니메이션을 좋아한다는 것도 나에게는 굉장히 중요한 정체성이다. 애니메이션을 좋아하기 때문에 할 수 있는 소통도 엄청 많다. 그동안은 그런 부분들을 일부러 자제했다면 이제는 조금 더 내려놔도 될 것 같다. 오히려 사람들이 그걸 더 편안하게 생각하는 것 같기도 하다. 한동안은 '애니 프사 전직 국회의원'으로 존재하게 될 것 같다.""<황천의 츠가이>를 재미있게 봤다.""유르와 아사라는 엄청난 힘을 가진 두 남매가 있는데, 그 힘을 이용하고 싶어 하는 세력들은 '이걸 가지고 판도를 바꾸겠다', '권력을 어떻게 해보겠다'고 생각한다. 그런데 정작 두 청소년이 원하는 건 '부모님을 찾고 싶다', '오빠랑 시간을 많이 보내고 싶다', 그런 평범한 행복이다.나는 그게 지금 청년세대의 마음과 가까운 것은 아닐까 생각했다. 유르에게 굉장히 중요한 문제 중 하나가 '모든 사람이 나한테 거짓말을 한다'는 거다. 어린 시절부터 가장 믿었던 사람조차 사실은 나를 속였다. 그래서 이 작품을 거짓으로 이루어진 세계에서 자기 자신의 진실을 구축해 나가는 여정으로 보고 있다.지금 현실도 비슷하지 않나? 유튜브에만 들어가도 똑같은 사실을 놓고 온갖 사람들이 서로 전혀 다른 이야기를 하면서 자기가 맞다고 한다. 그런 세계에서 내 삶의 중심에 둘 진실을 스스로 만들어가지 않으면 안 되는 운명에 지금의 청년세대가 처해 있다고 생각한다. 그리고 그 청년세대가 원하는 것도 엄청난 성공이나 대단한 삶이 아니라, 그냥 평범한 삶이라는 점에서도 닮았다고 생각한다. 그래서 굉장히 응원하는 마음으로 본다.""현재로서는 그렇다. (웃음) 역시 닮고 싶어서인 것 같다. 비슷한 점도 있기는 하다. 좀 무심한 거? 나도 내 삶의 문제들을 해결하기 위해서 눈앞의 과제를 헤치면서 오다 보니까 옆에 있는 소중한 사람들이 얼마나 소중한 마음을 보내고 있었는지를 잘 살피지 못하는 인간으로 살아왔다. 프리렌을 보면서 반성을 되게 많이 했다.그리고 프리렌은 새로운 시대를 연 마법사이기도 하다. 적을 섬멸하기 위해 마법을 배운 사람이 아니라, 마법이 좋아서 마법을 배운 사람만이 열어갈 수 있는 시대도 있는 거다. 그런 캐릭터라서 멋있다고 생각한다. 그냥 단순한 오타쿠다.""꽃밭을 만드는 마법이다. (웃음)""나는 '갑툭튀'다. (웃음) 나도 내가 신기하다. 나는 스스로를 '광장이 만든 정치인'이라고 이야기한다. 전통적인 진보정당 운동 안에서 단련돼 정당 정치로 들어온 사람은 아니다. 하지만 한국 사회의 민주주의가 발전하는 과정에서 만들어진 하나의 큰 장면, 촛불광장에서 개인으로서의 나뿐만 아니라 사회적이고 정치적인 존재로서의 나를 자각했다.내가 박근혜 탄핵 촛불광장에서 그랬던 것처럼, 지금의 응원봉 광장에서도 단순한 한 개인을 넘어 사회적이고 정치적인 존재로서 자기 자신을 느낀 사람들이 굉장히 많을 거라고 생각한다. 이제 그 사람들이 선거권과 피선거권을 동시에 가진 존재로서 이 사회를 어떻게 굴려나갈 것인지 역량을 발휘할 때가 됐다고 본다.""너무 느리다. (웃음) 시즌1이 끝나고 나는 기자님처럼 현명하게 참지 못하고 만화책을 봤다. '아, 이게 엄청 전장이 되겠구나'라고 생각했던 에피소드들이 있었는데 거기까지 진도를 안 빼더라. 소품 같은 이야기들로 시즌2가 빨리 끝나버려서 좀 감질났다. 아쉬웠다. (웃음)""맞다. 나는 '인간의 마음을 이해해 보려고 해'라는 프리렌의 태도가 지금 우리에게 굉장히 필요한 것이라는 생각을 많이 했다. 어떻게 보면 사회화의 과정이라고 할 수 있다. 인간을 이해하지 못하는, 아주 다른 시간을 살아가는 존재가 자기 삶을 채워왔던 다른 사람들의 마음을 깨달아가는 과정이지 않나?사실 그런 과정이야말로 현대사회를 사는 우리가 굉장히 만나기 어려운 과정이기도 하다. 내가 어떤 마음을 가지고 소중한 것들을 대하고, 그 마음을 담아서 무언가를 하는데 다른 사람들이 잘 알아차리지 못할 수 있다. 그 마음을 담아 한 일을 뒤늦게라도 누군가 알아차려주는 것. 그런 감동이 <프리렌>이라는 시리즈가 가진 가장 큰 힘이라고 생각한다.""그 질문을 받고 정말 기뻤다. (웃음) 나한테 '힘멜적인 인물' 한 명이 있는 것은 아니다. 대신 지금까지 살면서 만나왔던 수많은 사람들의 '힘멜적 모먼트'가 있었다고 생각한다. 아주 평범하다고 생각했던 사람에게서 그런 힘멜적인 순간을 볼 때마다 엄청나게 감동받으면서 나 스스로를 변화시켜 왔다. 힘멜은 일종의 태도를 사람으로 만들어 놓은 것 같은 존재다. 내 곁에 있는 사람의 어려움을 결코 그냥 지나치지 않는 태도를 의인화해 놓은 존재라고 생각한다.""그렇다. 예를 들어 음식점에서 사람이 많은데 나가는 사람이 뒤에 들어오는 사람을 위해서 문을 잡아주는 것. 그 옆에 사람이 있다는 걸 알고, 그 사람이 무엇을 원하는지를 아주 조금 신경 쓰는 행위이지 않나? 내 다음 사람을 생각해서 무언가를 미리 해놓는 행위도 그렇다.아무도 그러라고 하지 않았는데 집 앞을 깨끗하게 쓸어놓는 사람들이라든가. 네팔에 산사태가 났다는 뉴스를 보고 '어떻게 돈이라도 보내야 되는 거 아닐까' 하면서 후원할 곳을 찾는 마음도 그렇다. 그런 게 수많은 평범한 사람들의 '힘멜적 모먼트'라고 생각한다. 다른 사람의 어려움에 반응하고 그것을 위해서 내가 할 수 있으니까 함께 힘을 보태는 종류의 행동들이다.""그렇다. 나는 어떤 종류의 진실은 보기 이전으로 돌아갈 수 없다고 생각하는 쪽이다. 내가 원했던 건 아니지만 정치를 봐버렸다. 그리고 정치를 통해서 무언가를 변화시키는 데 사람들이 굉장히 많이 애를 써야 한다는 걸 어쩌다가 알게 됐다. 그렇다면 그냥 남들에게 미뤄버릴 수도 있다. 하지만 기왕 알게 됐고 이것이 우리 공동체에 필요하다면 '좀 더 애를 써볼까'라고 생각하는 평범한 사람이다.""쉽지는 않다. 그런데 그건 결국 내가 누구인지에 관한 이야기다. 무엇을 얻을지는 두 번째 문제라고 생각한다. 결국 사람이 살면서 선택할 수 있는 것은 어떤 존재로 살아갈 것인가라는 부분이다. 나는 나 스스로 납득 가능한 삶을 살고 싶다. 그래서 여기 있다.나도 지치지 않는 것은 아니다. 내년이면 동생을 시설에서 데리고 나와 같이 산 지 10년이다. 정치를 그만두면 나 역시 돌봄정책을 필요로 하는 당사자다. 지난 10년 동안 내가 봐왔고 바꾸기 위해 노력했던 일들을, 지금의 응원봉 광장에서 시작하는 누군가가 다시 처음부터 겪지 않았으면 좋겠다. 조금이라도 한 발짝, 1㎜라도 내가 진도를 빼놓고 싶다. 그래서 그 뒤에 오는 사람은 그 1㎜만큼이라도 조금 편하게 시작했으면 좋겠다.""그렇다. (웃음) 결국 사회가 발전해온 방식이라는 것은, 그 변화를 자기 당대에 누릴 수 없다는 걸 알면서도 그 변화가 필요하다고 생각한 사람들이 만들어 왔다는 것이다. 미래세대를 위한 길이라고 생각하고 그 일을 해왔던 사람들 때문에 사회가 발전한 것이니까. 나도 그 발전 위에서 살아가는 2026년의 39세 인간이다. 그러니 우리 당대의 일을 해야 한다고 생각하면서 버티고 있다.""내가 공개적으로 사회에 목소리를 내기 시작한 뒤부터 지금까지 나아가는 나침반은 한 번도 흔들린 적이 없다. 모두가 무사히 할머니, 할아버지가 될 수 있는 사회를 만들고 싶다는 생각이다. 그 생각을 하게 된 것도 2016년 촛불부터였다. 그때 내 삶에서 가장 크고, 언젠가는 해야 하지만 너무 어렵다고 생각해 미뤄왔던 도전을 해보자고 했다. 시설에 있던 동생을 사회로 데리고 나와 함께 살아가는 일이었다.누구도 장애가 있다는 이유만으로 사회에서 격리돼 살아가지 않는 사회를 만들고 싶었다. 처음에는 창작을 통해 목소리를 냈지만 제도가 충분히 변화를 견인하지 않는다는 걸 알게 됐다. 그래서 정치에 들어가 제도를 바꿔보자고 생각했다.""나한테는 하나의 길이다. 모두가 무사히 할머니, 할아버지가 될 수 있는 사회를 만들고 싶다는 것. 사실 개인적으로 기가 막히다는 생각을 할 때도 있다. 내가 무슨 부귀영화를 누리겠다는 것도 아니고, 장애인 동생과 무사히 할머니가 되겠다는데 그걸 하기 위해서 세상을 바꿔야 한다고? 그걸 하기 위해서 정치개혁을 해야 한다고? (웃음)그런데 내가 가고자 했던 길에서 마주친 정직한 장애물들이 그것들이었다. 그래서 그것을 넘어서기 위해 지금은 진보 정치의 길을 계속 가고 정치개혁의 필요성을 이야기하면서 그 너머에 우리가 만들어야 하는 세계를 계속 이야기하고 있는 거다.""덕질은 인생이다! 내 삶에서 애니메이션을 뺀다? 나는 완전히 다른 존재가 되어 있을 거다. '덕후가 세상을 구한다'는 말도 있지 않나? 나는 그 말이 진실에 가까운 말이라고 생각하는 쪽이다. (웃음)"